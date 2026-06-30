Этапы построения воронки продаж

Воронка продаж показывает путь клиента от первого касания до покупки. Если понимать её этапы, проще найти, где теряются клиенты, и поднять продажи. Разберём, как построить воронку с нуля.

Что такое воронка продаж

Воронка — это последовательность шагов, которые проходит человек: узнал о вас, заинтересовался, сравнил, купил, вернулся. На каждом этапе часть людей отсеивается, поэтому воронка сужается книзу. Задача бизнеса — довести до покупки как можно больше людей на каждом шаге.

Основные этапы

Классическая модель включает: привлечение внимания через рекламу и контент, интерес и изучение предложения, желание через сравнение и отзывы, действие — покупку, и удержание — повторные продажи. Под каждый этап нужен свой инструмент и своё сообщение.

Как измерять конверсию между этапами

Считайте, сколько людей переходит с одного этапа на следующий. Например, из 1000 посетителей 100 добавили товар в корзину, а 20 купили. Эти цифры показывают узкие места: если корзину часто бросают — проблема в оформлении заказа или доставке.

Как улучшить воронку

Работайте с самым слабым этапом. Упростите оформление заказа, добавьте отзывы и гарантии, настройте напоминания о брошенной корзине, ускорьте ответы на вопросы. Небольшие улучшения на узком месте дают наибольший рост продаж.

Частые вопросы

Зачем малому бизнесу воронка?

Она показывает, где именно теряются клиенты, и помогает вкладывать деньги туда, где это даст результат, а не наугад.

Какие инструменты нужны?

Аналитика (Метрика, Analytics), CRM или таблица для учёта заявок, рассылки и формы на сайте. Этого достаточно для старта.

С чего начать?

Опишите путь вашего клиента по шагам и замерьте конверсию между ними. Это сразу покажет слабое место.

Коротко о главном

Воронка продаж превращает хаотичные продажи в управляемый процесс. Собрать сайт, формы и аналитику для воронки можно на 🌱kvitly.