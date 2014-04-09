Больше поддержки с ИИ-собеседником в 🌱kvitly

Вести бизнес — это непросто. Мы в 🌱kvitly стараемся сделать этот путь легче для предпринимателей, и сегодня рады представить нового ИИ-помощника. Теперь внутри платформы появился чат с искусственным интеллектом, который готов помочь развивать ваш бизнес, разобраться с настройками или просто поддержать разговор.

Что это такое?

ИИ-помощник – это чат на базе искусственного интеллекта, который всегда рад обсудить с вами бизнес-идеи, дать совет или помочь разобраться с платформой. С ним можно поговорить о нише для развития, управлении командой или контенте для соцсетей. Он не устает и знает много всего и может помочь взглянуть на вещи с другой стороны. Просто задайте вопрос!

О чем с ним говорить?

На самом деле, говорить можно обо всем! Но вот основные направления:

💡 Разобраться с функциями 🌱kvitly

ИИ-чат знает все про нашу платформу, включая статьи из базы знаний, инструкции по настройке и возможности системы. Например, если вы хотите подключить оплату на сайте, но не знаете, с чего начать, он подскажет нужные шаги и направит вас к полезным материалам.

✍️Подготовка контента для вашего бизнеса.

Чат поможет адаптировать информацию о вашем проекте под разные форматы — соцсети, сайт, рекламу. У нас уже есть мощные инструменты для продвижения, адаптированные для разных текстов, и чат дополняет их: он может точнее переформулировать тексты, улучшить формулировки или подготовить новый контент (например, тексты для разных разделов вашего сайта).

🗣️ Обсуждать бизнес-идеи и стратегии

Иногда хочется просто поговорить — обсудить планы, идеи или текущие задачи. Чат может стать вашим собеседником и поддержать в этом. Вы можете уточнять данные о бизнесе, чтобы получить больше персонализации, обсуждать свои гипотезы или просить советы по развитию.

Это включено в подписку?

Да! Пока чат работает в пилотном режиме, и доступен без ограничений на всех тарифах, даже на бесплатном. Если условия изменятся, мы обязательно сообщим.

Где его найти?

Открыть ИИ-чат можно по клику на иконку со звездочками в правом верхнем углу экрана. Он доступен в редакторе и в панели управления.

Мы уверены, что этот помощник станет настоящим партнером в вашем бизнесе. Попробуйте его в 🌱kvitly и расскажите, как вам новые эти новые возможности! 🚀

Помните, что в искусственном интеллекте нет магии — он может ошибаться, поэтому важные данные лучше проверять.