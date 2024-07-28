Акция: месяц в подарок за отзыв!
Ангелина Нехай для раздела Новости
Мы очень любим наших клиентов и всегда готовы порадовать их приятными бонусами! Теперь все желающие могут получить дополнительный месяц к текущей подписке. Для этого достаточно выполнить всего пару нехитрых действий:
<p align="center">![подарки](/blog/content/images/2021/06/2.jpg)<p>
- Оставьте отзыв на Старонку в любой социальной сети: Instagram, ВКонтакте, Facebook, в Яндекс или Google, на Отзовике.
- Пришлите скриншот отзыва в чат поддержки или на электронную почту help@kvitly.com
- Получите промокод для продления подписки на месяц.
- Активируйте промокод в разделе «Акции и подарки», во вкладке «Подарочный код».
<p align="center">![акция](/blog/content/images/2021/06/1-1.png)<p>
На этом подарки не заканчиваются! При запуске первой рекламной кампании в Яндекс.Директ вы можете получить промокод на 100 BYN. Не упустите свой шанс начать продвигать сайт с первых дней.
Ангелина Нехай
Специалист службы поддержки. Любитель зеленого чая и белого шоколада. Лесной обитатель и просто хороший человек.
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