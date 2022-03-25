Очередной гостевой пост Андрея Рябчука

С долей рынка можно так сказать мы разобрались, все конечно очень условно, и нельзя сказать, что именно так и никак иначе. Товаров много, и у них есть свои сильные и слабые стороны, как и спрос на эти товары. Сегодня речь пойдет об эффективности проводимых рекламных мероприятий.

Вот Вы уже создали компанию и спустя некоторое время решили, что пора обращаться к двигателю торговли — рекламе.

Но как решить, что же все-таки хорошо? Разместить рекламу на огромном плакате на весь проспект или заказать рекламу через радио, а может лучше телевидение и т.д. В данном материале речь не пойдет о том, как нужно делать и какие маркетинговые инструменты использовать, а немного о другом.

Производитель молочной продукции решил выйти на рынок глазированных сырков. Заказал красивую упаковку, подобрал вкусовой ряд, поставил свою продукцию в магазин, цену на свои сырки установил на уровне с ценой конкурентов. Следует сказать, что производители глазированных сырков находятся при таком состоянии рынка, при котором каждый из них в отдельности не может влиять на цену в связи с тем, что производителей достаточно много и демпинг по цене не окажет экономического эффекта, а лишь усугубит финансовое положение компании в виде упущенной прибыли. Таким образом, проанализировав продажи за месяц, производитель пришел в ужас в магазине с проходимостью в 10000 покупателей в день ему посчастливилось реализовать всего лишь 10 глазированных сырков различных вкусов, что для скоропортящегося товара просто катастрофа. Производитель принял решение выставить консультантов с дегустационной зоной в месте продаж. Анализируя продажи за первый день таких мероприятий, выяснилось, что продажи выросли в 10 раз, а за месяц и того больше. На протяжении месяца была завоевана пресловутая доля продаж.

Пример аналогичной рекламной акции.

Из примера стоит вынести главное — не то, каким инструментом пользоваться, а что помогло в достижении цели. В их случае помогла статистика с места продаж, для вашего сайта такой помощью может быть Метрика от Яндекса и Analytics от Google. В «Старонке» знают и умеют, а главное расскажут и покажут, как получать нужную Вашей компании информацию.

Для выяснения предпочтений потенциального покупателя служит, как ни банально это звучит опросы и анкетирование. Такой подход помогает получить данные о предпочтениях, а также заинтересованности в Ваших товарах и услугах, как планируемых, так и реализуемых сейчас. В свой сайт можно внедрить блок анкетирование или блок опрос. «Старонка» справляется на отлично с решением таких задач. Да и у Вас также не возникнет трудностей с реализацией задуманного, используя конструктор сайта от «Старонки».

Ведь кто владеет информацией — тот владеет миром.