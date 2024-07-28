Мы в Старонке уже давно помогаем социальным проектам – размещаем сайты на нашем конструкторе бесплатно. И наш проект даже отметили при награждении лучших социальных инициатив Беларуси «Зрабілі!» в номинации «Технологии для общества».

Мы хотим помочь еще большему числу полезных для общества проектов, поэтому написали эту статью-инструкцию о том, как легко и просто можно получить сайт для своего проекта.

Что получит социальный проект?

Все возможности, доступные на нашем максимальном тарифном плане «Продвинутый».

Бесплатный сайт. Это значит, что вы сами создадите сайт на конструкторе. Это очень просто, знаний в области программирования и веб-дизайна иметь не надо, достаточно понимать, какую информацию вы хотите там разместить.

Возможность редактирования. Вы сможете дополнить, изменить информацию на сайте, добавить новые страницы или разделы в любое время через редактор сайта.

Бесплатный SSL-сертификат. Ваш сайт будет открываться по защищенному соединению (https//: в адресной строке браузера перед название вашего сайта вместо незащищенного http//:). Что повысил доверие пользователей и поисковых систем к вашему сайту.

Подключение платежных систем. Если ваш проект принимает добровольные сборы или пожертвования, вы можете подключить систему приема электронных платежей через сайт. С нашей стороны это абсолютно бесплатно.

Техническую поддержку. При возникновении любых вопросов, связанных с сайтом, вы всегда можете обратиться к нам через чат на сайте Старонки или написать на help@kvitly.com.

Регистрация в БелГИЭ. Каждый сайт организации, работающей в РБ, должен быть размещен на белорусских серверах и зарегистрирован в РУП по надзору за электросвязью «БелГИЭ»

Как сделать сайт для социального проекта?

Перед тем, как начать создание сайта на Старонке на безвозмездной основе, подготовьте короткое описание вашей инициативы. Отправьте нам это описание и ссылки на информацию о вашем проекте в СМИ или соцсетях в чат поддержки на сайте Старонки или на электронную почту help@kvitly.com. Мы ознакомимся с информацией и пришлем вам подтверждение для того, чтобы вы могли смело создавать сайт бесплатно.

Ваша инициатива должна соответствовать определению социального проекта и не иметь политической направленности.

Социальный проект — это программа реальный действий, в основе которой лежит актуальная социальная проблема, требующая решений. Ее реализация будет способствовать улучшению социальной ситуации в конкретном регионе, социуме. Социальный проект должен быть некоммерческим, может принимать благотворительные взносы.

Итак, вы получили от нас сообщение о том, что мы готовы поддержать ваш проект. Что дальше?

1. Зарегистрируйтесь в конструкторе.

Выберите любой шаблон для сайта, который вам понравится.

После выбора шаблона вы попадете в Панель управления сайтом. Скопируйте ссылку технического адреса вашего сайта и отправьте ее нам в чат поддержки или на электронную почту help@kvitly.com (дополнительно укажите название вашего социального проекта). После этого мы сможем предоставить вам доступ к расширенному пакету услуг.![alt](/blog/content/images/2020/01/screenshot-staronka.by-2020.01.29-16_58_00.png)

Теперь вы можете вернуться в редактор сайта, внести изменения в выбранный шаблон и создать свой уникальный сайт.

После подключения доменного имени к сайту мы должны будем зарегистрировать ваш сайт в БелГИЭ. Эта услуга является бесплатной с нашей стороны, но платной со стороны БелГИЭ. Поэтому напишите в нашу службу поддержки (чат или почта help@kvitly.com), что хотели бы получить счет на оплату регистрации в БелГИЭ вашего домена (укажите название домена).

После регистрации в БелГИЭ вы сможете подключить прием платежей онлайн.

В футере вашего сайта будет по умолчанию размещен логотип Старонки. Вы можете переместить наш лого в раздел «Партнеры» вместе со ссылкой на наш сайт.