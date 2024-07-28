8 типичных ошибок при создании сайта

Когда мы создавали Старонку, мы были нацелены на то, что у пользователей появится возможность самостоятельно создавать сайт. К счастью, таких клиентов становится все больше, однако, осведомленность в вопросах создания сайтов у всех различная. Поэтому мы решили помочь вам и рассказать, на какие моменты стоит обратить внимание и как не допустить следующих ошибок.

1. Перегруженный дизайн

Первое, от чего отталкиваются пользователи при создании своего первого сайта — это оформление. Одни хотят видеть на странице как можно больше ярких элементов в надежде привлечь внимание посетителей. Другие, проанализировав сайты конкурентов, хотят сделать похожий, при этом добавить дополнительные разделы. Как следствие, сайт содержит множество кнопок и блоков и выглядит примерно так:

Решение: разумеется, для связи с клиентами необходимы формы обратной связи, но не стоит размещать их на каждой странице, достаточно упомянуть об этом 2-3 раза. Текст должен быть хорошо читаемым, поэтому лучше не увлекаться красочным и ярким фоном. Избавьтесь от элементов, которые не являются обязательными и подумайте, что для вас важнее: дизайн или продажи и заявки.

2. Копирование дизайна

Вы увидели красивый сайт конкурента и хотите точно такой же: расположение и цвет кнопок, похожий текст, одинаковый функционал. Так делать нежелательно, поскольку цели создания сайта у каждого свои.

Решение: будьте уникальны. Создайте свой контент, который будет интересен именно вашей целевой аудитории. Используйте элементы, улучшающие восприятие одностраничного сайта в целом и облегчающие работу его посетителю.

А о том, почему копировать сайты нехорошо, читайте в одной из наших предыдущих статей.

3. Некорректные фотографии

Допустим, вы создаете сайт-каталог и вам непременно хочется, чтобы пользователи увидели лучшие ваши работы. Можно прибегнуть к хитрости и загрузить в галерею фото из интернета. Но тогда это может подорвать доверие клиента.

Решение: лучше всего использовать реальные фотографии своей продукции. Пусть их будет немного, зато посетитель не будет в итоге разочарован тем, что изображения товаров на сайте не соответствуют действительности.

4. Загрузка больших фотографий

Ваш сайт обладает уникальным контентом, современным дизайном и простотой пользования, но заказов так и нет. Возможно, здесь кроется довольно распространенная ошибка — вы загружаете очень большие фотографии или много видео. По статистике, если пользователь ждет открытия сайта более 5 секунд, то, скорее всего, он перейдет на другой ресурс, а вы потеряете потенциального клиента.

Решение: обращайте внимание, фотографии какого качества вы используете, выбирайте формат, достаточный для хорошего отображения и при этом не замедляющий работу сайта.

5. Избыток контента

Многим хочется рассказать о себе как можно больше,разместить бросающиеся в глаза кнопки и всплывающие окна, различные виджеты. Вполне вероятно, что контент будет занимать все свободное место. В результате посетителю нелегко сконцентрировать свое внимание на важных для него деталях.

Решение: постарайтесь расположить информацию небольшими абзацами, оставляя между ними свободное место, старайтесь разместить их более структурированно, используйте жирный шрифт и подзаголовки. Некоторый текстовый контент можно оформить в виде таблиц, графиков или фотографий, в таком случае его восприятие вырастет в разы.

6. Недостаток контента

Бывает и наоборот, когда вы рассказываете о себе настолько мало, что человеку, пришедшему на сайт, непонятно, чем вы занимаетесь и что предлагаете. Из-за этого он начинает сомневаться в принятии решения и, как следствие, переходит на сайт конкурентов.

Решение: расскажите о своей компании, услуге, производстве, ваших целях. Покажите преимущества и свой товар. Укажите логотипы компаний или фирм, с которыми вы сотрудничаете. Чем больше вы предоставите сведений, тем лояльнее будут ваши клиенты и их доверие к вам возрастет.

7. Отсутствие контактных данных

Создание сайта для предоставления услуг или для продажи чего-либо немыслимо без указания способов связи с вами. Человек захочет задать вопрос, проконсультироваться, но не сможет этого сделать и покинет ваш сайт. Данные отзывы говорят сами за себя:

Решение: обязательно укажите те способы связи, по которым вы всегда будете доступны и которыми пользуетесь регулярно, чтобы вам всегда можно было позвонить или написать. Проверяйте электронную почту и старайтесь не отключать номер телефона без надобности.

8. Нет призыва к действию

В силу различных причин у посетителя может не быть возможности позвонить вам напрямую или отправить сообщение на электронную почту. А помимо номеров телефонов и e-mail-а больше никаких контактных данных нет. Нужно учитывать и другой момент: некоторым людям психологически проще задать вопрос в письменной форме.

Решение: разместите на своем сайте несколько кнопок заказа или форму обратной связи с возможностью написания комментария в ней. Отличным способом ведения диалога с пользователем станет установка онлайн-чата, где можно задать вопрос в реальном времени. Так будущему клиенту проще обратиться к вам, а вы увеличите шанс оставления заявки.

Надеемся, что эти ценные советы помогут вам при создании своего сайта. Успехов Вам!