Вы запустили сайт, подключили системы статистики и аналитики Яндекс.Метрику или Google Analytics. Но что в них смотреть? Рассмотрим, наиболее важные вещи для анализа на примере Яндекс.Метрики (что это за инструмент и как его подключить на сайт

Нужно знать, что в Яндекс.Метрике есть отличные База знаний (в ней можно узнать о том, как все работает, как настроить и подключить и т.д) и Школа Метрики (научат работать с Метрикой). Обязательно посетите эти разделы, если вы хотите выжать максимум из вашего сайта.

Отчеты

В Метрике уже по-умолчанию встроено большое количество стандартных отчетов, с помощью которых можно узнать все о посещениях, источниках, устройствах и т.д.

Конверсии. Первый отчет, который просто необходимо посмотреть, если вы настроили цели в Яндекс.Метрике. По-умолчанию будет видна информация о целях по дням. Если использовать «Визиты, в которых» и «для людей, у которых» можно проанализировать конверсии по разным типам источников, рекламных систем и т.д.

Процент отказов. Показывает насколько интересен ваш сайт посетителям. Отказом будет считаться одновременное выполнение двух действий — посещение только одной страницы и нахождение на ней менее 15 секунд. С помощью отчета можно проанализировать, например, в разрезе рекламных кампаний, насколько реклама соответствует ожиданиям посетителей. Чем меньше значение, тем лучше для вашего сайта.

Глубина просмотров. Один из важных поведенческих факторов на сайте, который влияет на ранжирование сайта поисковыми системами. Логично, что чем больше времени проводят посетители на сайте, тем ценные он в их глазах. Как и предыдущий показатель лучше анализировать этот параметр в размере других данных.

Поисковые запросы. Так как Яндекс и Google не делятся данными, то поисковые запросы будут только из Яндекса. Из отчета можно будет понять по каким запросам и как часто вас находят и над чем еще нужно поработать.

Карты

В этом разделе встроено 4 отдельных инструмента, которые наглядно показывают, как пользователи взаимодействуют с вашим сайтом.

Карта ссылок. Раздел, в котором показывается статистика переходов по ссылкам на сайте. Цвет кликов зависит от количества кликов. Можно также проанализировать карту кликов по определенным аудиториям (в верхнем углу «Взаимодействие с сайтом»)

Карта кликов. Инструмент похожий на карту ссылок, но более красочно показывает в целом всю активность на сайте, т.е. не только взаимодействия со ссылками, но и со всеми другими элементами на сайте. Таким образом, можно увидеть, например, на что пользователи реагируют, а на что, наоборот, не обращают внимания.

Карта скроллинга. Показывает насколько была интересна пользователям определенная часть сайта. Будет показываться количество просмотров и среднее время на этом участке. Инструмент нужен для проведение A|В-тестирований и анализа поведения на сайте.

Аналитика формы. Если на сайте есть обратная связь или другие формы, то можно проанализировать воронку определенной формы — посещение страницы, взаимодействие с формой, отправка данных.

Вебвизор

Инструмент, за который все любят Яндекс.Метрику и чего не хватает в Google Analtycs. Вебвизор записывает в формате видео все визиты пользователей, поэтому можно легко узнать, как увидел определенный пользователь ваш сайт. Инструмент просто необходим в том случае, когда вам нужно узнать, где и как возникают сложности при работе с сайтом у пользователей, возможные ошибки и баги, нестандартные варианты поведения и т.д.

Посетители и сегменты

В этих разделах можно выделить общность (сегмент) посетителей по определенным признакам и характеристикам (демография, поведение на сайте и т.д). Это нужно для следующих случаев: