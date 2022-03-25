В новый год с новой подборкой сайтов, где вы можете найти качественные изображения, иконки, видео и другой полезный контент и не бояться его использовать, ведь все это со свободной лицензией!

Начнем с бесплатных стоков с качественными фотографиями:

https://www.sitebuilderreport.com/stock-up

Это скорее агрегатор, который ищет сразу в нескольких бесплатных фотостоках. Попробуйте, это очень удобно!

https://unsplash.com/

Фотосток с красивыми и качественными снимками.

https://pixabay.com

Сток, в котором вы можете искать фото, используя не только английские, но и русские слова. Будьте внимательны, вместе с качественными фото, здесь можно встретить и любительские.

https://stocksnap.io/

Отличный сток с удобным поиском. Есть список самых популярных запросов, просто выберите нужный и наслаждайтесь!

https://www.pexels.com/

Душевные фото, отличающиеся от стандартных стоковых. Здесь определенно можно найти что-то оригинальное.

http://jaymantri.com/

Фото, которые великолепно подойдут для абстрактных фонов.

http://kaboompics.com/

Очень красивые фото, которые вы можете использовать совершенно бесплатно.

http://www.gratisography.com

Хочется чего-то оригинального или даже странного? Поищите здесь!

http://isorepublic.com/

Прекрасные яркие фото. Бесплатные.

http://www.designerspics.com/

Здесь вместе с бесплатными есть и платные снимки, но лишним не будет поискать и тут что-то оригинальное.

Бесплатные стоки с видео

Хотите поставить на обложку видео в качестве фона? Выбирайте!

http://www.coverr.co/

Видеосток с бесплатными видео, которые завораживают. Используйте для фона или для чего-то еще.

https://videos.pexels.com/

И еще сток с хорошими видео со свободной лицензией.

Стоки с самым разным контентом, который вы можете использовать бесплатно.

http://www.freepik.com/

Здесь есть все: фото, иконки, фоны. Пользуйтесь и вдохновляйтесь.

http://pattern.flaticon.com/

Сервис, позволяющий создать из иконок паттерн и использовать его в качестве фона для любого блока на вашем сайте.

http://www.flaticon.com/

Огромное количество векторных иконок, которые можно использовать бесплатно.

https://www.toptal.com/designers/subtlepatterns/

Сайт с уже готовыми паттернами, очень рекомендую обратить на него внимание.

Пусть в новом году будет больше красивых сайтов, больше довольных клиентов, больше успешных продаж! Не бойтесь экспериментировать и мечтать.