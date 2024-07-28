Возможно, кто-то уже начал замечать — сервисы Яндекса постепенно переименовываются. Они уже меньше походят на привычные многим названия, где первая часть это «Яндекс», а после точки следует наименование самого сервиса. Те, кто часто ездит на такси, уже наверняка обратили внимание на изменение названия «Яндекс.Такси» на «ЯндексGO». Время не стоит на месте и с внутренними доработками приложений и сервисов происходит ребрендинг.

Сейчас «Сбербанк» после разделения совместных активов с «Яндексом» создал новые имена для сервисов. Теперь электронные платежи «Яндекс.Деньги» будут называться «ЮMoney», а «Яндекс.Касса» переименуется в «ЮKassa».

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Замена старых названий на новые будет происходить постепенно. Сперва они будут использоваться параллельно друг другу, а вот 15 декабря 2020 года уже произойдет окончательный ребрендинг.

Стоит отметить, что такое новшество никак не отразится на клиентах. Как и в случае с «Яндекс.Такси» они смогут продолжать пользоваться сервисами: создавать электронные кошельки, выпускать карты и производить оплаты.

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Кроме того, «ЮMoney» как часть экосистемы «Сбербанк» дополнит свои сервисы: «Сбербанк ID», SberPay, «Плати QR» и другими. А также компания расширит линейку выпускаемых карт. ЮMoney планирует изменить программу лояльности и запустить новые продукты для бизнеса.