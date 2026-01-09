Мы всегда стараемся быть с вами честными и открытыми, поэтому с радостью делимся интересными новостями и нашими подходами к развитию сервиса. Наш основатель Егор Курьянович недавно дал интервью порталу GoodStart! Он рассказал, как искусственный интеллект меняет подход к созданию бизнеса в интернете и как 🌱kvitly делает эти технологии простыми и доступными для каждого.

О чем шла речь?

В интервью Егор поделился инсайтами о нашем пути и о том, что делает 🌱kvitly особенным:

Наш путь от идеи до 🌱kvitly. Мы начинали 10 лет назад с простых конструкторов «Старонка» и «Кошик». Теперь всё это превратилось в одну мощную платформу, где есть всё необходимое для вашего дела. ИИ для нас — не просто дополнение, а полноценная основа происходящего.

Сайт или лендинг? Мы знаем разницу! Обсудили, чем обычный сайт отличается от продающей страницы и почему важно подбирать инструменты под конкретные цели. Мы понимаем ваши нужды и предлагаем разные решения для разных задач.

Интернет-торговля, которая выделяется. Наш подход к e-commerce строится на простоте и удобстве. Егор рассказал, как ИИ помогает создавать уникальные лендинги для каждого вашего товара — так продвигать их гораздо легче!

Ваш AI-помощник для бизнеса. Представьте, что у вас есть личный эксперт, который знает о вашем деле всё. Это наш AI-ассистент, встроенный прямо в 🌱kvitly. Он берет на себя рутину, дает советы и всегда готов обсудить ваши идеи или тревоги.

Для кого мы создали 🌱kvitly? Мы делаем сервис для любого малого бизнеса. Неважно, работаете вы в одиночку или развиваете команду — мы поддержим вас на каждом этапе. Мы знаем, как бывает непросто на старте, и стремимся сделать вашу жизнь проще.

Что дальше? В 2026 году у нас запланировано много крутых запусков, так что оставайтесь на связи!

Надеемся, это интервью поможет вам лучше понять, как 🌱kvitly может стать вашим надежным партнером в мире онлайн-бизнеса.