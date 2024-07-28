Интеграция сайта с Битрикс24
Егор Курьянович для раздела Обновления
На рынке CRM-систем, одним из самых интересных игроков является сервис Битрикс24. Эта платформа помогает автоматизировать множество бизнес-процессов, начиная от коммуникации внутри компании, заканчивая продажами и документооборотом. Сегодня мы рады анонсировать, что у нас появилось сразу несколько способов интегрировать ваш сайт на Старонке с Битрикс24.
Что такое Битрикс24?
В эту платформу входит 12 инструментов, которые помогут вам и вашей компании работать более эффективно: задачи и проекты, CRM, телефония, чат и видео, соцсеть, открытые линии, документы, диск, календари, почта, бизнес-процессы.
Одним из главных конкурентных преимуществ Битрикс24, является их ценовая политика. Если ваша компания только развивается и в ней меньше 12 человек, то вы можете пользоваться сервисом абсолютно бесплатно.
В итоге получается, что Битрикс24 — удобный и качественный сервис, которым можно пользоваться бесплатно, пока ваша компания не встанет на ноги.
Интеграция со Старонкой
Битрикс24 имеет множество возможностей для интеграции с сайтами. Мы реализовали две из них. Во-первых, это автоматическое получение заказов с сайта в вашу CRM-систему. Для этого мы добавили абсолютно новую возможность заменять наши стандартные формы на внешние формы CRM-систем. Теперь вы можете встроить форму из Битрикс24 в ваш сайт на Старонке.
Во-вторых, у Битрикса24 есть функционал «Открытых линий», которые позволяют общаться с клиентами по разным каналам, в том числе и через чат на сайте.
Теперь пользователи Старонки могут добавить виджет открытых линий в одно нажатие через наш раздел расширений.
В будущем мы продолжим работать над увеличением количества интеграций с CRM-системами. И если у вас есть предложения по сотрудничеству или ваша любимая система ещё не попала в наше поле зрения, то пишите в комментариях или нам на почту.
Егор Курьянович
Веб-разработчик с 15-летним стажем, автор популярных белорусских и международных онлайн-сервисов, написал книгу об HTML5, когда это ещё не было мейнстримом. Очень любит вишневые лакомства.
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