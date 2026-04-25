Если вы открываете сайт без SSL в современном браузере, пользователь видит предупреждение «Небезопасно» прямо в адресной строке. Часть людей закроет вкладку сразу. Часть останется, но доверие уже подорвано.

Разберём, что такое SSL, какие сертификаты бывают и почему это давно перестало быть опцией «для серьёзных компаний».

Что происходит без SSL

Когда пользователь открывает сайт по обычному протоколу HTTP, все данные между его браузером и вашим сервером передаются в открытом виде. Любой, кто находится в той же сети — в кафе, аэропорту, офисе — технически может их перехватить. Логины, пароли, данные форм.

HTTPS решает эту проблему: все данные шифруются и стороннее вмешательство становится бессмысленным. Именно для этого и нужен SSL-сертификат — он подтверждает, что соединение зашифровано и сайт является тем, за кого себя выдаёт.

Какие бывают сертификаты

Сертификаты отличаются по уровню проверки — и это важно понимать, чтобы не переплачивать.

DV — проверка домена. Самый распространённый вариант. Центр сертификации проверяет только то, что вы владеете доменом. Никаких документов, никаких долгих согласований. Выдаётся быстро, стоит недорого или вообще бесплатно. Для большинства сайтов — блогов, интернет-магазинов, корпоративных страниц — этого достаточно.

OV — проверка организации. Дополнительно проверяется информация о компании. Технически разница для обычного пользователя почти незаметна, но в деталях сертификата будут указаны данные организации. Подходит для b2b-сервисов и компаний, которым важно подчеркнуть корпоративную идентичность.

EV — расширенная проверка. Самый строгий уровень. Раньше давал заметную зелёную строку с названием компании в браузере — сейчас современные браузеры убрали этот визуальный элемент, и разница для пользователя снова стала минимальной. Используется банками и крупными финансовыми сервисами, но платить за него тысячи долларов ради статуса в 2026 году — сомнительное решение для большинства бизнесов.

Отдельно стоит упомянуть Wildcard-сертификаты — они защищают и основной домен, и все его поддомены сразу. Удобно, если у вас несколько поддоменов. Если же поддоменов меньше трёх-четырёх, выгоднее взять отдельные сертификаты на каждый.

Три причины, почему SSL важен прямо сейчас

Безопасность пользователей. Это основное. Особенно если на сайте есть формы, личный кабинет или оплата — без шифрования вы просто не имеете права просить людей вводить личные данные.

Поисковое продвижение. Google официально учитывает HTTPS как фактор ранжирования ещё с 2014 года — и с тех пор его вес только вырос. В 2026 году сайт без SSL в конкурентной нише практически не имеет шансов на хорошие позиции в поиске.

Доверие аудитории. Браузеры Chrome, Safari и Firefox активно помечают HTTP-сайты как небезопасные. Предупреждение в адресной строке — это первое, что видит пользователь. И для многих это последнее, что они видят на вашем сайте.

Нужно ли платить за SSL в 2026 году

Для большинства задач — нет. Существуют бесплатные центры сертификации, в первую очередь Let's Encrypt, которые выдают полноценные DV-сертификаты. Многие хостинги и конструкторы сайтов подключают их автоматически — вам не нужно ничего настраивать вручную.

Платные сертификаты имеют смысл в двух случаях: если нужен Wildcard для множества поддоменов или если вы работаете в финансовой сфере и вам принципиально важна расширенная проверка организации.

Во всех остальных случаях бесплатный DV-сертификат закрывает все потребности — шифрование, зелёный замок в браузере, нормальное ранжирование в поиске.

Коротко о главном

SSL — это уже не конкурентное преимущество. Это базовый стандарт, без которого сайт воспринимается как недостроенный. Если у вас его ещё нет — это первое, что стоит исправить сегодня, до любых работ по дизайну, контенту или рекламе.

Всё остальное строится на доверии. А доверие начинается с замка в адресной строке.