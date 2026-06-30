Рост продаж редко случается сам по себе. Чаще дело не в том, что «нужно больше рекламы», а в том, что бизнес не видит, где именно теряет клиентов. Разберём по шагам, с чего начать, чтобы продажи росли системно, а не от случая к случаю.

Почему продажи не растут: частые причины

Прежде чем вкладывать деньги в рекламу, стоит понять, где узкое место. Обычно проблема в одном из четырёх мест: мало целевого трафика, низкая конверсия сайта, слабое предложение или отсутствие повторных продаж. Усиливать рекламу при низкой конверсии — всё равно что лить воду в дырявое ведро.

Шаг 1. Изучите аудиторию и реальный спрос

Поймите, кто ваш покупатель и какую задачу он решает. Самый быстрый способ — поговорить с текущими клиентами и посмотреть, какие вопросы они задают перед покупкой. Добавьте на сайт короткий опрос или форму обратной связи: ответы покажут реальные возражения и помогут точнее сформулировать предложение.

Шаг 2. Работайте с конверсией, а не только с трафиком

Конверсия — доля посетителей, которые совершили целевое действие. Часто увеличить продажи дешевле через рост конверсии, чем через закупку нового трафика. Уберите лишние шаги в оформлении заказа, добавьте понятные кнопки, отзывы и гарантии, ускорьте загрузку страниц. Даже рост конверсии с 1% до 2% удваивает число заказов при том же трафике.

Шаг 3. Измеряйте эффективность рекламы

Нельзя улучшить то, что не измеряешь. Подключите аналитику — Яндекс Метрику и Google Analytics — и отслеживайте, какие каналы приносят заявки, а не просто клики. Считайте стоимость привлечения клиента (CAC) и сравнивайте её со средним чеком. Это сразу показывает, какие кампании отключить, а какие масштабировать.

Шаг 4. Возвращайте клиентов и стимулируйте повторные покупки

Привлечь нового клиента дороже, чем удержать существующего. Соберите базу контактов, настройте рассылки и напоминания, предлагайте полезный контент и спецпредложения. Повторные продажи увеличивают выручку без затрат на новый трафик.

Частые вопросы

С чего начать, если бюджет на рекламу маленький?

Начните с бесплатных улучшений: текстов, скорости сайта, удобства оформления заказа и работы с текущей базой. Это поднимает конверсию и отдачу от каждого вложенного в рекламу рубля.

Что важнее — трафик или конверсия?

Сначала конверсия. Если сайт плохо превращает посетителей в покупателей, дополнительный трафик только увеличит расходы. Дальше балансируйте оба показателя.

Как понять, что реклама работает?

Смотрите не на клики, а на заявки и продажи. Сравнивайте стоимость привлечения клиента со средним чеком и прибылью с заказа.

Коротко о главном

Рост продаж — это система: понять аудиторию, поднять конверсию, измерять рекламу и возвращать клиентов. Конструктор сайтов 🌱kvitly помогает собрать всё это в одном месте: страницы с высокой конверсией, встроенная аналитика и инструменты для повторных продаж.