Мы подготовили эту статью для тех, кто хочет запустить свой собственный бизнес, но не знает с чего начать. Мы подробно расскажем о создании, запуске интернет-магазина и подключении онлайн-платежей. РАсскажем сколько времени может занять создание магазина и сколько это будет стоить, предложим альтернативу самостоятельной работе над магазином.

На первый взгляд процесс создания интернет-магазина может показаться сложным. Ведь это не сайт-визитка, где достаточно сделать одну страницу. В оформлении магазинов есть свои нюансы, свои подводные камни со структурой сайта и работой с товарами. Один из самых первых вопросов, которым задаются предприниматели: «Сколько стоит интернет-магазин?».

Стоимость создания магазина для каждого случая индивидуальна. Если заказывать разработку под ключ у хорошего программиста или студии, то будьте готовы к большим расходам. А если использовать конструкторы сайтов, вы будете оплачивать только подписку. Помесячно или сразу за год. В эту стоимость уже входит хостинг, то есть вам не нужно будет ничего доплачивать. Стоимость конструктора на порядок ниже прайса IT-специалиста.

Плюсы работы в 🌱kvitly

Плюсом использования конструктора сайтов является возможность самостоятельно вносить правки. Вам не потребуется обращаться к специалисту для изменения текста, стоимости товара или изображения. Кроме того, в конструкторе собраны все полезные расширения, помогающие настроить и продвигать интернет-магазин.

С создания интернет-магазина на 🌱kvitly хорошо начинать небольшой бизнес. Он очень помогает определиться с форматом работы магазина, понять какие функции действительно нужны для полноценного функционирования интернет-магазина, а на какие не стоит тратить время. Помимо этого, для начала работы с 🌱kvitly не нужны особые знания и навыки.

В конструкторе интернет-магазинов легко создать и редактировать карточки товаров, формы для обратной связи, а также подключать расширения. Можно выгружать и загружать прайс-лист с ассортиментом товаров в формате CSV-таблицы. А с тарифного плана «Базовый» доступно управление заказами.

Сколько стоит создание интернет-магазина?

Затраты на создание и продвижение каждого магазина разнятся.

Стоимость создания интернет-магазина в студии без использования конструктора в России зависит от множества факторов:

Простая версия (Landing + каталог + корзина + оплата) – от 150 000 до 300 000 руб.

Средний интернет-магазин (с интеграцией CRM, продвинутым каталогом, фильтрацией, аналитикой) – от 300 000 до 800 000 руб.

Крупный интернет-магазин (уникальный дизайн, сложные интеграции, высокая нагрузка) – от 800 000 руб. и выше

Дополнительно могут понадобиться:

Хостинг и домен – от 5 000 руб. в год

Поддержка и доработки – от 20 000 руб./мес.

Продвижение (SEO, реклама) – от 30 000 руб./мес.

Начать работу в конструкторе можно самостоятельно и бесплатно, у вас есть возможность воспользоваться пробным периодом в течение 14 дней, в это время доступны все функции без ограничений. Если вам подойдет формат работы с конструктором сайтов, после окончания пробного периода можно выбрать и оплатить подписку, годовая подписка будет выгоднее, но выбор за вами. Во все без исключения тарифные планы входит: хостинг, конструктор интернет-магазина, клиентская поддержка и интеграции с различными сервисами.

🪴 Базовый – 299 ₽/мес.

🌳 Премиум – 599 ₽/мес.

Также необходимо купить и подключить к сайту доменное имя. Узнать стимость домена и зарегистрировать его можно на сайте reg.ru В нашей статье «Покупка и регистрация домена» подробно рассказано как выбрать домен, где его можно купить и как подключить к сайту.

Еще одной статьей расхода после запуска магазина будет его продвижение. Понять во сколько обойдется продвижение интернет-магазина довольно непросто. Ограничений в рекламном бюджете не существует, поэтому в этом вопросе надо отталкиваться от своих целей и возможностей.

Определитесь с тем, какой метод продвижения выбрать для своего сайта: контекстная реклама, таргетированная реклама или реклама у лидеров мнений в социальных сетях. Рассчитайте свои финансовые возможности и исходя из этого создавайте рекламную кампанию. Статья «Как правильно сделать расчет при запуске рекламы?» поможет обозначить оптимальный бюджет на контекстную рекламу.

Сколько времени надо для создания и запуска магазина?

Работа над созданием интернет-магазина достаточно кропотливая. Для создания и запуска можно потратить от двух дней до двух недель. Давайте подробно разберем, что необходимо сделать за этот промежуток времени. Для начала, стоит подготовить все необходимые материалы: текст, фотографии, продумать описание товаров для карточек товаров.

Чтобы не начинать с нуля, мы создали несколько универсальных шаблонов для интернет-магазинов, вы можете выбрать любой и изменить все описание и изображения под свои нужды. Также можно воспользоваться силой Искусственного интеллекта, который поможет сгенерировать на основе описания вашего бизнеса стартовую страницу, а вы сможете отредактировать ее и добавить каталог с товарами.

Когда магазин будет наполнен всей необходимой информацией, можно переходить к покупке и подключению домена. Как только домен заработает, подключите дополнительные расширения и прием платежей.

Подведем итог. На создание магазина уйдет два-три дня плотной работы. Заполнить готовые разделы быстро и просто. Параллельно с этим процессом можно выбирать и покупать доменное имя. А после перейти к подключению необходимых расширений: подтверждение прав на сайт, Яндекс аналитики, почтовых оповещений о заказах и рассылки писем клиентам, что занимает обычно от 30 минут до пары часов.

Так почему же полноценный запуск сайта занимает несколько недель?

После того как домен будет подключен и настроен, поисковым роботам потребуется время, чтобы проиндексировать его. Любой новый сайт или магазин появляется в поисковой выдаче примерно через две-четыре недели.

Как создать интернет-магазин: пошаговая инструкция

Выбор шаблона. Вы можете сгенерировать базовую страницу для магазина при помощи Искусственного интеллекта, либо подобрать готовый шаблон из списка универсальных: для оформления кафе, пиццерии, магазина с одеждой или детского онлайн-магазина. Чтобы подобрать наиболее подходящий шаблон, достаточно нажать на кнопку «Отмена», чтобы закрыть окошко для создания сайта при помощи ИИ и перейти во вкладку «Магазин‎». Для выбора шаблона нажмите на кнопку «Выбрать».

Товары. Самая важная часть сайта — ваши товары или услуги. В шаблонах уже есть раздел с «Товарами», который можно заполнить своим ассортиментом. Если потребуется добавить еще один блок, то перейдите в «Новый раздел» → раздел «Товары»

Добавление товаров. Для добавления товаров в раздел, перейдите в «Управление» → раздел «Товары».

Чтобы добавить новый товар, нажмите на кнопку «Добавить товар» и заполните карточку товара. Напишите его название, краткое описание, укажите свою категорию и производителя (просто напишите в поле свое название и новая категория автоматически добавится в список), нажмите на кнопку «Добавить».

Теперь можно сделать более подробное описание товара, а также добавить его стоимость и прикрепить несколько фотографий. Стоит отметить, что для всех товаров обязательно необходимо выбрать категорию, а копейки в стоимости товара указываются через точку — 15.2 рублей.

Закончив работу над оформлением товаров в каталоге, вернитесь в редактор и добавьте раздел из категории «Товары», после укажите свой заголовок для раздела. Чтобы отобразить в блоке все добавленные вами ранее товары, нажмите на кнопку «‎Настройки» в левом углу блока

В открывшемся боковом меню с настройками выберите добавленную ранее категорию, после чего в блоке отразятся все нужные товары. Чтобы товары отображались в отдельных карточках, в пункте «Карточка» выберите значение «Страница».

Поздравляем! Вы добавили первый раздел с товарами в ваш интернет-магазин.

Цвет кнопки. Если кнопка не сочетается с фоновым изображением, то ее цвет и размер можно изменить. Чтобы сделать кнопку ярче и заметнее, достаточно поменять ключевой цвет в разделе «Настройка стилей» -> «‎Цвета».

Корзина. В верхнее меню можно добавить кнопку «Корзина», чтобы у пользователя была возможность в одно нажатие посмотреть список выбранных товаров. Для добавления кнопки перейдите в раздел «Настройка меню» и переведите переключатель напротив поля «Кнопка корзины» в активное положение.

Способы доставки. Чтобы настроить способы доставки, перейдите в «Управление» → раздел «Настройки» и найдите раздел «Доставка».

Здесь вы можете отразить всю необходимую информацию о доставке: название, общее описание, стоимость, а также указать минимальную цену заказа и выбрать форму для обратной связи.

Здесь вы сможете отредактировать существующие способы доставки или добавить новый

Прием и отслеживание заказов

Чтобы клиент мог указать свои контактные данные и адрес доставки на сайте, необходимо настроить формы заказов. Для этого, перейдите в раздел «Формы заказов» и отредактируйте уже созданную форму или нажмите на кнопку «Добавить» и создайте форму с нуля.

Новые поля в форму добавляются выбором толя из списка доступных полей. При помощи настроек вы можете отредактировать название формы, названия полей, добавить в них подсказки и выбрать тип поля (например телефон или имейл).

Информация о заказе сохраняется в разделе «Заказы», также мы присылаем оповещение о заказе на электронную почту, указанную при регистрации.

Также в 🌱kvitly вы можете настроить дополнительные способы оповещения о заказах. Ознакомиться с другими способами оповещения о заказах и выбрать подходящий можно в настройках сайта, в разделе «Интеграции». Мы подготовили инструкции для каждого расширения. Обратите внимание на расширения: «Почтовые оповещения», «Письмо Сендгрид», «Телеграм» и «РокетСМС». После настройки оповещений их надо подключить к форме в разделе «Настройки» → «Оповещения».

Подключение платежей

Один из самых важных этапов — подключение онлайн-платежей. Без них пользоваться интернет-магазином не так удобно. Позвольте вашим клиентам выбирать способ оплаты заказа.

Для подключения платежей, перейдите в уже знакомый раздел «Интеграции» и перейдите во вкладку «Прием платежей». Там вы увидите список платежных систем, с которыми у нас уже есть готовые интеграции. Выберите подходящий сервис, рядом с каждым из них есть ссылка на официальный сайт, где вы можете ознакомиться с тарифами и другой важной информацией. Кроме того, для каждой интеграции подготовлена подробная инструкция по подключению. Ознакомиться с ними можно в нашей «Базе знаний».

Чек-лист для владельцев сайтов и магазинов по работе с персональными данными

Определите, какие персональные данные собираются – проанализируйте формы на сайте и уточните, какие сведения вы запрашиваете у пользователей.

– проанализируйте формы на сайте и уточните, какие сведения вы запрашиваете у пользователей. Проверьте и обновите политику обработки персональных данных – убедитесь, что документ соответствует требованиям 152-ФЗ и отражает актуальные методы работы с данными.

– убедитесь, что документ соответствует требованиям 152-ФЗ и отражает актуальные методы работы с данными. Разместите ссылку на политику конфиденциальности – добавьте её в подвал сайта, чтобы посетители могли легко ознакомиться с условиями обработки их данных.

– добавьте её в подвал сайта, чтобы посетители могли легко ознакомиться с условиями обработки их данных. Настройте чек-бокс согласия под формами сбора данных – в формах обратной связи, регистрации и заказов добавьте чек-бокс с текстом о согласии на обработку данных и ссылкой на соответствующий документ.

– в формах обратной связи, регистрации и заказов добавьте чек-бокс с текстом о согласии на обработку данных и ссылкой на соответствующий документ. Разместите уведомление об использовании cookie-файлов – если сайт собирает cookie, необходимо уведомить пользователей об этом и получить их согласие.

– если сайт собирает cookie, необходимо уведомить пользователей об этом и получить их согласие. Зарегистрируйтесь в реестре операторов персональных данных – если вы ещё не подали уведомление в Роскомнадзор о работе с персональными данными, сделайте это.

– если вы ещё не подали уведомление в Роскомнадзор о работе с персональными данными, сделайте это. Разработайте регламент реагирования на пользовательские запросы – подготовьте инструкции для сотрудников по обработке запросов пользователей касательно их данных, а также проведите обучающий тренинг.

– подготовьте инструкции для сотрудников по обработке запросов пользователей касательно их данных, а также проведите обучающий тренинг. Проверьте формы интернет-магазина – убедитесь, что в формах заказа или регистрации не запрашиваются лишние персональные данные, которые не требуются для работы сервиса.

– убедитесь, что в формах заказа или регистрации не запрашиваются лишние персональные данные, которые не требуются для работы сервиса. Подготовьтесь к трансграничной передаче данных – если планируете передавать данные пользователей за границу, подайте соответствующее уведомление в Роскомнадзор.

– если планируете передавать данные пользователей за границу, подайте соответствующее уведомление в Роскомнадзор. Разработайте внутренние документы по защите данных – если вы юрлицо, оформите внутренние инструкции по обработке персональных данных, получите согласие сотрудников на их обработку и обеспечьте необходимую защиту информации.

Следование этим шагам поможет вам соблюдать требования законодательства и избежать штрафов за нарушения.

Вы можете создать магазин за несколько дней, даже если вы никогда этого не делали! Наша отзывчивая поддержка всегда готова ответить на все вопросы, дать совет или помочь разобраться с любыми трудностями. Смело пишите в онлайн-чат на сайте или на электронную почту help@kvitly.com

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