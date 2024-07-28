Что такое сайт-визитка и как его создать?

Самый простой сайт, который можно создать — это сайт-визитка. Его цель не агрессивно продавать, а мягко показать все достоинства товара, оставив окончательный выбор за посетителем. Сайт-визитка — это современный формат визитной карточки, демонстрирующий ваше лицо в интернете.

Как правило, такой сайт состоит из одной длинной страницы или двух-трех коротких. На главном экране есть краткая информация о компании и форма для обратной связи. Ниже подробное описание продукта, несколько слов о персонале или участниках фирмы. В нижней части сайта находится карта проезда и контактные данные.

Перечислим несколько особенностей, которыми должен обладать такой сайт: краткое описание и лаконичная презентация услуг, удобный и простой дизайн, адаптивность сайта под разные гаджеты, высокая скорость загрузки и стабильность работы сайта.

Создать сайт-визитку проще всего в конструкторе сайтов. Тут вы найдете уже готовые шаблоны для сайта и адаптивную вёрстку блоков, которая позволит перестраиваться сайту под любые разрешения экрана. А также, получите стабильно работающий сайт и техническую поддержку решающую вопросы за вас.

Преимущества сайта-визитки

Прежде всего сайт-визитка служит стартовым проектом для привлечения новых клиентов из интернета. Давайте подробнее опишем все преимущества такого сайта:

* Иметь свой сайт для любой компании крайне важно. Так как сейчас люди ищут любую информацию прежде всего в интернете;

* На свой сайт легко запускать рекламные кампании в Google, Яндекс, instagram и Вконтакте. А это может повлиять не только на рост популярности компании, но и на увеличение дохода;

* Возможность быстро менять информацию на сайте, чтобы она оставалась актуальной. Это особенно легко сделать в конструкторе сайтов, где достаточно в любое время перейти в личный кабинет и заменить пару строк текста;

* Сайт-визитка может стать своего рода онлайн-офисом. Тут пользователи найдут всю нужную для них информацию, при необходимости посмотрят ответы на частые вопросы и оставят свои данные для продолжения сотрудничества. А установленные расширения на сайте сразу отправят заявку на электронную почту;

* Сайт поможет сэкономить рекламный бюджет. При хорошо настроенных SEO-настройках и правильном заполнении сайта, он со временем будет повышаться в поисковой выдаче. А это значит, что клиенты сами будут находить его в интернете, даже без дополнительной рекламы. Кроме того, возможности сайта позволяют разместить значительно больше информации, чем в рекламном блоке в газете, буклете, рекламной листовке или прайсе. Таким образом у вас получиться сэкономить на альтернативных методах рекламы.

Как видно сайт-визитка имеет много преимуществ не только для крупных компаний, но и для отдельных предпринимателей, которые ведут активную деятельность и желают повысить прибыль. Представительство в интернете во многом облегчит эту задачу и расширит круг профессиональной деятельности.

Как создать сайт-визитку самостоятельно

Для начала подготовьте весь необходимый текст и фотографии для сайта. Очень важно, чтобы на сайте-визитке все было понятно и грамотно. Фотографии должны быть хорошего качества и весить меньше 5 МБ. Это гарантирует быструю загрузку сайта. В нашем блоге можно найти полезную статью: [«Подготовка материала для лендинга»](/blog/podgotovka-materiala-dlya-lendinga/).

Дальше пройдите регистрацию в конструкторе и выберите шаблон соответствующий тематике сайта. Посмотрите каких разделов недостает и добавьте их в редакторе. Выстройте для себя четкую структуру сайта и в соответствии с ней расставьте блоки по порядку. Особое внимание уделите главному экрану — именно его видят пользователи в первую очередь. Статья [«Главный экран: как не допустить распространенных ошибок»](/blog/glavnyy-ekran-kak-ne-dopustit-rasprostranennykh-oshibok/) поможет разобраться в этом вопросе.

После этого переходите к заполнению разделов подготовленным материалом. В целях улучшения навигации по сайту обязательно для каждого блока пропишите заголовок. Он станет названием пункта в верхнем меню сайта и поможет не потеряться. В статье: [«Как создать запоминающийся заголовок»](/blog/kak-sozdat-zapominayushchiysya-zagolovok/) вы найдете несколько советов, которые помогут удержать внимание пользователя.

Заполнив разделы информацией, подумайте над оформлением кнопки для обратной связи. От того насколько она заметна, понятна и привлекательна, напрямую зависит желание клиентов оставить свои данные. Нехитрые приемы и полезные советы для оформления кнопки собраны в статье: [«Как создать кнопку побуждающую посетителя к действию»](/blog/kak-sozdat-knopku-pobuzhdaiushchuiu-posietitielia-k-dieistviiu/).

Уделите внимания элементам, которые упростят процесс взаимодействия с клиентами. В них входят: ссылки на социальные сети, начало звонка при нажатии на номер телефона, чат поддержки или блок с частыми вопросами, карта проезда и другие приятные детали. Все это в конструкторе добавляется за считанные минуты. Подробнее об этом читайте в статье: [«Как завоевать внимание пользователя»](/blog/kak-zavoievat-vnimaniie-polzovatielia/).

При создании сайта-визитки уделите особое внимание его адресу. Доменное имя будет видно в строке браузера и именно его вводят пользователи при поиске. Адрес надо выбрать простым, понятным, желательно без возможности его как-то интерпретировать и напечатать иначе. Статья [«Покупка и регистрация домена»](/blog/pokupka-i-registratsiya-domena/) подскажет, как правильно подобрать домен и где его купить.

Завершающий этап в создании — это настройка сайта после запуска. В нее входит: проверка работы форм для обратной связи, подключение дополнительных расширений и просмотр сайта от лица пользователя. Разобраться во всех необходимых для работы расширениях поможет статья: [«Настройка сайта после запуска»](/blog/nastroika-saita-poslie-zapuska/).

Заключение

Может показаться, что на создание сайта-визитки требуется много времени и сил. На самом деле, в [Старонке](https://staronka.by/) такой сайт делается за пару часов. Не бойтесь начинать и пробовать что-то новое. Мы всегда готовы помочь и ответить на все вопросы в чате поддержки или по электронной почте [help@kvitly.com](mailto:help@kvitly.com).