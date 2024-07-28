Часто, особенно в сложных системах, для полноценной интеграции требуется совершать определенные действия после получения заказа. Например, оповещать менеджеров или добавлять данные в какую-то собственную систему. Для таких целей обычно используется специальная технология оповещений — вебхук (англ. webhook), которая позволяет получать данные на свой собственный скрипт при каком-то событии на вашем сайте размещенном на Старонке.

Для того, чтобы добавить оповещение о заказе, вам в нужно добавить интеграцию «Вебхук» в разделе «Расширения».

Далее появится окно, в котором необходимо указать адрес, на который будут приходить POST-запросы.

Указав адрес, нажимаете Добавить, и вуаля, всё готово.

После чего данные, полученные из формы на Вашем сайте, в дополнение ко всем остальным оповещениям, будут также отправляться на указанный адрес.

Вы можете создавать или менять формы с помощью конструктора в специальном разделе. Все данные из полей будут переданы на указанный адрес в формате JSON ( content-type: application/json;charset: utf-8 ). Формат данных:

```code

{

"fields": [{

"label": "fieldLabel",

"data": "fieldData",

}]

}

```

Данные, полученные из формы указанной выше, будут такими:

```code

{

"fields": [{

"label": "Имя",

"data": "Иван Иванов"

}, {

"label": "Электронная почта",

"data": "ivanov@gmail.com"

}]

}

```

Вебхуки помогут добавить необходимую именно для Вас функциональность, отсутствующую в нашем сервисе. Хотя, возможно она уже есть, Вам осталось только посмотреть в разделе Расширений