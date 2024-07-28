Мы собрали ресурсы, где можно бесплатно найти фотографии, видео для фона, иллюстрации, иконки, паттерны и логотипы для сайта. Подборка обновлена в ноябре 2026 года: мы проверили все ссылки и убрали сервисы, которые закрылись или сменили владельца. Условия использования у сервисов разные, поэтому перед публикацией изображения на сайте загляните в лицензию: где-то нужно указать автора, а часть материалов доступна только по подписке.

Фотографии

Stock Up — агрегатор, который ищет изображения сразу в десятках бесплатных фотостоков. Запрос вводите на английском, для этого хватит и простого переводчика. Кликнув по фотографии, можно сразу перейти к скачиванию на сайте автора.

Unsplash — более миллиона фотографий от известных фотографов на самые популярные темы: еда, бизнес, портреты, природа и офисные элементы. Использовать фотографии для личных и коммерческих целей можно только по лицензии. В редакторе 🌱kvitly фото из Unsplash можно добавить на сайт прямо из библиотеки, не скачивая их на компьютер.

Pixabay — фотосток, в котором фотографии можно искать и на русском языке, и на английском. Будьте внимательны, тут встречаются изображения как профессиональных фотографов, так и любительские работы.

Pexels — ресурс с большим количеством красивых снимков. На сайте по лицензии можно использовать все работы и редактировать их. А если появилось желание поддержать автора, вы можете заплатить фотографу.

Stocksnap — прекрасный сток с удобным поиском. Если не знаете что именно хотите найти, воспользуйтесь списком самых популярных запросов. Он поможет найти самые яркие фотографии профессиональных фотографов.

Burst — сервис с не очень большим количеством фотографий. Но все они могут похвастаться отличным качеством и высоким разрешением. Скачивать и использовать снимки можно совершенно бесплатно.

Kaboompics — красивые фотографии и удобный поиск порадуют вас с первых минут. Здесь вы найдете большой выбор бесплатных снимков, которые сложно найти в другом месте.

Gratisography — этот сток придется по вкусу любителям всего необычного и неординарного. Яркий дизайн сайта в сочетании с немного сумасшедшими работами фотографов не оставят вас равнодушными. Отлично подойдет желающим создать лендинг для организатора корпоративов и праздников.

Isorepublic — все еще мало фотографий? Попробуйте найти что-то по душе в этом сервисе. Среди тысячи профессиональных работ обязательно найдутся фотографии идеально подходящие для оформления сайта.

Designerspics — тут можно найти легкие ненавязчивые фоновые изображения и минималистичные фотографии. Они помогут не перегружать сайт и сделать акцент на содержании.

Иллюстрации

Простые иллюстрации помогают вовлечь посетителя во взаимодействие с сайтом. Не перегружают его, создают акцент на той или иной детали и придают сайту индивидуальность. Если вы не хотите быть как все и стремитесь придать лендингу современный вид — эта подборка сервисов то, что вам надо!

Undraw — открытый ресурс с большим количеством рисунков. Тут можно подобрать картинку на любой вкус и практически на любую тематику. Приятным дополнением станет возможность менять цвет иллюстраций.

Mixkit — сайт с работами профессиональных и талантливых иллюстраторов. Здесь большой выбор картинок в разных стилях, удобный поиск по темам, высокое разрешение скачиваемых рисунков и постоянное обновление галереи. И все это совершенно бесплатно.

IRA Design — занимательный генератор иллюстраций. Зайдите в галерею и выберите одну из картинок, поменяйте цвет элементов одежды на персонаже и окружающих его предметов. Скачайте изображение на компьютер и работайте с ним как с обычным векторным рисунком.

DrawKit — коллекция красивых .svg-иллюстраций. Часть наборов бесплатна, остальные доступны в платной Pro-версии. Если цветовая палитра подходит для сайта, скачивайте готовый вариант, а если хотите что-то поменять, отредактируйте SVG в любом векторном редакторе.

Humaaans — создайте бесплатно свою уникальную иллюстрацию с помощью готовых шаблонов. Меняйте элементы одежды, прически и фона, чтобы сделать подходящую картинку. Будьте осторожны, сервис очень затягивает, начав в нем работать, крайне сложно остановиться.

O! OUCH — бесплатный ресурс с яркими и креативными векторными иллюстрациями. Они отлично подойдут для оформления презентации и страницы лендинга для курсов. Есть желание привлечь внимание? Тогда вам точно сюда!

Vexels — сервис, в котором вы найдете гораздо больше чем простые векторные иллюстрации. На сайте собраны графики, иконки, фоновые изображения и множество картинок. Переходите и скачивайте все необходимое совершенно бесплатно.

Vectorportal — еще один сервис, который может похвастаться огромной коллекцией векторной графики, кистей и фоновых изображений. Дизайн иллюстраций разительно отличается от других источников и это поможет добавить сайту изюминку.

Absurd Design — абсурдные иллюстрации для любителей всего необычного. Подойдут для сайта арт-галереи, творческих курсов или портфолио дизайнера. Перед скачиванием проверьте условия: часть работ сейчас доступна только по платной подписке.

Isoflat — на сайте вы найдете изометрическую и плоскую графику для проекта. Работы сделаны в очень необычной и яркой цветовой гамме. А сами иллюстрации выполнены с ноткой космической тематики. Они хорошо впишутся в сайт для программиста и подойдут для школьной странички.

Blobmaker — генератор плавных органических форм в формате .svg. Настройте сложность и контраст, выберите цвет и за пару секунд получите фоновую фигуру для блока на сайте. Сейчас сервис входит в набор генераторов Haikei.

Personas by Draftbit — генератор иллюстрированных аватаров. Пригодится, если для блока отзывов или раздела «Команда» нет фотографий, а пустые места выглядят хуже, чем рисованные персонажи.

Kapwing 404 Illustrations — бесплатные иллюстрации специально для страницы ошибки 404. С ними посетитель, попавший на несуществующую страницу, не уйдёт с сайта сразу.

Иконки

При переходе на сайт, нам бы хотелось видеть приятные иконки сопровождающие короткую информацию или подчеркивающие преимущества. Чтобы с первого взгляда было понятно о чем пойдет речь под картинкой. Но где же найти подходящие иконки? Ниже представлен ряд бесплатных сервисов, в которых найдутся иконки на любой вкус.

Unicons — тысячи векторных иконок в нескольких стилях: линейные, с заливкой, монохромные. Для одной и той же иконки есть несколько вариантов, так что легко подобрать подходящий под стиль сайта.

Icon Sets — .svg иконки для сайта. Минималистичный дизайн идеально впишется и дополнит любой сайт. Иконки социальных сетей, платежей и многое другое — это то, что вам нужно!

The noun project — два миллиона иконок, созданных мировым сообществом. Найти такое разнообразие в одном месте не так просто. Выбирайте иконки разных авторов и стилей, скачивайте их и добавляйте на свой сайт.

Flat Icons — большой выбор бесплатных иконок в разных стилях. Они отлично подойдут любителям чего-то яркого. У отдельных иконок и паков есть несколько вариаций.

Material Symbols — бесплатные иконки от Google. Они лаконичные и выполнены в одном стиле, поэтому с ними легко оформить весь сайт единообразно. Толщину линий, заливку и размер можно настроить прямо на сайте перед скачиванием.

Eva Icons — в сервисе вы найдете более 400 иконок. Минималистичный дизайн прекрасно подойдет для сайта в любом стиле. Также вы можете использовать их для презентации и оформления проектов.

IconSVG — идеальный сайт для оформления проекта. Большое разнообразие иконок со стрелками, изображений документов, элементов плейлиста и схематичным отображением графиков.

Potlab Icons — скромная коллекция анимированных иконок. Они сделают проект особенным и позволят привлечь внимание пользователей.

Icons — ещё один сервис с бесплатными иконками. Он порадует широкими выбором, разнообразными стилями и ярким дизайном. Кроме того, искать картинки можно по определенным категориям, что значительно упрощает работу.

Feather — очень простые и лаконичные иконки в свободном доступе. Хорошо впишутся в любой проект. Есть возможность изменить размер картинки и толщину контура, а также выбирать цвет прямо на сайте.

Font Awesome — одна из самых популярных библиотек иконок: значки соцсетей, мессенджеров, способов оплаты и тысячи иконок для интерфейса. Бесплатного набора хватит для большинства сайтов, расширенные стили доступны по подписке.

Видео для фона

Короткое видео на первом экране оживляет сайт и сразу показывает атмосферу: кофейню, мастерскую, тренировку. Выбирайте короткие ролики без резких смен кадра, чтобы они не отвлекали от заголовка и кнопки.

Coverr — бесплатные видео в HD и 4K, которые хорошо смотрятся в качестве фона. Указывать автора не требуется.

Pexels Videos — видеораздел того же Pexels: большой выбор роликов на любые темы с поиском на русском языке.

Паттерны и фоны

Subtle Patterns — библиотека ненавязчивых бесшовных паттернов. Они добавляют фону фактуру, но не спорят с текстом и фотографиями.

Freepik — огромная база фото, векторов, фонов и иконок. Бесплатные материалы можно использовать с указанием автора, остальное доступно по подписке.

Логотип

Логотип — неотъемлемая часть сайта. Именно он отвечает за узнаваемость компании. Разумеется, что не всегда есть средства для создания логотипа профессиональным дизайнером, поэтому мы сделали небольшую подборку бесплатных сервисов, которые помогут создать логотип в начале вашего пути.

Shopify Logo Maker (бывший Hatchful) — бесплатный конструктор логотипов от Shopify. Выберите сферу бизнеса и стиль, впишите название компании, и сервис предложит сразу несколько готовых вариантов.

Logodust — небольшая библиотека с логотипами в свободном доступе. При желании воспользуйтесь конструктором и соберите свой из составных элементов предложенных на сайте.

Logobook — хранилище лучших в мире логотипов и символов. Отлично подходит для тех, кто еще не определился чего хочет. Достаточно бегло пробежаться взглядом по работам, как в голове возникнут идеи из каких элементов собрать логотип.

Free minimal logos — бесплатные логотипы специально для тех, кто не хочет создавать их самостоятельно. В сервисе можно скачать готовые варианты и использовать их для личных или коммерческих целей.

Вдохновляйтесь! Создавайте уникальное оформление своего сайта и получайте больше клиентов.