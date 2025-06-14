Что такое CRM и зачем она вашему бизнесу

Для эффективного ведения бизнеса недостаточно просто иметь качественный сайт или страницу в интернете. В условиях высокой конкуренции выигрывает тот, кто выстраивает прочные и прозрачные отношения с клиентами, проявляет заботу и взаимодействует с ними в нужный момент времени. Помнить информацию обо всех клиентах невозможно, особенно если их больше десятка в неделю, не говоря уже о больших количествах.

Именно в этом помогает CRM-система — это своего рода умный помощник для хранения информации и ведения клиентов, контроля продаж и улучшения сервиса. Давайте разберемся как работает CRM, почему она необходима современному бизнесу и на что следует обращать внимание при выборе.

CRM простыми словами

CRM (Customer Relationship Management) — это система, которая помогает компании собирать, хранить и управлять данными клиента, автоматизировать взаимодействие с покупателями и контролировать процесс продаж. Говоря проще, CRM — это цифровая «память» компании. Каждый клиент, каждое письмо, звонок или заказ фиксируются в системе, чтобы ни одно обращение не потерялось. На основе этих данных вы можете выстраивать дальнейшие отношения с клиентами.

В 🌱kvitly встроена собственная CRM-система, которая позволяет обрабатывать заказы и хранить информацию о клиентах, чтобы выстраивать с ними эффективные коммуникации. Всё работает в одной панели управления, без лишних сервисов и сложной настройки.

Как работает CRM

В момент, когда потенциальный клиент оставляет заявку на сайте, пишет в чат или звонит — CRM фиксирует этот контакт и создает карточку с данными. В карточке хранится вся полученная информация: имя, контакты, история обращений, статус сделки. Менеджеры работают поэтапно: от первого контакта до завершения сделки. Система помогает не забыть о важных задачах, автоматизирует напоминания, собирает аналитику.

Представьте себе ситуацию без CRM: менеджер записал номер телефона клиента на стикере, потом потерял его, забыл перезвонить — клиент ушёл к конкуренту. CRM исключает подобные ошибки: все данные надёжно хранятся и доступны в любой момент.

Также благодаря истории заказов и переписок, вы можете лучше понимать своего клиента, предлагать специальные условия, присылать информацию об акциях или специальных предложениях и так далее. На основе собранных данных по всем клиентам, можно составить общее представление о потребностях вашей аудитории и лучше понять в какую сторону развивать бизнес.

Какие бывают CRM-системы

Не все CRM одинаковы. Существуют разные подходы, и при выборе стоит понимать, какая система подойдёт именно вашему бизнесу.

Давайте вместе разберемся какие виды бывают.

По способу установки:

Облачные — данные хранятся на серверах разработчика. Удобны тем, что не требуют технической инфраструктуры, можно работать из любого места. Подходят для малого и среднего бизнеса.

— данные хранятся на серверах разработчика. Удобны тем, что не требуют технической инфраструктуры, можно работать из любого места. Подходят для малого и среднего бизнеса. Системы из коробки — такие системы устанавливаются на собственные сервера компании. Даёт полный контроль, возможность глубокой кастомизации (можно заказать разработку собственных модулей под нужды компании). Предпочтительны для крупных и высоконагруженных проектов.

По назначению:

Операционные CRM — основа для ведения клиентской базы и работы с воронкой продаж.

— основа для ведения клиентской базы и работы с воронкой продаж. Аналитические CRM — делают акцент на сборе и интерпретации данных, помогают понять поведение клиентов и оценить эффективность маркетинга.

— делают акцент на сборе и интерпретации данных, помогают понять поведение клиентов и оценить эффективность маркетинга. Комбинированные — сочетают управление клиентами, аналитику и инструменты коммуникации. Идеальный выбор для большинства компаний, особенно в онлайн-торговле и услугах.

Зачем бизнесу нужна CRM

С ростом количества клиентов уследить за всеми процессами становится всё труднее. Именно здесь и проявляется сила CRM:

Хранение данных : вы не потеряете ни одного клиента, потому что всё будет записано — от первого касания до повторных заказов.

: вы не потеряете ни одного клиента, потому что всё будет записано — от первого касания до повторных заказов. Ускорение продаж : менеджеры не тратят время на рутину, заявки не теряются, каждый следующий шаг понятен.

: менеджеры не тратят время на рутину, заявки не теряются, каждый следующий шаг понятен. Контроль команды : руководитель в реальном времени видит, на каком этапе каждый клиент, кто и как работает.

: руководитель в реальном времени видит, на каком этапе каждый клиент, кто и как работает. Аналитика : CRM собирает метрики по воронке продаж, эффективности каналов, работы сотрудников.

: CRM собирает метрики по воронке продаж, эффективности каналов, работы сотрудников. Повышение уровня сервиса: клиент получает внимание, персонализированные предложения и своевременную обратную связь.

Как выбрать CRM: без ошибок и переплат

Перед внедрением CRM важно понять, чего вы хотите достичь. Проведите анализ текущих процессов: сколько у вас клиентов, как долго длится сделка, где теряются заявки, как работает команда.

На этапе выбора системы обратите внимание на:

Наличие нужных модулей : работа с клиентами, автоматизация задач, аналитика, интеграции.

: работа с клиентами, автоматизация задач, аналитика, интеграции. Удобство интерфейса : сотрудники должны освоить систему за день-два. Сложный интерфейс — частая причина провалов внедрения.

: сотрудники должны освоить систему за день-два. Сложный интерфейс — частая причина провалов внедрения. Интеграции : с сайтом, телефонией, мессенджерами, складом, бухгалтерией — важно, чтобы всё работало как единый механизм.

: с сайтом, телефонией, мессенджерами, складом, бухгалтерией — важно, чтобы всё работало как единый механизм. Гибкость масштабирования: выберите систему, которая не потребует смены через год, когда ваш бизнес вырастет.

В 🌱kvitly простая и функциональная CRM встроена по умолчанию — вам не нужно отдельно подключать сторонние решения, чтобы управлять данными клиентов и их заказами. Всё, что нужно для ведения заказов и коммуникации с клиентами, уже под рукой.

Лучшие CRM-системы в России на 2025 год

На рынке представлено множество решений, но есть те, которые заслужили особое доверие российских компаний. Вот краткий обзор популярных CRM в РФ:

1. RetailCRM

Специализируется на e-commerce. Отлично подходит для интернет-магазинов, интегрируется с маркетплейсами, службами доставки, платёжными системами. Удобна для омниканальных коммуникаций, сегментации и рассылок. Глубокая аналитика и автоматизация повышают конверсию.

2. Битрикс24

Универсальная платформа для управления бизнесом. Включает CRM, задачи, корпоративный портал. Широкий функционал и модульность — как плюс, так и минус: всё сложно, требует времени на внедрение. Но при должном подходе — мощный инструмент.

3. amoCRM

Проста в освоении, ориентирована на работу с мессенджерами. Подходит для продаж в сегменте малого и среднего бизнеса. Визуально понятный интерфейс, автоматизация воронки, сценарии продаж. Интеграции с WhatsApp, Telegram, Instagram.

4. Мегаплан

Российская CRM с акцентом на внутренние процессы: задачи, контроль, работа команды. Удобна для тех, кто хочет не только управлять клиентами, но и строить внутренние бизнес-процессы.

5. 🌱kvitly CRM

Встроенная CRM-система в платформе 🌱kvitly — оптимальное решение для тех, кто хочет обрабатывать заказы и управлять клиентами без подключения внешних сервисов. Простая, эффективная, работает «из коробки». Идеальна для малого бизнеса, стартапов, индивидуальных предпринимателей.

Итог

CRM — не просто программа, а важный инструмент, который помогает продавать больше, строить доверие и управлять командой. Независимо от масштаба бизнеса, внедрение CRM — это шаг к росту, структурности и финансовой эффективности. А с 🌱kvitly всё становится ещё проще: система уже готова к работе — без лишней настройки и лишних затрат.