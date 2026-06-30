Наполнять сайт текстами и описаниями — долго. Теперь в редакторе kvitly это берёт на себя искусственный интеллект. Рассказываем, что он умеет, как им пользоваться и как получать тексты, которые действительно продают.

Что умеет ИИ в редакторе

ИИ помогает писать тексты для страниц, описания товаров, заголовки и SEO-теги. Достаточно задать тему или пару слов — и получите готовый черновик, который останется поправить под себя.

Как это экономит время

Вместо того чтобы придумывать текст с нуля, вы начинаете с готовой основы. Это особенно полезно при запуске магазина с десятками товаров: описания генерируются за минуты, а не за дни.

Как пользоваться

Откройте блок с текстом в редакторе, вызовите ИИ-помощника, опишите, что нужно, и выберите подходящий вариант. Текст можно переписать, сократить или сделать более продающим в один клик.

Для описаний товаров и SEO

ИИ быстро заполняет карточки товаров уникальными описаниями, подбирает заголовки и мета-теги под поисковые запросы. Это помогает сайту лучше ранжироваться и экономит часы ручной работы.

Советы, чтобы тексты были живыми

Добавляйте конкретику: цифры, особенности, выгоды для клиента. Проверяйте факты и адаптируйте тон под свою аудиторию. ИИ ускоряет работу, но финальное слово — за вами.

Частые вопросы

Нужно ли платить за ИИ отдельно?

ИИ встроен в редактор kvitly — пользоваться им можно прямо при создании сайта.

Будет ли текст уникальным?

Да, ИИ генерирует текст под ваш запрос. Рекомендуем доработать его под свой бренд и проверить факты.

Подходит ли ИИ для описаний товаров?

Да, это один из самых удобных сценариев — быстро заполнить карточки магазина.

Коротко о главном

ИИ в редакторе превращает наполнение сайта из рутины в пару кликов. Попробуйте сами в конструкторе 🌱kvitly.