Сайт есть, а в поиске его нет? Скорее всего, дело в индексации. Разберём, как Яндекс и Google находят и добавляют страницы в выдачу и что сделать, чтобы ускорить процесс.

Что такое индексация

Индексация — это процесс, когда поисковый робот обходит страницы сайта, считывает их содержимое и добавляет в свою базу. Только проиндексированные страницы могут показываться в результатах поиска.

Как поисковик находит страницы

Робот переходит по ссылкам и читает карту сайта (sitemap.xml). Чем понятнее структура и внутренняя перелинковка, тем быстрее и полнее индексируется сайт. Файл robots.txt подсказывает, какие страницы обходить, а какие нет.

Подключите панели вебмастера

Добавьте сайт в Яндекс Вебмастер и Google Search Console и подтвердите права. Отправьте карту сайта, проверьте отчёты об индексации и ошибках. В Яндекс Вебмастере есть инструмент переобхода страниц — он ускоряет добавление новых страниц в индекс.

Как ускорить индексацию

Проверьте, что важные страницы не закрыты от индексации, ускорьте загрузку и усильте внутреннюю перелинковку. Регулярно публикуйте новый контент — это стимулирует роботов чаще заходить на сайт.

Частые ошибки

Случайное закрытие страниц в robots.txt или мета-теге noindex, дубли страниц, медленная загрузка и отсутствие карты сайта мешают индексации. Проверяйте отчёты в вебмастере, чтобы вовремя замечать проблемы.

Частые вопросы

Сколько ждать индексации?

От нескольких дней до пары недель. Через переобход в Яндекс Вебмастере можно ускорить.

Почему страница не индексируется?

Частые причины: закрыта в robots.txt или noindex, дубль, нет ссылок на неё, низкое качество контента.

Нужна ли карта сайта?

Да, sitemap.xml помогает роботам найти все страницы быстрее.

Чем Яндекс Вебмастер помогает?

Показывает, какие страницы в индексе, где ошибки, и позволяет отправить страницы на переобход.

Коротко о главном

Индексация — первый шаг к трафику из поиска. Сайты на 🌱kvitly автоматически формируют карту сайта и дружелюбны к поисковикам.