ИИ в редакторе kvitly: наполнять сайт стало легче
Наталия Усова для раздела Обновления
Наполнять сайт текстами и описаниями — долго. Теперь в редакторе kvitly это берёт на себя искусственный интеллект. Рассказываем, что он умеет, как им пользоваться и как получать тексты, которые действительно продают.
Что умеет ИИ в редакторе
ИИ помогает писать тексты для страниц, описания товаров, заголовки и SEO-теги. Достаточно задать тему или пару слов — и получите готовый черновик, который останется поправить под себя.
Как это экономит время
Вместо того чтобы придумывать текст с нуля, вы начинаете с готовой основы. Это особенно полезно при запуске магазина с десятками товаров: описания генерируются за минуты, а не за дни.
Как пользоваться
Откройте блок с текстом в редакторе, вызовите ИИ-помощника, опишите, что нужно, и выберите подходящий вариант. Текст можно переписать, сократить или сделать более продающим в один клик.
Для описаний товаров и SEO
ИИ быстро заполняет карточки товаров уникальными описаниями, подбирает заголовки и мета-теги под поисковые запросы. Это помогает сайту лучше ранжироваться и экономит часы ручной работы.
Советы, чтобы тексты были живыми
Добавляйте конкретику: цифры, особенности, выгоды для клиента. Проверяйте факты и адаптируйте тон под свою аудиторию. ИИ ускоряет работу, но финальное слово — за вами.
Частые вопросы
Нужно ли платить за ИИ отдельно?
ИИ встроен в редактор kvitly — пользоваться им можно прямо при создании сайта.
Будет ли текст уникальным?
Да, ИИ генерирует текст под ваш запрос. Рекомендуем доработать его под свой бренд и проверить факты.
Подходит ли ИИ для описаний товаров?
Да, это один из самых удобных сценариев — быстро заполнить карточки магазина.
Коротко о главном
ИИ в редакторе превращает наполнение сайта из рутины в пару кликов. Попробуйте сами в конструкторе 🌱kvitly.
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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