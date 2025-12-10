Миграция сайта на другую платформу задача ответственная. Особенно если ваш ресурс уже уверенно занимает верхние позиции в Google или Яндексе и приносит стабильный поток клиентов. Логичный страх владельцев: не обрушит ли переезд весь накопленный SEO-эффект?

Полностью без потерь перенести сайт практически невозможно, так как поисковым системам нужно время, чтобы переиндексировать обновлённые страницы. Но если подойти к процессу тщательно, можно минимизировать риски и сохранить большую часть позиций. Мы собрали краткий полезный чек-лист, который вы сможете использовать перед переносом сайта, чтобы переехать с минимальными потерями.

Сохраните структуру и контент максимально неизменными

Для поисковых роботов сайт является взаимосвязанной структурой, с не просто набором страниц. Каждая страница имеет собственный набор сигналов: уникальный текст, изображения, URL, метатеги, заголовки, внутренние и внешние ссылки.

Чем точнее вы сохраните эту архитектуру на новом движке, тем быстрее поисковые системы поймут, что по сути сайт остался прежним.

Если полностью сохранить старую структуру не получается — оставьте хотя бы идентичное главное меню и ключевые разделы. Это снизит риск падения позиций и ускорит индексацию.

Не забудьте перенести основные метаданные: название сайта, title и description, ключевые слова, фавикон, изображение для соцсетей и другие базовые настройки, влияющие на видимость в поиске.

Настройте 301-редиректы со всех старых страниц

Правильно настроенный 301-редирект — ваш главный инструмент сохранения трафика. Он сообщает Google и Яндексу, что страница переехала на новый адрес, и передаёт большую часть накопленного веса.

Важно: ❗ Редиректы должны быть настроены со всех старых URL, а не только с главной. Если сайт крупный и перенести весь объём невозможно, выделите страницы с наибольшим трафиком и ссылочной массой — их нужно обезопасить в первую очередь.

Проверьте внешние ссылки

Внешние ссылки остаются одним из ключевых SEO-факторов, поэтому важно, чтобы все они продолжали вести на рабочие страницы.

Проверьте упоминания сайта: – в соцсетях, – на форумах, – в каталогах, – у партнёров, – в публикациях СМИ.

Если можно отредактировать источник — обновите ссылку вручную. Если нет — подстрахуйте переход через 301-редирект.

Сохраняйте те же URL-адреса, где это возможно

У многостраничных сайтов URL — один из самых значимых идентификаторов для поисковиков. Если старый адрес раздела выглядел как example.ru/pricing, желательно сохранить такой же путь и на новом сайте.

Старые URL = сохранённый вес страницы = выше шансы не потерять позиции.

Если нужный адрес уже занят системой или новая платформа ограничивает построение ссылок, старайтесь создать максимально похожую структуру.

Оптимизируйте некрасивые и «шумные» ссылки

Если на старом сайте встречались длинные, нечитаемые или автоматически сгенерированные URL — например, со случайными цифрами или символами — перенос сайта на новую платформу отличный повод привести их в порядок.

Правильный, «человеческий» URL: – легко читается, – отражает содержание страницы, – написан транслитом, – не содержит лишних параметров.

Пример: ❌ /page?id=54§ion=home ✔️ /uslugi-dizajna

Такая оптимизация улучшает поведенческие факторы и упрощает индексацию.

Проведите финальную проверку перед запуском

После переноса обязательно оцените сайт свежим взглядом:

– проверьте текст на опечатки, – оптимизируйте изображения, – протестируйте все формы обратной связи, – убедитесь, что все ссылки работают, – откройте сайт в режиме инкогнито или по техническому адресу и посмотрите, удобно ли пользоваться ресурсом.

Не торопитесь открывать сайт для посетителей — финальная ревизия помогает избежать мелких ошибок, которые видны только со стороны.

Итог

Перенос сайта — сложная, но управляемая задача. При грамотной подготовке и настройке 301-редиректов, сохранении структуры и ссылок можно пройти этот этап без серьёзных потерь в поисковом трафике.

А если вы используете платформу kvitly.com, многие технические шаги выполняются проще и быстрее — что делает миграцию максимально безопасной даже для начинающих.