Когда нас кто-то спрашивают, какой выбрать домен для своего сайта, бывает очень сложно ответить, так как нет никакого правила, как подобрать идеальный домен для сайта. При выборе доменного имени для своего сайта нужно, в первую очередь, отталкиваться от позиционирования и дальнейшей стратегии развития вашего бизнеса — где вы будете его использовать, как рекламировать сайт, есть ли у вас свой бренд и т.д. Постараюсь ответить на наиболее частые вопросы.

Уровни доменов

Как мы знаем, домен 1-ого уровня (доменная зона) определяет принадлежность к стране (.by – Беларусь, .kz – Казахстан) или к роду деятельности владельца домена (.com – коммерческие организации, .gov – госучреждения). Домены 2-ого уровня — это уже собственные названия компаний, порталов и т.д., а домены 3-его уровня — это тематические «поднаправления» сайта.

Уровни доменных зон

Какой домен лучше — второго или третьего уровня? Однозначно, домен второго уровня лучше по следующим причинам:

собственность — домен третьего уровня принадлежит владельцу домена второго уровня, т.е. в любой момент вы можете потерять доступ к своему сайту без объяснения причин и все, что вы потратили на рекламу своего сайта будет в пустую;

продвижение — при прочих равных домен второго уровня всегда будет располагаться выше домена третьего уровня;

имидж — можно ли доверять компании, которая не может потратить 10$ на покупку доменного имени? Очевидно, что нет.

Стандарт в интернет-бизнесе — это собственный домен второго уровня и почта вида info@vashsite.by

Доменная зона

Выбор доменной зоны зависит от вашей стратегии и позиционирования сайта. Если ваша основная аудитория англоязычная, то лучше использовать .com, .biz и другие международные доменные зоны, если ваш сайт ориентирован на Россию — то .ru или .рф. Для Беларуси лучше использовать наши национальные доменные зоны — .by и .бел.

На сегодня в доменной зоне .by зарегистрировано 124 159 доменов, а в зоне .бел — 17 565 доменов (но нужно учитывать, что доменное имя .бел стало продаваться в открытом доступе лишь с 1 октября 2015 года). Если интересно, то на официальном сайте белорусского регистратора доменов **cctld.by** можно посмотреть [статистику](http://cctld.by/statistics/) белорусских доменных зон, узнать информацию о [владельце доменов](http://cctld.by/whois/), а так же поучаствовать в [аукционах](https://auction.cctld.by) покупки освободившихся доменов .by и .бел. Кстати, проверить занят ли интересующий вас домен можно прямо в панели управления Старонки и там же его можно сразу купить (не придется настраивать DNS-записи).

Какой домен лучше .by или .бел? Домены .by привычны, и у большинства людей ассоциируются именно с белорусскими сайтами, но сейчас не так легко подобрать красивый и свободный домен в этой зоне. Что касается доменной зоны .бел, то у нее свои плюсы и минусы. Из плюсов — это однозначность написания, т.е. если вы сказали, что ваш сайт называется «старонка.бел», то можно не волноваться, что человек неправильно напишет ваш сайт, поэтому такие домены отлично подходят, например, для наружной рекламы. Из минусов — это технические нюансы, которые родом из тех времен, когда никто не думал о том, что в будущем будут кириллические доменные зоны:

нельзя сделать красивую почту вида инфо@старонка.бел, а только info@старонка.бел;

большинство программ не понимают такие ссылки, т.е нельзя просто кликнуть по ссылке и перейти на сайт, придётся ее копировать;

не удивляйтесь, если увидите ссылку вида — http://xn--80aa3alelfi.xn--90ais/ — это всего лишь ссылка «Старонка.бел» до декодирования. Именно так браузеры и другие программы воспринимают кириллические домены и т.д.

Влияние параметров доменного имени на продвижение

Возраста домена. Чем старше возраст домена, тем лучше. Поэтому если у вас есть возможность купить старый домен по вашей тематике и по приемлемой для вас цене, то это будет лучше, чем купить новый домен.

Ключевой запрос в домене. Считается, что если название доменного имени совпадает с ключевым запросом, который вы продвигаете, то это положительно сказывается на продвижение. И хотя влияние этого фактора с каждым годом уменьшается, упоминание ключевого слова в домене, особенно если у вас нет собственного бренда, будет не самым плохим решением.

Общие рекомендации при выборе домена

Имя домена должно легко запоминаться. Название вашего домена (бренда) должно быть таким, чтобы люди могли его запомнить, и желательно, чтобы оно «говорило» о том, чем вы занимаетесь. Поэтому наш конструктор сайтов называется Старонкой — название легко запоминается, и говорит о том, что с помощью нашего сервиса можно сделать свой одностраничный сайт, свою Старонку.

Домен должен легко писаться. Лучше избегать сложных названий, опечаток, дефисов, цифр — люди, скорее всего, будут путаться в названиях. Если все-таки без этого никак, то лучше сразу покупать несколько доменов для подстраховки. Именно поэтому у staronka.by есть домен и для тех, кто прогуливал школу — storonka.by.

Чем короче, тем лучше.

Рекомендация, которая не требует пояснений. Вы сами понимаете, что лучше написать и запомнить ххх.by, чем хyzzyyzxyzyxyzyzyxyzyzyzyxy.by

Должен быть уникальным. Чтобы вас запомнили, ваш домен должен отличаться от остальных. Согласитесь, что для обычных людей сложно отличить компании с названиями nstk.by от ktsn.by или nkst.by, если это уже не известные бренды.

Выбор доменного имени — это достаточно сложный процесс, который требует порой не одного дня размышлений для того, чтобы придумать уникальное и легко запоминающееся название. Поэтому играйте со словами, придумывайте новые слова-гибриды и листайте энциклопедии.