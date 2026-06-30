Как создать продающий заголовок

Заголовок — первое, что видит человек. От него зависит, прочитают ли текст и кликнут ли по рекламе. Разберём, как писать заголовки, которые привлекают внимание и продают.

Что делает заголовок сильным

Сильный заголовок конкретен, обещает выгоду и говорит на языке аудитории. Он отвечает на вопрос «что я получу?» и вызывает желание читать дальше. Размытые и общие фразы не работают.

Формулы, которые работают

Используйте проверенные схемы: выгода плюс конкретика («Увеличьте продажи на 30% за месяц»), вопрос-боль («Почему клиенты уходят без покупки?»), как-инструкция («Как настроить рекламу за час»). Подбирайте формулу под задачу и канал.

Добавляйте конкретику и цифры

Числа притягивают взгляд и вызывают доверие: «5 способов», «за 10 минут», «−20% к расходам». Конкретика делает обещание правдоподобным и измеримым в отличие от общих слов.

Заголовки для SEO

Для статей и страниц заголовок важен и для поиска. Включите в него ключевой запрос, по которому вас ищут, и держите длину до 60–70 символов, чтобы он не обрезался в выдаче Яндекса и Google.

Тестируйте варианты

Даже опытный маркетолог не угадывает лучший заголовок с первого раза. Готовьте 3–5 вариантов и сравнивайте по кликам и конверсии. Маленькое изменение в заголовке может заметно поднять результат.

Частые вопросы

Какой длины должен быть заголовок?

Короткий и ёмкий: для рекламы — несколько слов, для статьи — до 60–70 символов, чтобы не обрезался в поиске.

Можно ли использовать интригу?

Да, но без обмана. Заголовок должен соответствовать содержанию, иначе теряется доверие.

Сколько вариантов тестировать?

Начните с 3–5 и оставляйте тот, что даёт больше кликов и заявок.

Коротко о главном

Продающий заголовок — это конкретная выгода, цифры и тест. Собрать страницу и проверить заголовки можно на 🌱kvitly.