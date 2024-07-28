Привет, меня зовут Ирина Кораблева, я психолог, и хочу рассказать, как создание сайта с помощью 🌱kvitly привлекло множество новых клиентов в мою практику, да и в целом облегчило мою жизнь.

Моя история:

Достаточно долго я вообще не задумывалась о том, что мне нужен сайт. Клиенты приходили ко мне через соцсети или каталоги психологов. Я принимала их оффлайн в кабинете и на тот момент мне было этого достаточно. Потом началась пандемия, мы перешли в онлайн, но не всем подходил такой формат, я потеряла почти 35% клиентов.

Параллельно с этим я прошла обучение групповой терапии и начала собирать свои первые терапевтические группы, нужно было привлекать намного больше клиентов чем раньше. Потом клиенты стали разъезжаться по другим странам.

Я вкладывала довольно много денег в рекламу и вела ее в соцсети, но эта реклама выходила мне очень дорого, люди переходили на страницу в соцсетях и сразу сливались.

Я долго не понимала в чем дело, пыталась выяснить у уходящих клиентов, как-то словить их, опросить, что ж не так-то. В итоге мне удалось собрать несколько отзывов и основной их посыл был в том, что наличие только профиля в соцсетях вызывает у людей недоверие.

Выглядело как вариант решения проблемы, ок, значит нужен сайт. К тому моменту денег было уже совсем немного, на дизайнеров точно не хватало. Однако перспектива создания своего сайта самостоятельно вводило меня в ступор, я больше творческий человек и все эти коды, программирования и прочее для меня нечто уж совсем непонятное и пугающее.

Пока изучала различные платформы и инструменты, наткнулась на 🌱kvitly этот процесс стал гораздо проще. Мне понадобилось всего 10 минут, чтобы ввести краткое описание своей практики, образования и опыта работы. На самом деле, я просто скопировала рассказ о себе из поста в соцсети и вставила в поле описания. 2 клика - и сайт готов.

Как я работала над сайтом:

>Я прямо физически почувствовала как уходит груз с плеч, я поняла, какой огромный кусок работы уже готов, вот прям за эти 2 минуты

Когда я увидела сайт, который мне сгенерировал Искусственный Интеллект 🌱kvitly, я была в восторге. Описание получилось очень точным, написано понятным и легким для восприятия языком.

Да, некоторые изображения и тексты я поменяла - поставила свое фото, добавила сканы дипломов, уточнила информацию. Но поверьте, когда сгенерировался мой готовый сайт, я прямо физически почувствовала как уходит груз с плеч, я поняла, какой огромный кусок работы уже готов, вот прям за эти 2 минуты.

Мне оставалось только добавить каких-то «своих‎» штрихов в дизайн и наполнение, для психолога очень важно отобразить именно свою личность в сайте, чтобы дать понять потенциальным клиентам подхожу я им или нет именно как человек.

Что я хотела рассказать о себе и какие элементы использовала:

Понятная и располагающая к себе обложка сайта. Тут я вообще ничего не меняла, что мне ИИ сгенерировал, то я и оставила, мне действительно будто легло на душу то, как нейросети сделали обложку, может просто совпало конечно :)

Общий рассказ о себе. Хотелось просто своими словами дать клиентам понять кто я, мои приоритеты в работе и как я смотрю на этот мир

Образование. Разумеется я должна была подвердить свою экспертизу. Я уже знала, что это очень важно для потенциальных клиентов. Поэтому немного дополнила подробностями сгенерированный текст

Блок с фотографиями. ИИ подобрал мне несколько изображений из интернета и расположил их такой фотолентой. Сперва я хотела убрать этот элемент, но потом решила, что оставлю, мне кажется, этот блок отлично передает мое настроение и мою энергию. А еще он визуально отделяет одну информацию от другой.

Услуги. Тут я рассказываю о том, что я предлагаю и указываю стоимость. Клиент должен сразу понимать цену услуги, также я добавила кнопку с переходом на форму записи на консультацию и предоплату. Кстати, с подключением платежей мне помогала отзывчивая Наталья из поддержки. Для меня этот процесс казался сложноватым, но оказалось, что все довольно просто.

Часто задаваемые вопросы. Тут я постаралась предупредить некоторые моменты, которые всегда интересуют клиентов перед записью и выступают решающим фактором.

Мои достижения с 🌱kvitly:

За первые 3 месяца после запуска сайта, я привлекла 5 новых клиентов в индивидуальную и 13 клиентов в групповую терапию по различным направлениям, это увеличило мою клиентскую базу на 54%

Но и это еще не все! Именно через сайт я впервые получила запрос на супервизию от моего коллеги. На тот момент я даже не задумывалась об этом направлении деятельности, однако это стало для меня невероятным толчком в профессиональном развитии и теперь я не только индивидуальный и групповой психотерапевт, но еще и супервизор!

Подытоживая, хочу выделить основные изменения, которые мне дал сайт:

В глазах клиентов я стала более надежным и уважаемым специалистом, которому можно доверять

Я автоматизировала процесс записи и оплаты, теперь ко мне можно записываться хоть ночью и сразу же получать автоматическое подтверждение, а не ждать ответа в сообщениях

Вся информация всегда на виду, не нужно ничего искать, вот цены, вот образование и услуги

Удобнее вести рекламу, это статичная страница, ничего никуда не перескакивает, например не нужно входить в приложение и всегда удобно смотреть с любого устройства

Сайт помог мне быть более доступной для моих клиентов и повысил мою эффективность в онлайн-консультировании, привлечь клиентов и открыть для себя новые горизонты.

Ну а 🌱kvitly с возможностью сгенерировать действительно хороший и понятный сайт всего за несколько минут, сэкономил мне огромное количество времени, денег и нервов, что для психолога невероятно важно!