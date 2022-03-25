Вы, конечно же, видели, что некоторые сайты, в основном серьезных компаний и сервисов, в адресной строке имеют зеленую надпись https. Через 3 минуты вы будете знать как, зачем и почему они это делают, а также какие бывают сертификаты и как вам получить SSL-сертификат совершенно бесплатно.

Что это такое?

Начнем с самого начала. Интернет работает по протоколу http (на самом деле не весь, но большая его часть) и у этого протокола есть старший брат https. Главное отличие между ними в том, что при использовании https всё общение между клиентом (браузером) и сервером (сайтом) ведется в зашифрованном виде и никто не может перехватить данные. С самого его появления, этот протокол использовали банки и другие сервисы, работающие с важными и конфиденциальными данными.

Чтобы сайт заработал по https, нужно иметь специальный сертификат безопасности, который ещё называют SSL-сертификатом. Они бывают нескольких видов и получить их можно разными способами. Во-первых, вы можете выпустить свой собственный сертификат и шифровать работу с его помощью. Единственная проблема в том, что обычный посетитель при входе на ваш сайт будет видеть предупреждение о том, что сертификат не подписан доверенным центром.

Такое решение подойдет для тестирования или внутреннего использования, но никак не для коммерческого. Как же получить доверенный сертификат? Тут в дело вступают центры сертификации (CA — Certification Authority). Каждый из них — это известные компании, которые имеют авторитет для разработчиков браузеров и операционных систем. За свои услуги они возьмут с вас кругленькую сумму.

Какие бывают сертификаты

Во-первых, сертификаты отличаются по степени проверки:

С проверкой домена (DV — Domain Validation) — самый простой способ, где вам нужно только подтвердить права на собственный адрес и вы сможете пользоваться всеми преимуществами https.

(DV — Domain Validation) — самый простой способ, где вам нужно только подтвердить права на собственный адрес и вы сможете пользоваться всеми преимуществами https. С проверкой организации (OV — Organization Validation) — в этом случае центр сертификации дополнительно проверит информацию о вашей организации. Такие сертификаты сложнее получить, они в несколько раз дороже DV-сертификатов, но разницу могут заметить только продвинутые пользователи, которые знают как посмотреть информацию об организации в самом сертификате.

(OV — Organization Validation) — в этом случае центр сертификации дополнительно проверит информацию о вашей организации. Такие сертификаты сложнее получить, они в несколько раз дороже DV-сертификатов, но разницу могут заметить только продвинутые пользователи, которые знают как посмотреть информацию об организации в самом сертификате. С расширенной проверкой (EV — Extendet Validation) — самый высокий уровень проверки, вам придется серьезно попотеть, чтобы пройти все её этапы. Такие сертификаты дают так называемую зеленую строку, которую видно сразу перед адресом сайта и даже не очень подкованный пользователь сразу поймет, что попал на нужный сайт.

Во-вторых, сертификаты могут быть:

SGC-сертификаты — используются для старых браузеров. Правда старых! Например, если ваши клиенты пользуются Internet Explorer начиная с версии от 3 до 5.01, а для этого нужен Windows 3.1 или 95!

— используются для старых браузеров. Правда старых! Например, если ваши клиенты пользуются Internet Explorer начиная с версии от 3 до 5.01, а для этого нужен Windows 3.1 или 95! Wildcard-сертификаты — позволяют защищать не только домен, но и его поддомены. Таким образом, если у вас несколько поддоменов на домене второго уровня, то можно использовать wildcard. Такие сертификаты достаточно дорогие, поэтому если доменов меньше пяти, то обычно выгоднее купить несколько обычных сертифкатов.

— позволяют защищать не только домен, но и его поддомены. Таким образом, если у вас несколько поддоменов на домене второго уровня, то можно использовать wildcard. Такие сертификаты достаточно дорогие, поэтому если доменов меньше пяти, то обычно выгоднее купить несколько обычных сертифкатов. SAN-сертификаты — работают немного по-другому. Они могут защищать как поддомены одного домена, так и несколько разных доменов на одном сервере.

— работают немного по-другому. Они могут защищать как поддомены одного домена, так и несколько разных доменов на одном сервере. IDN-сертификат — специальный сертификат для доменов, которые используют не латинские символы. Например для доменов .БЕЛ. Такие сертификаты сейчас выдают всего несколько центров.

Таким образом простой DV-сертификат может стоить 30$ в год, а EV-сертификат с поддержкой SAN обойдется в 1500$ ежегодно. Можете теперь посмотреть расценки на сертификаты у hoster.by или active.by.

Что дает SSL-сертификат?

Во-первых, это безопасность и доверие. Наличие сертификата до сих пор считается показателем серьезности сайта и компании. Особенно наличие зеленой строки от EV-сертификата. Вспомните сколько сайтов могут похвастаться такой подписью? В Беларуси это только банки и то не все. Согласитесь, переплачивать сотни долларов за зеленую строку — не всегда разумные инвестиции.

Во-вторых, поисковые системы любят безопасные сайты и размещают их выше в поисковой выдаче, чем обычные сайты. Например, в 2014 Google анонсировал, что https — это самый настоящий фактор ранжирования, а потом и вовсе запустили кампанию «https везде!». В будущем, важность наличия сертификата будет только увеличиваться.

В-третьих, использование SSL открывает дорогу к использованию HTTP/2 — нового стандарта для передачи данных в интернет. Хоть в документации и говорится, что он может работать и без шифрования, но, тем не менее, реализации в современных браузерах работают только поверх TLS, а значит требуют наличия сертификата.

Бесплатный сертификат для вашего сайта

Мы в Старонке считаем, что наши клиенты просто обязаны иметь SSL-сертификаты. И после поиска подходящего партнера, мы готовы объявить, что на тарифном плане Бизнес, мы будем выдавать такие сертификаты абсолютно бесплатно!

Начиная с июня, мы постепенно будем переводить сайты существующих клиентов на работу через защищенный протокол. И все наши новые клиенты на тарифном плане Бизнес также будут получать сертификат на всё время размещения у нас.