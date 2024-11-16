Мы рады представить новый ИИ-ассистент от 🌱kvitly, который уже готов помогать вам на всех этапах запуска и продвижения бизнеса! Это наша первая версия ИИ-Ассистента, и мы верим, что она станет вашим надежным помощником. В рамках этого запуска мы представляем два уникальных инструмента, которые помогут максимально эффективно использовать ресурсы и выстроить успешную маркетинговую стратегию. Первый из них — это генерация SMM-постов, которая буквально перевернёт ваше представление о создании контента для социальных сетей!

Что это такое?

Генерация SMM-постов — это новый инструмент в арсенале 🌱kvitly, который поможет генерировать идеи и создавать яркие, цепляющие посты для ваших соцсетей. Наш ИИ-ассистент проанализирует ваш бизнес и целевую аудиторию, учтет описание вашего бизнеса и всю дополнительную информацию, чтобы предложить идеально сформулированные посты, готовые к публикации.

Как это работает?

Всё просто:

Опишите свой бизнес: Расскажите как называется ваш бизнес и добавьте краткое описание, выберите тон текста, который вам лучше всего подходит.

Выберите нужный тип текста: Длина текста зависит от социальной сети, для которой вы хотите сгенерировать контент. Ассистент учтет все особенности каждой соцсети — будь то емкий текст для X или познавательный контент для Instagram.

Выберите одну из трех идей: ИИ-Ассистент предложит вам три идеи для поста, выберите наиболее понравившуюся.

Напишите ответ на дополнительный вопрос: Чтобы пост получился более полным и интересным, напишите как можно более развернутый ответ на дополнительный вопрос.

Получите готовый пост: 🌱kvitly генерирует вариант поста для той социальной сети, которую вы выбрали, вы можете перегенерировать его сколько угодно раз, если это не совсем то, что вы хотели бы видеть.

Исправьте под себя: Если нужно, вы можете легко внести свои правки и сразу опубликовать.

Почему это важно?

Поддерживать активное присутствие в соцсетях — это обязательное условие для успеха любого бизнеса. Но придумывать новый контент каждый день бывает сложно и занимает время. С функцией генерации SMM-постов от 🌱kvitly вы получаете не только экономию времени, но и уверенность в том, что каждый ваш пост попадет в точку.

🌱kvitly делает это за вас!

Теперь не нужно быть экспертом в маркетинге, чтобы ваши соцсети процветали. С нашим инструментом генерации SMM-постов вы всегда будете на шаг впереди конкурентов, а ваши клиенты — всегда в курсе новостей.

Что дальше?

Создание качественного контента для соцсетей — это важный, но не единственный элемент успешного маркетинга. Чтобы ваш бизнес рос и привлекал новых клиентов, необходимо искать возможности для партнёрств и сотрудничества. И именно для этого мы создали второй инструмент, который запустили в рамках бета-версии ИИ-ассистента. Все подробности в следующей статье, не переключайтесь!

Напоминаем, что мы всё еще предлагаем купон на 3 месяца подписки на 🌱kvitly за вашу обратную связь!

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Успехов с продвижением! А мы будем работать дальше над расширением возможностей продвижения вашего бизнеса.