Что такое SSL-сертификат и зачем он сайту

Если рядом с адресом сайта горит замочек, а адрес начинается с https — значит, на сайте установлен SSL-сертификат. Разберём, что это такое, зачем он нужен и как его получить.

Что такое SSL-сертификат

SSL-сертификат — это технология, которая шифрует данные между браузером пользователя и сайтом. Без него логины, пароли и данные карт передаются в открытом виде, и их можно перехватить. С сертификатом сайт работает по защищённому протоколу https.

Зачем он нужен

Во-первых, безопасность: данные клиентов защищены. Во-вторых, доверие: браузеры помечают сайты без https как «небезопасные», и посетители уходят. В-третьих, SEO: поисковики выше ранжируют сайты с https. Для интернет-магазина сертификат обязателен.

Какие бывают сертификаты

Есть бесплатные сертификаты (Let's Encrypt) — их хватает большинству сайтов. Есть платные с расширенной проверкой организации — они нужны крупным компаниям и банкам. Для малого бизнеса и интернет-магазина обычно достаточно бесплатного.

Как подключить SSL

На большинстве конструкторов и хостингов сертификат подключается автоматически и бесплатно — отдельно покупать ничего не нужно. После установки проверьте, что сайт открывается по https и замочек отображается на всех страницах.

Частые вопросы

SSL платный?

Чаще нет. Бесплатного сертификата Let's Encrypt достаточно для большинства сайтов, и он подключается автоматически.

Что будет без SSL?

Браузер пометит сайт как небезопасный, посетители будут уходить, а позиции в поиске снизятся.

Нужен ли SSL сайту-визитке?

Да. Https давно стандарт для любого сайта, не только для магазинов.

Коротко о главном

SSL-сертификат — это безопасность, доверие и плюс к SEO. На сайтах, созданных на 🌱kvitly, https подключается автоматически, без дополнительной настройки.