Есть множество типов сайтов, но один из самых популярных — лендинг, в том числе и в Беларуси.

В этой статье мы даем ответы на популярные вопросы, которые появляются во время оформления лендинга

<p align="center">![цена лендинг](/blog/content/images/2021/05/portrait-caucasian-unset-despair-man-watching-financial-economical-graphs-during-coronavirus-quarantine-problems_155003-7358.jpg)<p>

Сколько стоит лендинг в Беларуси?

Хотелось бы уделить внимание стоимости лендинга — это важная деталь. На самом деле, для каждого бюджета есть подходящий вариант, который позволит добиться необходимого результата. Более того, есть множество удобных сервисов, которые позволяют справиться с этой работой на высоком уровне, у них широкий функционал и множество возможностей. Правда, есть кое-какие нюансы.

Разработка landing page – отдельное направление сайтостроения, имеющее свои особенности: преимущества и слабые места. Стоит ли экономить на специалисте? Нет. Каждый разработчик назначает стоимость своей работы, это вполне нормально. Неудивительно, что профессиональные специалисты будут стоить значительно дороже, нежели новички, которые только будут «набивать руку на заданиях». Если хочется получить качественный и интересный результат, придётся все-таки вложить кое-какие деньги, к сожалению, без этого не получится сделать качественный лендинг. Средняя цена разработки лендинга в Беларуси около 600 BYN. Имейте в виду, что в это стоимость только самой услуги по созданию посадочной страницы. Еще придется заплатить за хостинг, домен и регистрацию в БелГИЭ.

Если же возможности оплатить услуги студии или специалиста нет, можно попробовать сделать лендинг самостоятельно с помощью удобных инструментов, правда, не стоит ждать максимального функционала за низкую стоимость или тем более, бесплатную услугу. Для того чтобы созданный вами лендинг понравился вашим клиентам и начал приносить сверхприбыль, придется изучить большое количество информации. Какова цена лендинга, созданного с помощью конструктора сайтов? Рассмотрим на примере конструктора сайтов Старонка. Обычно для посадочной страницы не требуется обширный набор функций, поэтому возьмем за основу стоимость самого бюджетного тарифа, то есть 155 BYN в год, сюда уже входит хостинг и регистрация в БелГИЭ, остается оплатить домен, а это 33 BYN. Путем несложных вычислений получаем суммарную цену лендинга на конструкторе 188 BYN.

<p align="center">![стоимость лендинга](/blog/content/images/2021/05/top-view-creative-team-discussing-business-graphs-drawn-marker-pens_1098-18798.jpg)<p>

Как продвинуть лендинг в ТОП поисковой выдачи? 5 самых эффективных способов

Чтобы найти постоянных читателей, маркетологи советуют использовать несколько популярных советов, которые помогут решить эту проблему и увеличить читаемость и посещаемость сайта.

1. Региональность

Нужно взять одно правило и следовать ему: один лендинг - один регион. Мало какие лендинги вышли в ТОП по всей Беларуси. Гораздо легче продвинуть по одному в каждом регионе - это гарантирует успех SEO-продвижения лендингов. Более того, это не займёт много времени, зато принесёт большой доход и постоянных читателей, которые заинтересуются контентом.

У лендинга, как и у любого сайта, есть метатеги. Если их заполнить, продвигать лендинг в ТОП Яндекса станет легче. Title, Keywords, Description - об этих метатегах идет речь.

Метатеги позволяют поисковым роботам понять тему лендинга. Поэтому в Keywords нужно перечислить через запятую все ключевые слова лендинга, в Description вставить описание из двух предложений, а в Title заголовок. Помните, что в каждом метатеге должен быть хотя бы один ключевой запрос

Снабдите ключевыми словами также и сам текст:

1) Ключ должен быть в начале текста и в конце.

2) В середине ключ желательно вставить через абзац. Правильно будет, если плотность ключевых слов составит не менее 2%, а академическая тошнота не более 9%.

3) Ключевой запрос вставляется в заголовок h1 и подзаголовок h2.

4) Ключевое слово должно присутствовать в описании картинок (атрибут Alt).

Нужно учесть два свойства правильной SEO-оптимизации лендинга:

- эффективность, благодаря ей поисковик быстрее продвинет лендинг, так как поймет, под каким поисковым запросом показывать его;

- гармоничность, ключевые слова нужно вставлять без вреда для продающих качеств страницы, уместно.

<p align="center">![лендинг пейдж цена](/blog/content/images/2021/05/business-analysis-concept-businesswoman-analyzing-business-documents-finacial-report-working-laptop-computer-mobile-smart-phone-office-desk-close-up_1150-10655.jpg)<p>

3. SEO-домен

Стоит выбирать домен с ключом в своем составе, например kupit-avto.by. Тогда лендинг будет выше конкурентов в выдаче по поисковому запросу "купить авто".

4. Ускорение и мобильность

Следует соблюдать 2 правила:

1) Страница должна загружаться максимум за 3 секунды. Для этого лендинг создается небольшим по объему, а картинки сжимают с целью уменьшить вес.

2) Текст лендинга должен быть крупным на любом экране. Для этого проводится адаптация под мобильные платформы. Что на конструкторе происходит автоматически.

5. Учет целевой аудитории (ЦА).

Если ЦА широкая, например включает и бабушек, и школьников, то лучше создавать по одному лендингу для каждой потребительской группы. Тогда конверсия будет выше, ведь на каждую узкую ЦА действуют свои слова. То, что действует на бизнесменов, не тронет сердца студентов, и наоборот. Под каждую группу пользователей нужен свой продающий текст, своя стратегия и свой лендинг.

Внешняя раскрутка лендинга заключается в покупке вечных ссылок на специальных биржах. Помните, что ИКС донора должен быть, как минимум, 30, а темы сайтов схожи.

Также советуем примерять контекстную рекламу лишь для теста эффективности лендинга. Со временем лендинг выйдет в ТОП, тогда сайт получит бесплатный трафик. На SEO-продвижение лендинга уйдет 1-9 месяцев, ведь Яндекс и Google следят за лендингом, прежде чем подвинуть его среди конкурентов.

<p align="center">![сколько стоит лендинг](/blog/content/images/2021/05/crop-coworkers-using-modern-devices-desk_23-2147787547.jpg)<p>

Популярные ошибки, которые испортят статистику лендинга

1. Непривлекательный дизайн. Создавая лендинг на скорую руку, есть риск упустить важные моменты и сделать его отталкивающим. Чтобы избежать этого, советуем присмотреться к успешным лендингам у конкурентов и проанализировать их преимущества и недостатки.

2. Использован заезженный шаблон. В сети есть много успешных лендингов, которые сделаны на стандартных шаблонах. Если макет популярен в Интернете, не стоит его использовать для создания сайта-лендинга, потому что скорее всего, он «потеряется» среди других похожих сайтов, использующие аналогичный шаблон.

3. Большой ассортимент товаров на лендинге. В идеале, леднинг предназначен для продажи одного товара, возможно в разной комплектации или нескольких похожих моделей.

<p align="center">![сайт лендинг цена](/blog/content/images/2021/05/man-working-table_1098-18196.jpg)<p>

Технические ошибки разработки landing page

1. Лендинг не адаптирован под мобильные устройства.

Если посадочная страница некорректно отображается на планшетах и смартфонах, создатели рискуют потерять значительную часть потенциальных клиентов.

2. Посадочная страница загружается дольше 3-5 секунд.

Быстрый темп нашей жизни руководит большинством действий современного человека. Если лендинг перегружен спецэффектами и плагинами, есть вероятность, что пользователь не дождется его загрузки.

<p align="center">![стоимость сайта лендинг](/blog/content/images/2021/05/frustrated-millennial-businessman-having-strong-headache-tired-from-laptop-work_1163-4661.jpg)<p>

Глобальные проблемы, над которыми стоит задуматься

1. Вы не видите разницы между сайтом и лендингом.

Механизм продвижения, социальные сети и реклама работают по-разному для повышения эффективности лендинга и раскрутки обычного сайта.

2. Нет анализа лендинга, взгляда «со стороны» или же читателя.

Тестирование перед запуском проекта — важная часть, которую нужно обязательно соблюдать, но будет ошибкой не продолжать собирать максимально полную информацию о его работе. Стоит проверять и анализировать, какой способ привлечения трафика наиболее эффективен, как ведет себя посетитель на лендинге. Всегда можно что-то изменить или дополнить: возможно, незначительная деталь существенно повысит привлекательность и конверсию лендинга.