В этой статье вы найдете самые яркие анти-советы от веб-дизайнеров. Если их применить при оформлении своего сайта, то он однозначно возьмет какую-нибудь награду за худший дизайн. Такой ресурс прекрасно впишется в картину уходящего года и дополнит его своим безобразием. На самом деле на воплощение всех пунктов потребуется масса времени и сил, а это значит создать его практически невозможно!

<p align="center">![веб разработка](/blog/content/images/2020/12/pexels-ketut-subiyanto-4307876.jpg)<p>

Дизайн

Начнем мы свой обзор с нескольких простых советов по дизайну и оформлению сайта:

Забудьте о весе изображений и цветовых сочетаниях. Вы уже наверное довольно потираете руки, пора приступать. Выбросьте из головы все рекомендации, сделайте сайт максимально тяжелым. Загружайте фотографии, которые весят больше 5 Мб. Пусть пользователь в холодные вечера потратит несколько минут на загрузку ресурса. А дальше его будет ждать буйство красок! Кислотные тона и кричащие цвета? Да, это то что нужно. Запутайте клиента, дезориентируйте его, выделите каждую строку текста новым цветом.

<p align="center">![дизайн сайта](/blog/content/images/2020/12/--------------2020-12-29---11.29.46---.png)<p>

<p align="center">![веб дизайн](/blog/content/images/2020/12/--------------2020-12-29---11.31.05---.png)<p>

Создайте самый замысловатый интерфейс. Креативность — залог успеха. Если с вами сотрудничает программист, то поставьте перед ним цель создать самый интересный интерфейс. Забудьте про юзабилити, пусть пользователи часами разгадывают головоломки. Это же так интересно! Не можете сходу ничего придумать, не беда зайдите на сайт Reddit. Они уже очень долгое время придумывают и собирают интересные способы для ввода паролей, номеров, а также разрабатывают решения по регулировке звука.

<p align="center">![интерфейс](/blog/content/images/2020/12/TRWXN-7RTZe7JAP9YnRcxivF3JhKg8PLNFucNKBOD5s.gif)<p>

Больше анимаций, видео и технологий. Это тот пункт, в котором можно вволю разгуляться. Помните, мы писали про тяжелые изображения? Так вот этого мало! Добавьте на сайт максимум видеороликов и анимаций. Пускай идет снег, бегают зайцы и летают снежинки. А если вы сможете добавить убегающие кнопки, то это станет верхом искусства. Клиентов должно поразить изобилие движения. И пусть это загружается как можно дольше, ведь ваши усилия заслуживают почтительного ожидания.

Контент

С оформлением разобрались, идем дальше. После того, как вы поразите наповал пользователей им стоит предоставить что-то для чтения:

Расскажите немного о прошедшем дне. Никакой рекламы, никакой полезной информации об услугах, это все лишнее. Клиенты должны читать только то, что им интересно, нечто свежее, новое, необычное. Вы были в отпуске? Напишите об этом. Насколько хорош был отель, какое море его окружало, какая кухня была в выбранной стране. Успели посмотреть фильм? Обязательно опубликуйте отзыв о нем на сайте

Юзабилити

Мы уже немного затронули эту тему в пункте про дизайн, но на юзабилити можно посмотреть другим взглядом:

Мыслите как разработчик. За каждым сайтом стоит разработчик и добавление нужных элементов, верстка, дизайн — все это лишняя работа. Помните, те кто ищет, тот всегда найдет. Самые заинтересованные пользователи отыщут нужные кнопки без труда. Подумаешь потратят несколько лишних минут, а вот разработчик на систематизацию потратит часы!

<p align="center">![юзабилити](/blog/content/images/2020/12/1_cut-photo.ru.png)<p>

Больше модальных окон. Приходило ли вам в голову добавить на сайт всплывающие окна? О-о-о да, такая идея появлялась у многих. Почему бы не рассказать о скидках, предложить товар, оповестить о Cookies файлах и предложить ознакомиться с политикой конфиденциальности одновременно? Закройте всю страницу баннерами, чат-ботами, помощниками и попапами.

Приходило ли вам в голову добавить на сайт всплывающие окна? О-о-о да, такая идея появлялась у многих. Почему бы не рассказать о скидках, предложить товар, оповестить о Cookies файлах и предложить ознакомиться с политикой конфиденциальности одновременно? Закройте всю страницу баннерами, чат-ботами, помощниками и попапами. Добавьте еще одно испытание с контактными формами. Все еще мало разнообразия. Показать свой творческий потенциал можно буквально во всем. Вспомните, нравится ли вам заполнять скучные однообразные формы? Пожалуй, что нет. Одни и те же данные на каждом ресурсе вставляются в абсолютно одинаковые поля. Какая же это рутинная работа. Добавим изюминку, как насчет череды мемов из интернета? Все любят их, особенно с котиками! Для примера возьмите сайт [User Inyerface](https://userinyerface.com/), тут можно сойти с ума решая головоломки.

<p align="center">![формы обратной связи](/blog/content/images/2020/12/--------------2020-12-29---12.59.21---.png)<p>

Скажите нет тестированию и оптимизации. Время — самая ценная валюта в нашей жизни. Не тратьте его попусту, взгляните на проделанную работу и запускайте сайт. А если вы работаете с заказчиком, то сразу отправляйте все ему. Зарекомендуйте себя как весьма ценного и пунктуального дизайнера!

Итоги

В этой статье собрано 8 самых основных анти-советов, однако их намного больше. Но именно эта подборка поможет сделать сайт запоминающимся. Попав на него только один раз клиенты уже никогда не смогут забыть этот прекрасный интерфейс. Если вам интересны такие подборки, то обязательно пишите свои рекомендации по веб-дизайну. Возможно, что именно они окажутся в следующей статье!

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