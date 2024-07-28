8 типичных ошибок при создании сайта
Ольга Жданько для раздела Академия
Когда мы создавали Старонку, мы были нацелены на то, что у пользователей появится возможность самостоятельно создавать сайт. К счастью, таких клиентов становится все больше, однако, осведомленность в вопросах создания сайтов у всех различная. Поэтому мы решили помочь вам и рассказать, на какие моменты стоит обратить внимание и как не допустить следующих ошибок.
1. Перегруженный дизайн
Первое, от чего отталкиваются пользователи при создании своего первого сайта — это оформление. Одни хотят видеть на странице как можно больше ярких элементов в надежде привлечь внимание посетителей. Другие, проанализировав сайты конкурентов, хотят сделать похожий, при этом добавить дополнительные разделы. Как следствие, сайт содержит множество кнопок и блоков и выглядит примерно так:
Решение: разумеется, для связи с клиентами необходимы формы обратной связи, но не стоит размещать их на каждой странице, достаточно упомянуть об этом 2-3 раза. Текст должен быть хорошо читаемым, поэтому лучше не увлекаться красочным и ярким фоном. Избавьтесь от элементов, которые не являются обязательными и подумайте, что для вас важнее: дизайн или продажи и заявки.
2. Копирование дизайна
Вы увидели красивый сайт конкурента и хотите точно такой же: расположение и цвет кнопок, похожий текст, одинаковый функционал. Так делать нежелательно, поскольку цели создания сайта у каждого свои.
Решение: будьте уникальны. Создайте свой контент, который будет интересен именно вашей целевой аудитории. Используйте элементы, улучшающие восприятие одностраничного сайта в целом и облегчающие работу его посетителю.
3. Некорректные фотографии
Допустим, вы создаете сайт-каталог и вам непременно хочется, чтобы пользователи увидели лучшие ваши работы. Можно прибегнуть к хитрости и загрузить в галерею фото из интернета. Но тогда это может подорвать доверие клиента.
Решение: лучше всего использовать реальные фотографии своей продукции. Пусть их будет немного, зато посетитель не будет в итоге разочарован тем, что изображения товаров на сайте не соответствуют действительности.
4. Загрузка больших фотографий
Ваш сайт обладает уникальным контентом, современным дизайном и простотой пользования, но заказов так и нет. Возможно, здесь кроется довольно распространенная ошибка — вы загружаете очень большие фотографии или много видео. По статистике, если пользователь ждет открытия сайта более 5 секунд, то, скорее всего, он перейдет на другой ресурс, а вы потеряете потенциального клиента.
Решение: обращайте внимание, фотографии какого качества вы используете, выбирайте формат, достаточный для хорошего отображения и при этом не замедляющий работу сайта.
5. Избыток контента
Многим хочется рассказать о себе как можно больше,разместить бросающиеся в глаза кнопки и всплывающие окна, различные виджеты. Вполне вероятно, что контент будет занимать все свободное место. В результате посетителю нелегко сконцентрировать свое внимание на важных для него деталях.
Решение: постарайтесь расположить информацию небольшими абзацами, оставляя между ними свободное место, старайтесь разместить их более структурированно, используйте жирный шрифт и подзаголовки. Некоторый текстовый контент можно оформить в виде таблиц, графиков или фотографий, в таком случае его восприятие вырастет в разы.
6. Недостаток контента
Бывает и наоборот, когда вы рассказываете о себе настолько мало, что человеку, пришедшему на сайт, непонятно, чем вы занимаетесь и что предлагаете. Из-за этого он начинает сомневаться в принятии решения и, как следствие, переходит на сайт конкурентов.
Решение: расскажите о своей компании, услуге, производстве, ваших целях. Покажите преимущества и свой товар. Укажите логотипы компаний или фирм, с которыми вы сотрудничаете. Чем больше вы предоставите сведений, тем лояльнее будут ваши клиенты и их доверие к вам возрастет.
7. Отсутствие контактных данных
Создание сайта для предоставления услуг или для продажи чего-либо немыслимо без указания способов связи с вами. Человек захочет задать вопрос, проконсультироваться, но не сможет этого сделать и покинет ваш сайт. Данные отзывы говорят сами за себя:
Решение: обязательно укажите те способы связи, по которым вы всегда будете доступны и которыми пользуетесь регулярно, чтобы вам всегда можно было позвонить или написать. Проверяйте электронную почту и старайтесь не отключать номер телефона без надобности.
8. Нет призыва к действию
В силу различных причин у посетителя может не быть возможности позвонить вам напрямую или отправить сообщение на электронную почту. А помимо номеров телефонов и e-mail-а больше никаких контактных данных нет. Нужно учитывать и другой момент: некоторым людям психологически проще задать вопрос в письменной форме.
Решение: разместите на своем сайте несколько кнопок заказа или форму обратной связи с возможностью написания комментария в ней. Отличным способом ведения диалога с пользователем станет установка онлайн-чата, где можно задать вопрос в реальном времени. Так будущему клиенту проще обратиться к вам, а вы увеличите шанс оставления заявки.
Надеемся, что эти ценные советы помогут вам при создании своего сайта. Успехов Вам!
Ольга Жданько
Специалист службы поддержки. Помогает клиентам Старонки получать больше от их сайтов. Увлекается фотографией.
