Мы непозволительно долго не писали в нашем блоге — были внутренние причины, но всё это в прошлом. Мы будем с вами ещё очень долго, так что не дождётесь:)

Решил написать небольшую инструкцию для начинающих стартапов, которая многим может пригодиться. Не важно, чем именно вы занимаетесь, последовательность шагов и действий для реализации идеи у всех будет примерно одинакова. Я не буду подробно описывать каждый этап, потому как везде могут быть нюансы, некоторые пункты могут быть исключены или изменены, но суть, надеюсь, будет ясна.

Исследование рынка и проблематика

Пункт, которому часто не уделяют достаточно внимания, что может привести к печальным последствиям в будущем, когда окажется, что ваш продукт (сервис) никому не нужен / есть сильные конкуренты / не вовремя и т.д. Это логично, но понимание этого может произойти слишком поздно для вас.

Перед тем, как начинать делать свой проект, необходимо исследовать рынок и ваших будущих клиентов:

понять для кого будет предназначен ваш продукт, какие у ваших клиентов цели, мотивации, потребности (необходимо провести интервьюирование живых людей);

провести сегментирование ваших клиентов;

обязательно сделать анализ прямых и косвенных конкурентов, выявление их сильных и слабых сторон;

приблизительно оценить рынок и как вы будете развиваться;

кратко сформировать вашу идею;

определиться с целями, для чего вы это делаете и что будете делать в дальнейшем и т.д.

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Первая встеча клиента и стартапера :)

Разработка решения проблемы

В идеале, это должно было бы выглядеть так.

Для каждой потребительской группы нужно сформировать чёткое предложение, которое бы решало их проблемы и удовлетворяло потребности. Объективно определить, какие преимущества и ценности для них важнее и на основании этих данных создать предварительный прототип. Далее обсудить с возможными потребителями прототип, выявить не учтенные проблемы, устранить эти проблемы и снова презентация прототипа. И так далее по кругу, пока не появится рабочий прототип. Так же на этом этапе необходимо узнать о готовности потребителей платить за ваш продукт и определиться с ценообразониваем.

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Формирование бизнес-моделей и общей стратегии

На этом этапе необходимо разработать стратегию вашей будущей компании по всем направлениям: начиная от стратегии монетаризации и защиты от конкуренции и клонирования вашего продукта, до стратегии масштабирования и инвестиций.

Помимо этого, необходимо определиться с бизнес-моделью:

сформулировать идею продукта, ценностей и каналов дистрибуции;

построить бизнес-план (реалистичный и пессимистичный варианты) и Canvas бизнес-модель;

определить как вы будете продвигать ваш продукт (дорожная карта продвижения);

какие необходимы предварительные работы и ресурсы для построения продукта и бизнеса и для его поддержания в дальнейшем;

потребуется ли в будущем партнёрство;

какова будет структура расходов и доходов.

Операционное планирование

Нужно определиться со структурой вашей компании, должностными обязанностями, кто за что отвечает, долями в компании, зарплатами; с политикой привлечения новых сотрудников(где и по какому принципу); привлечение сторонних консультантов и партнеров (при необходимости) — в общем разобраться и решить все необходимые юридические вопросы (вот, кстати, хороший список документов для стартапов из РФ — регистрация ООО, купля-продажа долей, инвестиционный, лицензионный, трудовой договора и т.д.)

Так же на повестке, все текущие вопросы по организации работы компании: офис, оборудование, средства производства, время работы, питание и т.д.

Поиск инвестиций (бизнес-ангелов, акселераторов, инкубаторов и т.п.)

Типичный бизнес-ангел :)

Чтобы предстать во всей красе перед инвестором, жизненно необходимы бизнес-план и Canvas бизнес-модель (по сути, бизнес-план, как документ, не особо нужен, так как он может устареть за пару дней, но само наличие его говорит о вашей способности оценивать рынок и вырабатывать стратегию развития, что немаловажно).

С большой долей вероятности, инвесторы будут оценивать:

что вы делаете и для кого, поэтому нужна четкая идея, которую можно объяснить в двух словах;

лидерские и деловые качества участников команды: могут ли они реализовать идею, кто за что отвечает, нужны ли еще участники, есть ли опыт ведения бизнеса и т.д.;

бизнес-модель или её гипотеза;

сколько вам нужно денег и в какие сроки (какой процент и за сколько вы готовы отдать свой компании — определиться нужно тоже заранее);

что сейчас уже есть у проекта.

При необходимости можно самостоятельно поискать программы инкубаторов и акселераторов на f6s.com или angel.co

Проектирование и дизайн

Проектирование и разработка самого продукта согласно плану и полученных данных.

Запуск

До запуска желательно запустить бета-версию.

Привлечение первых клиентов

Хорошая статья о различном опыте привлечения первых клиентов от разных стартапов. Можно почитать здесь.

Рост и развитие

После привлечения первых клиентов не нужно останавливаться, т.к. всё еще впереди. Необходимо постоянно держать связь со своими клиентами и узнавать что им еще нужно — ведь кто вам поможет в этом, если не они? Нужно всегда помнить, что вы делаете продукт в первую очередь для них, а всё остальное второстепенно.

Масштабирование

Теперь дело осталось за малым. Всем удачи!