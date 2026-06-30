Как общаться с клиентами
Наталия Усова для раздела Академия
От того, как вы общаетесь с клиентами, зависит, купят ли у вас и вернутся ли снова. Разберём принципы и каналы, которые помогают выстраивать доверие и закрывать сделки.
Слушайте больше, чем говорите
Прежде чем предлагать решение, выясните задачу клиента. Задавайте открытые вопросы и уточняйте детали. Когда человек чувствует, что его понимают, он доверяет и легче соглашается на покупку.
Отвечайте быстро и по делу
Скорость ответа часто важнее идеальной формулировки. Настройте быстрые каналы связи — чат на сайте, Telegram, WhatsApp, форму — и отвечайте кратко и понятно. Долгое молчание уводит клиента к конкурентам.
Работайте с возражениями
Возражения — это не отказ, а запрос на дополнительную информацию. Не спорьте, а уточняйте, что смущает, и отвечайте фактами: сроки, гарантии, примеры. Заранее подготовьте ответы на частые сомнения.
Собирайте обращения в одном месте
Если обращения приходят из нескольких каналов, часть легко потерять. Собирайте заявки в CRM или едином чате, фиксируйте статусы и ответственных. Так ни один клиент не останется без ответа.
Сохраняйте отношения после продажи
Общение не заканчивается покупкой. Поблагодарите, уточните, всё ли устроило, напомните о себе позже. Хороший постпродажный контакт превращает разового покупателя в постоянного.
Частые вопросы
Как отвечать на негатив?
Спокойно и по существу: признайте проблему, предложите решение. Публичный конструктивный ответ повышает доверие других клиентов.
По каким каналам общаться?
По тем, где удобно клиенту: чат на сайте, Telegram, WhatsApp, телефон. Главное — отвечать быстро.
Как не быть навязчивым?
Предлагайте помощь, а не давите. Уважайте паузы и решение клиента подумать.
Коротко о главном
Хорошее общение — это внимание, скорость и честность. Подключить чат, формы и мессенджеры к сайту можно на 🌱kvitly.
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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