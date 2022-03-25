Вы сделали сайт, прикрепили домен и его настроили, получили письмо о том, что ваш сайт начался открываться по вашему домену, и решили сразу проверить в поисковых системах Яндекс и Google, где он сейчас находится. Вводите поисковые запросы и ничего не находите, вводите в поиске название вашего сайта и тоже ничего не находите. Вы озадачены и не понимаете почему, так получилось. А получилось то, что и должно было получиться. Но обо все по-порядку.

Что такое индексирование?

Все поисковые системы (Яндекс, Google и другие) — это огромные сайты, которые собирают в свою базу все сайты, которые они могут найти. Процесс добавления новых сайтов в базу сайтов поисковых систем называется индексацией и занимает обычно 1-2 недели. Так как каждый день появляется миллионы новых сайтов, то поисковые системы Яндекс и Google просто не успевают оперативно их находить. Поэтому сложно найти в поисковой выдаче ваш только что созданный сайт. Нужно ждать.

Как проверить, что сайт проиндексировался?

Это сделать достаточно просто — необходимо зайти в любую поисковую систему и ввести в браузере специальную команду site: и название вашего сайта. За одно можно увидеть и количество страниц вашего сайта, которые были проиндексированы. Примеры индексации сайта staronka.by в Яндекс и Google. Сайт проиндексирован и 544 страниц нашел Google и 624 — Яндекс.

Как ускорить индексацию сайта?

Это тоже делается достаточно просто. Сразу после создания сайта, добавьте как можно больше ссылок на ваш сайт в популярные каталоги сайтов, доски объявлений, соц.сети и т.д. Поисковые системы находят новые сайты по ссылкам, и как только они найдут ссылку на ваш сайт, то сразу его и добавят в свой индекс. Также по-хорошему нужно подключить на свой сайта Яндекс.Вебмастер и Google Search Console. Это бесплатные сервисы, которые нужны для работы над оптимизацией сайта. Если вы их добавите, то вы условно «принудительно» сообщите поисковым системам о том, что появился новый сайт. Как это делается подробнее написано в статье «Настройка сайта после запуска». Если вы все сделаете правильно, то индексация займет пару дней вместо 2-3 недель.

Как часто обновляется информация в поисковой выдаче?

Почему-то многие думают, что если вы сделали изменения на сайте, то это мгновенно отображается в поисковой выдаче Яндекс и Google. Но на самом деле, это не так. Как вы уже знаете, поисковые системы из-за количества сайтов не могут быстро индексировать сайты и отслеживать информацию на них. Но они к этому стремятся. У каждого сайта на Старонке, есть отдельный файл sitemap.xml, который можно найти, если введение в браузере название вашего сайта и /sitemap.xml. В этом файле записывается дата последнего обновления сайта и как часто лучше заходить на сайт за проверкой на обновления. Чем чаще вы меняете информацию, чем больше вероятность того, что поисковые роботы, чаще будут к вам заходить.

Как изменить информацию в Google и Яндекс?

Бывает так, что вы нашли ваш сайт, но вам не нравится то, что показывает Яндекс и Google в поиске. Информация о вашем (любом) сайте в поисковой выдаче называется сниппет, и включает в себя все — заголовок, ссылку, описание, дополнительные ссылки и т.д. Важно понимать, что поисковые системы сами определяют, что показывать (а они пытаются показывать максимально релевантный результат), но на кое-что можно повлиять.

В панели управления Старонки в разделе «Информация» можно изменить заголовок сайта и описание сайта (страницы). Google и Яндекс заголовок будут показывать в точности такой, как вы укажите, а описания возьмут на выбор — или ваше или любой другой более подходящий кусок текста с вашего сайта.

Можно ли скрыть какую-то информацию от поисковых систем?

В некоторых случаях на сайтах нужно закрывать определенные разделы от индексирования, т.е. «говорить» поисковым роботам, что эти разделы не нужно индексировать. Например, разделы, где хранятся логины и пароли, банковские данные, информация для личного пользования и т.д. В Старонке таких сайтов нет, поэтому все работающие сайты открыты для всех поисковых систем. Это можно увидеть в отдельном файле для роботов robots.txt, который есть у каждого сайта. Проверьте!

Как видите, ничего сложного нет. Сразу после создания сайта следуйте рекомендациям из статьи выше, и ваш сайт быстро проиндексируется поисковыми системами.