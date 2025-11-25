Больше настроек для вашего интернет-магазина

Если вы продаете в интернете, то знаете: чем лучше он выглядит, тем лучше идут продажи. Мы это понимаем, поэтому последние недели плотно работали над тем, чтобы ваши онлайн-магазины стали еще удобнее, красивее и функциональнее, и чтобы вам не приходилось тратить много времени на их настройку.

Что изменилось?

Во-первых, cетка товаров на сайте стала гибче. Раньше чтобы всё выровнять, приходилось специально готовить картики, и это всё в прошлом:

Укажите нужное соотношение сторон и эффекты , и все изображения товаров получат одинаковые пропорции и стили. Больше никаких перекосов!

, и все изображения товаров получат одинаковые пропорции и стили. Больше никаких перекосов! Теперь вы можете размещать в блоке товары не только из указанной категории, но и товары определенного бренда или с одинаковым лейблом.

С такими настройками можно легко делать блоки, чтобы показать какие товары продаются со скидкой. Или создавать отдельные страницы не только категорий, но и для брендов.

Всего у блока с товарами появилось 8 новых настроек:

Редактирование сетки изображений: соотношение сторон, позиционирование и эффекты на изображении

Возможность отключить описание и изображение товара

Выравнивание текста, цены и кнопки в карточке с товаром

Какие товары отображать в блоке: по категории, бренду или лейблу

Сортировка товаров: от новых к старым, по цене или по алфавиту

В сочетании с изменением стилей кнопки, сетка товаров может выглядеть так, как подходит именно вашему магазину.

Во-вторых, в 🌱kvitly появились похожие товары. На тарифе Премиум теперь можно настроить для своих товаров блок “Похожие товары”. Они появятся в карточке соответствующего товара вашего магазина.

Такие блоки можно использовать, чтобы показывать, какие товары можно купить вместе с тем, который сейчас просматривает посетитель вашего сайта, или какие товары похожи на текущий товар. Сетка похожих товаров отображает 4 товара в ряду.

Кроме того, мы обновили стили карточке товара. Все стало выглядеть более пропорционально, галерея работает лучше, и можно настроить соотношение сторон в галерее изображений товара в блоке с похожими товарами.

И последнее, но не менее важное обновление – генерация страниц категорий стала более явной и их можно настроить.

Мы всегда генерировали страницы категорий, но их не было видно. Теперь для них также можно настроить внешний вид сетки. Более того, можно включить отображение Хлебных крошек на странице товара, и они будут явно связаны со страницей соответствующей категории. Это сильно упрощает навигацию по вашему каталогу.

Мы уверены, что с новыми настройками ваши магазины заработают еще лучше и будут радовать вас и ваших покупателей.

Что дальше?

Пока мы сделаем паузу в работе над функциональностью интернет-магазинов, и вернемся к улучшению внешнего вида всех разделов на сайте. Также мы сфокусируемся на улучшении работы форм, чтобы вашим посетителям было легче и приятнее оставлять заказы на вашем сайте.

Будем держать вас в курсе наших обновлений, и до встречи в 🌱kvitly!