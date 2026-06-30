Индексация сайта в поисковиках: как это работает
Наталия Усова для раздела Академия
Сайт есть, а в поиске его нет? Скорее всего, дело в индексации. Разберём, как Яндекс и Google находят и добавляют страницы в выдачу и что сделать, чтобы ускорить процесс.
Что такое индексация
Индексация — это процесс, когда поисковый робот обходит страницы сайта, считывает их содержимое и добавляет в свою базу. Только проиндексированные страницы могут показываться в результатах поиска.
Как поисковик находит страницы
Робот переходит по ссылкам и читает карту сайта (sitemap.xml). Чем понятнее структура и внутренняя перелинковка, тем быстрее и полнее индексируется сайт. Файл robots.txt подсказывает, какие страницы обходить, а какие нет.
Подключите панели вебмастера
Добавьте сайт в Яндекс Вебмастер и Google Search Console и подтвердите права. Отправьте карту сайта, проверьте отчёты об индексации и ошибках. В Яндекс Вебмастере есть инструмент переобхода страниц — он ускоряет добавление новых страниц в индекс.
Как ускорить индексацию
Проверьте, что важные страницы не закрыты от индексации, ускорьте загрузку и усильте внутреннюю перелинковку. Регулярно публикуйте новый контент — это стимулирует роботов чаще заходить на сайт.
Частые ошибки
Случайное закрытие страниц в robots.txt или мета-теге noindex, дубли страниц, медленная загрузка и отсутствие карты сайта мешают индексации. Проверяйте отчёты в вебмастере, чтобы вовремя замечать проблемы.
Частые вопросы
Сколько ждать индексации?
От нескольких дней до пары недель. Через переобход в Яндекс Вебмастере можно ускорить.
Почему страница не индексируется?
Частые причины: закрыта в robots.txt или noindex, дубль, нет ссылок на неё, низкое качество контента.
Нужна ли карта сайта?
Да, sitemap.xml помогает роботам найти все страницы быстрее.
Чем Яндекс Вебмастер помогает?
Показывает, какие страницы в индексе, где ошибки, и позволяет отправить страницы на переобход.
Коротко о главном
Индексация — первый шаг к трафику из поиска. Сайты на 🌱kvitly автоматически формируют карту сайта и дружелюбны к поисковикам.
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
Готовы начать?
Исследуйте все функции 🌱kvitly в течение 7 дней. Без обязательств и платежных карт.
Давайте пробовать!