В прошлом году, перед запуском Кошыка, мы создали очень примитивные интерфейсы для управления некоторыми функциями магазина. А теперь, когда у нас появилось время, решили взяться за обновление этих интерфейсов и добавление новых возможностей.

Мы взялись за обновление интерфейсов и решили начать с управления способами доставки. Теперь у наших клиентов появилась возможность не только редактировать существующие способы, но и создавать новые и даже изменять порядок их отображения при формировании заказа.

Кроме этого, мы добавили к уже существующим параметрам Стоимость заказа и Минимальная сумма заказа, новую функцию, которая позволяет делать стоимость доставки нулевой, если общая сумма заказа превышает определенный предел.

В ближайшем будущем планируем пройтись и по остальным интерфейсам. Поэтому сейчас самое время рассказать каких функций в Кошыке вам не хватает!