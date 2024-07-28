Онлайн-образование сейчас находится на пике популярности и в интернете можно найти огромное количество разнообразных онлайн-курсов. Сидя перед компьютером можно научиться и получить знания практически в любой области. А это значит, что спрос на онлайн-образование есть и он высок. В этой статье мы расскажем как продвигать свой продукт, если вы задумались об открытии онлайн-школы.

Создание контента

Стоит уделить особое внимание социальным сетям. Сейчас благодаря рекламе отдельных постов можно получить хороших приток заинтересованной аудитории. Сделайте акцент на ту социальную сеть, где у вас больше всего продаж. Не забывайте вместе с этим продолжать вести и другие страницы.

Довольно часто для продвижения используется Instagram. В бизнес-аккаунте удобно отслеживать статистику, узнавать вовлеченность аудитории и сотрудничать с блогерами. В Instagram реклама настраивается за просто и быстро, а в шапке профиля можно оставить ссылку на свой сайт. Помимо этого, вам могут помочь благодарные ученики, рассказывая о вас своим друзьям.

Оформляя профиль, добавьте в шапку полезную информацию, имя, род деятельности, контакты для связи. Для создания постов делайте качественные фотографии, пишите под ними тематические и полезные статьи, добавляйте хэштеги, ведите прямые трансляции и записывайте сторис. Сохраняйте сторис с расписанием занятий, курсами, программой и полезными гайдами в «Актуальное».

Крайне важно определиться с контентом для социальных сетей. Давайте разберем, что можно писать:

Экспертные статьи — покажите читателям, что вы разбираетесь в своей области и можете решить их проблему. Ищите вопросы, которые действительно интересуют и цепляют людей.

Описывайте опыт ваших учеников, демонстрируйте результаты до обучения и после. Такой подход поможет завоевать доверие и наглядно показать эффективность обучения.

Публикуйте отзывы клиентов. Они помогут получить обратную связь, понять плюсы и минусы программы, внести корректировки, а также повысить доверие потенциальных клиентов.

Создавайте вовлекающий и развлекательный контент. Сухие статьи быстро наскучивают и их обязательно надо разбавлять. Покажите, что вы живой человек. Показывайте истории закулисья, как вы готовитесь к проведению уроков, добавьте немного юмора, игр, викторин и розыгрышей.

Все эти пункты легко адаптируется под другие социальные сети, достаточно немного поменять подачу. Важно предоставлять новый контент регулярно. В социальных сетях можно запланировать публикацию на определенное время. Так поддержание активности будет доведено до автоматизма и вам удастся делать перерывы для отдыха.

Реклама

Запуская новую онлайн-школу обойтись без рекламы будет трудно. Надо быть готовым к запуску рекламных кампаний и затратам связанным с этим. Сейчас популярны следующие направления: таргетированная реклама Instagram, Facebook и Vkontakte, контекстная реклама, реклама у блогеров и лидеров мнений.

Помимо социальных сетей отдельно стоит уделить внимание рекламе сайта. Именно через свой сайт проще всего оптимизировать все процессы связанные с онлайн-оплатой, получением обратной связи, созданием и продвижением личного бренда. Разобраться с запуском рекламных кампаний поможет серия статей в нашем блоге: «Пошаговая инструкция по настройке рекламы в Google Ads», «Пошаговая инструкция по настройке рекламы в Вконтакте» и «Пошаговая инструкция по настройке рекламы в Яндекс.Директ».

Онлайн-консультант и чат-бот

На сайт важно подключить онлайн-консультанта. Через него удобно налаживать коммуникацию с пользователями в реальном времени. Если онлайн-школа только-только открылась, то отвечать на сообщения можно самостоятельно. Когда она наберет клиентскую базу, выделите для чата поддержки отдельного человека. В 🌱kvitly онлайн-консультант добавляется через раздел «Расширения» за несколько минут.

Для мессенджеров стоит добавить чат-бот. Особенно он актуален для образовательных проектов, создающих групповые чаты учеников и активно отвечающих на сообщения именно там. Чат-бот хорошо справится с рассылкой полезных материалов, простыми ответами на вопросы и автоматизацией продаж. Стоит отметить, что простого бота вполне можно создать самостоятельно не вкладывая дополнительных финансов.

Автоворонка

Автоворонка — это четкая структура демонстрации вашего товара. Стоит хорошо обозначить для себя какие проблемы есть у вашего потенциального клиента. Зная его боль проще выстроить тактику, направленную на ее решение. Демонстрируя курсы дайте понять, как именно они помогут ученику. Обязательно создавайте дополнительные инфопродукты для повышения лояльности: чек-листы, гайды, курсы, инструкции и полезные статьи.

Продвижение в YouTube

YouTube — идеальная площадка для продвижения. На ваш канал могут наткнуться в любой момент. А ролик, загруженный несколько лет назад, при хорошо подобранной теме останется актуальным долгое время. Помните, что видео должны быть: отличного качества, соответствовать теме онлайн-школы, в описании под роликом обязательно добавьте ссылки на обучающие материалы, сайт, социальные сети и контактные данные.

Для создания контента узнавайте у аудитории интересные для нее темы. В конце ролика просите написать в комментариях мнение о видео и о чем еще снять ролик. Также, используйте в качестве дополнительного инструмента сервис Wordstat. В нем легко посмотреть количество запросов по той или иной тематике. А при правильной оптимизации ролика при поиске ответа на свой вопрос Яндекс или Google выдаст пользователю ваш ролик.

Создание сообщества

Постарайтесь окружить себя людьми, заинтересованными в вашей теме. Посещайте тематические мероприятия, курсы и презентации. Станьте для своего окружения уважаемым экспертом и оно станет ядром вашей группы, притягивая новых участников. Комьюнити можно организовать в виде группы в любом мессенджере, чата или создав небольшой клуб. За свои усилия вы получите фанатов, доверяющих вашему бренду, готовых покупать новые курсы и привлекать своих знакомых.

Заключение

Подходите к продвижению онлайн-школы комплексно. Используйте все шаги адаптируя их под себя. Ищите новые популярные способы продвигать продукт и у вас все обязательно получится!