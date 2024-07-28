Мы очень любим наших клиентов и всегда готовы порадовать их приятными бонусами! Теперь все желающие могут получить дополнительный месяц к текущей подписке. Для этого достаточно выполнить всего пару нехитрых действий:

<p align="center">![подарки](/blog/content/images/2021/06/2.jpg)<p>

Оставьте отзыв на Старонку в любой социальной сети: Instagram, ВКонтакте, Facebook, в Яндекс или Google, на Отзовике.

Пришлите скриншот отзыва в чат поддержки или на электронную почту help@kvitly.com

Получите промокод для продления подписки на месяц.

Активируйте промокод в разделе «Акции и подарки», во вкладке «Подарочный код».

<p align="center">![акция](/blog/content/images/2021/06/1-1.png)<p>

На этом подарки не заканчиваются! При запуске первой рекламной кампании в Яндекс.Директ вы можете получить промокод на 100 BYN. Не упустите свой шанс начать продвигать сайт с первых дней.