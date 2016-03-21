Что такое политика конфиденциальности и как ее добавить на сайт
Наталия Усова для раздела Академия
Что такое Политика конфиденциальности? Это документ, который рассказывает пользователю вашего сайта или магазина о правилах обработки персональных данных.
Согласно закону № 99-З «О защите персональных данных» от 07.05.2021, обработка персональных данных должна осуществляться с согласия субъекта персональных данных. Это значит, что вы должны получить от каждого пользователя, который оставляет на сайте контактные данные, согласие на хранение, использование и обработку этих данных.
В документе вы должны описать какие именно данные вы получаете от клиента и что будете с ними делать в дальнейшем: хранить, для чего использовать и так далее.
Чтобы составить Политику конфиденциальности самостоятельно, можете использовать любой шаблон из интернета.⠀
Документ можно разместить в одном из облачных хранилищ, либо на отдельной странице вашего сайта
Ссылку на политику конфиденциальности можно разместить в любом месте на сайте, а также в форме заказа или обратной связи.
Как добавить ссылку на политику конфиденциальности в форму обратной связи.
1. Перейдите в раздел Формы заказов
2. Нажмите на название нужной формы, чтобы перейти в режим редактирования
3. Добавьте в форму поле Флажок!
4. Оставьте одно значение, напишите нужный текст и сделайте поле обязательным!
5. Добавьте ниже поле Текстовая подсказка
6. Измените текст на Политика конфиденциальности и добавьте ссылку в поле ниже!
Кроме Политики конфиденциальности, вы можете добавить на сайт согласие на обработку куки
Для этого перейдите в раздел Расширения, найдите раздел Управление сайтом и найдите расширение Согласие на обработку куки. Нажмите на кнопку Добавить и заполните нужную информацию.
Если вы хотите видеть другие полезные возможности или вам не хватает функционала, обязательно расскажите нам об этом в письме. Все замечания и пожелания принимаем на почту help@kvitly.com.
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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