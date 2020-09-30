30 Лайфхаков по Написанию Промптов для ИИ

В мире, где искусственный интеллект становится всё более интегрированным в нашу повседневную жизнь, умение правильно взаимодействовать с ИИ становится ключевым навыком. Особенно это важно для предпринимателей и бизнесменов, которые могут использовать ИИ для автоматизации рутинных задач, улучшения маркетинговых стратегий и повышения общей эффективности бизнеса. Промпты, или запросы, которые мы задаём ИИ, играют важную роль в том, насколько точно и эффективно он выполнит поставленную задачу. В этой статье мы собрали 30 лайфхаков, которые помогут вам писать промпты для ИИ так, чтобы получать максимально точные и полезные ответы.

Лайфхаки по написанию промптов

1. Начните с чёткого вопроса

Совет: Всегда начинайте с простого и конкретного вопроса. Это поможет ИИ сразу понять, что именно вы хотите узнать. Например, вместо "Расскажи мне о погоде" лучше спросить "Какая погода будет в Нью-Йорке завтра?"

2. Будьте конкретными

Совет: Используйте конкретные термины и избегайте абстрактных понятий. Чем точнее вы формулируете свой запрос, тем более точный ответ получите. Например, "Составь список популярных ресторанов в Берлине" вместо "Расскажи мне про рестораны."

3. Используйте примеры

Совет: Примеры помогут ИИ лучше понять ваш запрос. Если вы хотите получить текст в определённом стиле, предоставьте образец. Например, "Напиши статью в стиле научно-популярной литературы, как в журнале National Geographic."

4. Укажите формат ответа

Совет: Если вы хотите получить ответ в виде списка или таблицы, укажите это в промпте. Например, "Составь список лучших фильмов 2023 года" или "Создай таблицу с характеристиками смартфонов 2024 года."

5. Сформулируйте контекст Совет: Опишите контекст или фон, чтобы ИИ мог дать более релевантный ответ. Например, "Мне нужна информация о последних трендах в маркетинге для стартапов."

6. Используйте простые слова и фразы

Совет: Чем проще и понятнее язык, тем лучше ИИ поймёт запрос. Избегайте сложных терминов и длинных предложений. Например, "Объясни, как работает солнечная батарея" вместо "Расскажи про фотогальванический эффект и его применение в современных энергетических системах."

7. Разделите сложные запросы

Совет: Разбивайте сложные запросы на несколько простых, чтобы ИИ мог ответить на каждую часть отдельно. Например, вместо "Объясни мне, как создать успешный бизнес и продвинуть его в интернете" задайте два вопроса: "Как создать успешный бизнес?" и "Как продвигать бизнес в интернете?" Это поможет получить более точные и полезные ответы.

8. Укажите ключевые слова

Совет: Используйте ключевые слова, которые ИИ может использовать для поиска информации. Например, "Расскажи о преимуществах использования облачных технологий в бизнесе." Это особенно важно при работе с большими объёмами данных или анализе рынка.

9. Оставьте место для интерпретации

Совет: Не всегда нужно быть слишком строгим. Иногда лучше дать ИИ возможность интерпретировать запрос. Например, "Предложи идеи для маркетинговой кампании" вместо "Дай мне три идеи для маркетинговой кампании с бюджетом в 1000 долларов." Это может привести к более креативным и неожиданным решениям.

10. Используйте обратную связь

Совет: Подавайте ИИ обратную связь, чтобы он мог улучшить свои ответы в будущем. Например, если ответ не полностью вас удовлетворил, уточните: "Хорошо, а можешь подробнее объяснить этот аспект?" Это поможет ИИ учиться и улучшать свои ответы с течением времени.

11. Проверяйте и редактируйте промпты

Совет: Перепроверяйте и редактируйте свои промпты, чтобы избежать ошибок и недоразумений. Убедитесь, что ваш запрос ясен и не содержит двусмысленностей. Например, "Проанализируй рынок недвижимости в Армении" может быть уточнено до "Проанализируй рынок коммерческой недвижимости в Армении за последний год."

12. Пробуйте разные подходы

Совет: Экспериментируйте с разными формулировками, чтобы найти лучший способ задать вопрос. Иногда изменение пары слов может значительно улучшить ответ ИИ. Например, "Опиши текущие тренды в digital-маркетинге" вместо "Расскажи про маркетинг."

13. Уточняйте параметры

Совет: Укажите параметры, такие как временные рамки или географическое положение, чтобы сузить поиск. Например, "Расскажи о последних новостях в технологии за последние три месяца" или "Какие популярные рестораны есть в центре Лос-Анджелеса?"

14. Используйте ясные указания

Совет: Давайте ИИ чёткие инструкции, чтобы избежать неправильных интерпретаций. Например, "Напиши короткий абзац о пользе медитации" вместо "Расскажи про медитацию."

15. Включайте возможные варианты ответа

Совет: Предлагайте варианты ответа, чтобы ИИ мог выбрать наиболее подходящий. Например, "Какие есть методы продвижения продукта? Пример: реклама в социальных сетях, SEO, контент-маркетинг."

16. Избегайте двусмысленности

Совет: Проверяйте промпт на наличие двусмысленных фраз и заменяйте их чёткими. Например, вместо "Расскажи про котов и собак" лучше спросить "Расскажи про отличия в уходе за котами и собаками."

17. Используйте пошаговые инструкции

Совет: Пошаговые инструкции помогают ИИ понять последовательность действий. Например, "Опиши шаги для создания блога: выбор платформы, настройка дизайна, написание контента."

18. Используйте временные рамки

Совет: Указывайте, за какой период времени требуется информация или действие. Например, "Какие новинки в области технологий появились в этом году?"

19. Пишите с учётом целевой аудитории

Совет: Формулируйте промпты так, как если бы писали для конкретной целевой аудитории. Например, "Объясни основы программирования для начинающих" вместо "Расскажи про программирование."

20. Объясняйте сложные термины

Совет: Если используете специализированные термины, давайте их определения. Например, "Что такое блокчейн? Объясни, как он работает."

21. Используйте активный залог

Совет: Активный залог делает фразы более понятными и прямыми. Например, "Объясни, как работает ИИ" вместо "Как ИИ может быть использован для работы?"

22. Давайте контекст использования

Совет: Объясняйте, как будет использоваться полученная информация. Например, "Мне нужна информация о последних маркетинговых трендах для написания статьи."

23. Разбейте длинные предложения

Совет: Длинные предложения разбивайте на более короткие, чтобы их было легче понять. Например, "Что такое SEO? Объясни основные принципы и преимущества."

24. Предлагайте аналогии

Совет: Аналогии помогают ИИ понять сложные понятия. Например, "Объясни блокчейн как если бы ты объяснял работу книги учёта."

25. Учитывайте культурные различия

Совет: Если запрос имеет культурные аспекты, укажите это. Например, "Расскажи о традициях празднования Нового года в Японии."

26. Уточняйте желаемый тон

Совет: Укажите, в каком тоне должен быть ответ (формальный, неформальный и т.д.). Например, "Напиши дружелюбное приветственное письмо клиентам."

27. Избегайте жаргона

Совет: Используйте общеупотребительные слова вместо профессионального жаргона. Например, "Расскажи, как работает компьютер" вместо "Объясни принципы функционирования вычислительных систем."

28. Обращайтесь к целевой теме

Совет: Держите запрос в рамках одной темы, чтобы избежать путаницы. Например, "Расскажи о последних изменениях в налоговом законодательстве" вместо "Расскажи про налоги и маркетинг."

29. Проверяйте результаты

Совет: Оценивайте ответы ИИ и корректируйте промпты, если необходимо. Например, если ответ не соответствует вашим ожиданиям, уточните запрос.

30. Используйте положительные утверждения

Совет: Положительные утверждения помогают сформулировать более ясные запросы. Например, вместо "Не рассказывай про старые методы маркетинга" лучше сказать "Расскажи про современные методы маркетинга."

Эффективное написание промптов для ИИ может значительно улучшить качество получаемых ответов и повысить продуктивность вашего бизнеса. Эти 30 лайфхаков помогут вам сформулировать запросы таким образом, чтобы ИИ мог предоставить наиболее точную и полезную информацию. Практикуйте эти советы, и вы увидите, как взаимодействие с ИИ станет более результативным и приятным. Помните, что ключ к успешному использованию ИИ — это ясность и конкретность ваших запросов. Делитесь своими результатами и продолжайте учиться, чтобы максимально эффективно использовать возможности искусственного интеллекта в вашем бизнесе.