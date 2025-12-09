3 совета для повышения продаж

Каждый владелец бизнеса в какой-то момент задумывается над тем, как сделать предложение продающим. Очень быстро становится понятно, что просто перечислить свои достоинства может быть недостаточно, конечно вы можете это сделать, а также рассказать о себе, но чтобы вам поверили и выбрали именно вас, придется постараться. По-настоящему сильное коммерческое предложение рождается только тогда, когда вы смотрите на него глазами клиента. Да, это непросто, но это поможет понять главное: какие проблемы есть у ваших клиентом и как же вы можете помочь в их решении. Люди готовы платить только за готовые решения.

Начните с простого вопроса: «Почему?»

Почему клиенту нужно что-то у вас покупать? Что такое уникальное или особенное вы предлагаете? Как это может облегчить его жизнь, сэкономить время, деньги, нервы или подарить полезный опыт? Любая вещь или услуга ценится тогда, когда выполняет две ключевые функции: приносит пользу и избавляет от неудобств. Подумайте, какую задачу решает ваш продукт и действительно ли он делает это эффективно.

Представьте своего идеального клиента

Создайте в голове или, что лучше, опишите на бумаге образ человека, который получит от вашего предложения максимум полезного для себя. Чтобы это сделать, нужно понять, о чем именно думает клиент в момент принятия решения. При создании портрета клиента обращайте внимание на несколько важных аспектов:

1. Приоритеты и «боль» Что его беспокоит вашего потенциального покупателя, что заставляет его искать решение своей проблемы? Именно в этот момент можно найти в чем заключается его основная мотивация в решении неудобства или проблемы.

2. Факторы успеха Подумайте что будет успешным результатом для вашего клиента? Что клиент ожидает получить, если выберет именно вас?

3. Возможные возражения Какие сомнения у клиента могут возникнуть при принятии решения воспользоваться вашим предложением? Почему он может вам не доверять? Возможно, у него был неудачный опыт с другими исполнителями, и теперь он относится ко всем предложениям настороженно. Попробуйте разобраться в подобных вопросах и продумать ответы на них заранее.

4. Принципы принятия решения На что клиент обращает внимание в первую очередь? Что для него критично, а что второстепенно? Эти детали помогут понять, как сформулировать ваше предложение так, чтобы оно звучало убедительно.

5. Путь клиента Проходит довольно длительное время от момента, когда у человека возникает потребность, до момента покупки. В этот период главное понимать где он ищет информацию, кому доверяет больше, чьё мнение способно повлиять на его выбор.

Адаптируйте предложение под клиента

Как только портрет пользователя готов. Он может быть не один! Используйте эти данные для формирования вашего предложения. Не забывайте, что идеальных клиент может измениться с течением времени, не расслабляйтесь, постоянно контролируйте этот вопрос. У всех людей меняются привычки, интересы, окружение, это значит, что их ожидания и потребности тоже трансформируются. Следите за этим, чтобы ваше предложение всегда попадало в цель.

Следующий этап — создание контента

В современном мире есть огромное количество способов рассказать о вашем бизнесе: лендинги, баннеры, социальные сети, сарафанное радио. Инструменты могут трансформироваться, но правило остаётся неизменным: ваше предложение должно попасть к человеку именно в тот момент, когда он в нём нуждается. Иначе усилия пропадут зря и вы не получите ни клиентов, ни прибыли.

Как понять, что предложение действительно сильное?

Спросите себя: «Какие цели преследует моё предложение и какую проблему клиента оно решает?»

Если ответ приходит легко и прозрачно, значит вы движетесь в правильном направлении.