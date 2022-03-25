В этой статье мы покажем, как побудить клиента к действию без навязчивого и агрессивного втюхивания своего продукта. При этом не придавая одностраничному сайту-визитке вид буклета с полезными советами или личного блога занудного человека.

Лендинг практичен, в нем нет ничего лишнего, нет отвлекающих моментов. Это своего рода тропинка, которая ведет покупателя к кнопке «Заказать», поэтому так важно правильно оформить ее.

Не надо пытаться развлекать клиента, не стоит писать о том, какие вы классные и равных вам нет. Все это совершенно не интересует человека, ему важно знать насколько квалифицированный специалист его обслужит и какую услугу он получит. Мы подготовили несколько советов, которые помогут создать продающую страницу с эффективным призывом к действию.

<p align="center">![форма обратной связи почта](/blog/content/images/2020/03/button.png)<p>

1. Сделайте призыв убедительным

Главное в кнопке призыва — текст. Может показаться, что первым делом внимание приковывает сама кнопка, ее цвет, форма, размер, расположение, но это не так. Если текст на кнопке, и перед ней, не побуждает к действию, вы не обратите на нее никакого внимания.

Придумать цепляющий текст непростая задача. Вроде бы всего лишь пара слов, а когда доходит до дела в голову ничего не приходит. Как в этих нескольких словах, максимум в паре строчек, передать всю силу вашего предложения, чтобы посетитель просто не мог не кликнуть?

Обратитесь к потребностям аудитории, напишите на кнопке, что именно получит клиент кликнув по кнопке.

2. Краткость

Призыв к действию должен быть понятным, кратким. Допускается максимум три слова на кнопке. Чтобы не было соблазна написать на кнопке все и сразу, в нашем конструкторе стоит ограничение на допустимое количество символов. Перегрузить кнопку информацией не получится.

3. Призывайте к конкретному действию

Поскольку весь текст побуждает к действию, то на кнопке обязательно должен присутствовать сильный глагол. Например:

Заказать

Получите

Поделитесь

Задайте вопрос

Зарегистрируйтесь

Купить

При возникновении трудностей с формулировкой призыва, обратитесь к себе от лица покупателя и задайте вопрос: «Что он хочет сделать?». В голове сразу возникнут ответы: «Получить расчет», «Попробовать», «Зарегистрироваться на лекцию», «Принять участие». Вот и готовые призывы, так просто!

4. Создайте элемент срочности

То, что в скором времени станет недоступным или ограничено в количестве, автоматически становится более желанным. Поэтому, если у вас есть возможность, добавьте элемент срочности в свой призыв, сделайте свое предложение лимитированным.

5. Дополнительная информация

Не забывайте добавлять дополнительную информацию, это требуется далеко не для всех сайтов, но если надо подчеркнуть, например, что у вас есть гарантия на товар, сроки возврата или обмена товара, то напишите об этом. Кроме того, можно добавить блок с преимуществами, чтобы посетитель понял почему ему стоит выбрать именно вас, а не обратиться в другую компанию. Добавляйте информацию отрабатывая возражения клиентов. Например, салон красоты может прикрепить сертификаты на косметику и продемонстрировать квалифицированность специалистов.

6. Сделайте кнопку заметной

Даже при тщательном подборе контента, грамотном написании текста для привлечения внимания все усилия пойдут насмарку, если кнопку попросту не будет видно. В нашем конструкторе положение кнопки уже отрегулировано, оно стандартно и переместить ее в угол экрана, где никто не заметит, попросту не получится. Отойдите немного от компьютера и присмотритесь, видна ли кнопка? Если она выглядит не достаточно заметной или сливается в фоновым изображением, попробуйте поэкспериментировать с цветом. Сделать это можно в разделе «Цвета и шрифты».

7. Призыв должен быть один

Речь идет не столько о кнопке, сколько о самом призыве. Он должен быть четким, чтобы человек, прочтя, сразу понял что он получит, если нажмет на кнопку. Написав несколько призывов, вы запутаете посетителя. Возможно, нажав на кнопку он захочет получить совсем другое. Помните, одностраничный сайт состоит из нескольких блоков, если требуется дополнительная кнопка, просто добавьте еще один блок.

8. Регулярно тестируйте

Конструктор сайтов дает отличную возможность редактировать лендинг при необходимости в любое время не прибегая к помощи посторонних лиц. Пользуйтесь этим, следите за конверсией и меняйте призывы, чтобы понять какие из них работают лучше всего. Только без фанатизма, люди не любят когда привычный им вид сайта меняется слишком часто.

Как собирать данные

Кнопка может служить не только призывом к конкретному действию, но и для получения информации от человека. Существует несколько ключевых особенностей по ее размещению:

Продемонстрируйте клиенту пользу. Почему он должен оставить свою электронную почту? Что он получит взамен? Например, пришлите электронную почту и мы отправим вам напоминание о лекции.

Разместите форму для обратной связи в первом блоке, она должна быть на виду, чтобы не пришлось долго искать. Также, если на странице нет дополнительных призывов к действию после нескольких блоков с информацией можно продублировать форму.

Не добавляйте в форму огромное количество полей для заполнения, относитесь уважительно к времени человека.

Добавьте пункт о защите персональных данных со ссылкой на вашу политику конфиденциальности — это необходимо по закону.

Заключение

Призывы к действию могут быть завуалированными, приглашение подписаться в социальных сетях, опрос в Одноклассниках или ВКонтакте. И хотя они звучат совершенно по разному, цель одна — побудить посетителя подписаться. Используя нехитрые советы вы добьетесь успеха и создадите продающий лендинг заботливо ведущий клиента к заветной «Кнопке».