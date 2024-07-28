Мы постоянно работаем над новыми и новыми расширениями. Но вряд ли нам когда-либо удастся обогнать Zapier, который, на сегодняшний день, уже создал интеграции с более чем 1000 онлайн-сервисов. Всё потому, что Zapier создан для того, чтобы без знаний программирования, можно было провести интеграцию любых двух сервисов.

И с сегодняшнего дня вы можете проинтегрировать свой сайт, магазин или виджет с 1000 различных сервисов из их списка, благодаря новому расширению Zapier. Для этого лишь указать адрес для отправки данных о заказе и выбрать в какое приложение и в каком формате Запиер его передаст.

Это настолько просто и функционально, что мы сами удивлены, почему не сделали это раньше!