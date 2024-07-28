Если вы хотите найти новых клиентов, то стоит серьезно задуматься о привлечении их через интернет и запуск рекламы. Чтобы добиться наибольшего внимания аудитории, создайте свой сайт и бизнес-аккаунт в Instagram. Профиль в социальной сети поможет максимально быстро развиваться и перенаправлять пользователей на личный сайт. С помощью него легко отвечать на вопросы в директ, взаимодействовать с людьми в режиме-онлайн и выкладывать оригинальный контент.

В Instagram делается ставка не только на содержание, но и на визуальное наполнение. Хорошо подобранные фотографии, единый стиль в оформлении, цепляют и побуждают подписаться на аккаунт. Поймать вдохновение легко с помощью других аккаунтов психологов. Однако не стоит забывать, ваш профиль должен быть индивидуальным, поэтому не копируйте полностью чужой стиль. Постарайтесь выделить интересные фишки из разных аккаунтов и применить их у себя.

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Бесплатные способы продвижения

Чтобы начать бесплатно продвигаться в Instagram поработайте хорошо над своим аккаунтом. Постарайтесь выделить время на оживление профиля: ежедневно публикуйте посты, добавляйте скрытые хэштеги и геометки, загружайте изображения в высоком разрешении. Начните активно подписываться на тематические аккаунты других психологов и на их аудиторию. За счет этого вы наберете новых подписчиков, сделаете страничку не такой пустой.

После того, как в профиль начнут подтягиваться новые люди, можно начать проводить бесплатные онлайн-консультации. Разумеется, организовывать полноценные сеансы совсем не обязательно. Достаточно разместить превью прямой-трансляции и предложить выбрать тему. Подписчики озвучат интересные для них моменты или зададут свои вопросы. А вы выберите те комментарии, на которые легко ответить. Также можно попробовать ответить на все вопросы кратко. Так появятся первые клиенты, желающие получить полную консультацию.

Попробуйте найти партнеров и начните сотрудничество с блогерами. Выберите для себя несколько медийных лиц, на страницах которых есть ваша целевая аудитория. Отправьте им предложение о сотрудничестве и договоритесь об условиях взаимодействия. Для этого варианта заранее подготовьте посты для публикации. Лучше всего выбрать нейтральную тему интересную широкой аудитории: семейная психотерапия, отношения в семье, отношения с партнером или что-нибудь в этом направлении.

Платные способы продвижения

Одним из платных способов привлечения аудитории станет участие в крупных конкурсах или гивэвэях. Тут стоит понимать, что далеко не все акции проходят честно. Поэтому для сохранения своей репутации стоит очень тщательно подходить к выбору гивэвэя. Принцип его работы такой: есть спонсоры, которые вносят определенную сумму за участие. Из этих денег формируется призовой фонд для розыгрыша. Подписчики должны будут выполнить определенные условия, чтобы иметь возможность что-то выиграть. Одним из них является подписка на спонсорские аккаунты.

Реклама у блогеров станет куда более надежным методом для продвижения. На что стоит обратить внимание при выборе блогера? Первым делом смотрите на число подписчиков и их активность. В начале лучше не сотрудничать с крупными аккаунтами. Они попросят больше денег за рекламный пост, но он может быть неэффективным. Затем убедитесь в том, что их тема профиля и интересы подписчиков совпадают с вашими. И в конце понаблюдайте за профилем: как блогер размещает рекламу, в каком формате он это делает, а также уточните у него предоставляет ли он статистику.

Помимо этих вариантов, вы можете продвигаться самостоятельно. Для этого достаточно публиковать качественный контент и запустить на него рекламу. В Instagram легко создать рекламную кампанию с любым бюджетом. В нашей статье «Как сделать бизнес-аккаунт в Instagram и запустить рекламу» подробно написано об этом. Отметим, она запускается как из бизнес-аккаунта, так и из личного профиля в Facebook или Instagram.

Как сделать аккаунт психолога заметным?

Психологи становятся все более востребованными в последнее время. Однако Instagram переполнен блогами данной тематики и это усложняет процесс продвижения профиля. Если вы чувствуете, что вам есть что предложить своим подписчикам, то начинайте оформлять свой аккаунт. Страница должна быть креативной и интересной, выделяться из тысячи других.

Как добиться результата? Ответ один — планируйте. Для этого составьте контент-план на неделю или две. Устройте для себя мозговой штурм, проведите опрос и выберите актуальные темы для освещения. Подумайте над, тем каким образом из лучше преподнести. Зайдите в несколько других блогов и посмотрите публикации для примера. Четко пропишите темы постов, подберите к ним визуальное сопровождение.

Благодаря такому подходу, у вас появится время на творчество и проработку деталей. Так, очень важно правильно оформить шапку профиля. Там обязательно должно быть написано ваше имя, чем вы занимаетесь, рассказано об основных темах, которые будут разбираться в аккаунте. С помощью специальных кнопок необходимо добавить контакты для обратной связи. А сохраненные истории отлично подойдут для опросов, отзывов, гайдов и размещения организованной информации.

Резюме

Стать популярным за короткий промежуток времени не так трудно как может показаться. Чтобы этого добиться, важно помнить основные правила: фотографии стоит публиковать в одном стиле и цветовой гамме, под изображениями добавляйте текст, посты должны быть короткими, полезными и информативными, составляйте заранее контент-план на неделю, своевременно позаботьтесь о выборе новых тем для постов, постоянно наблюдайте за другими профилями психологов, а также комбинируйте платные и бесплатные способы продвижения!