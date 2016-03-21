Доказано: грамотный выбор шрифта увеличивает глубину просмотра до 22%, снижает уровень отказов и помогает удерживать внимание аудитории на сайте.

Почему важно выбрать правильный шрифт при создании сайта

Когда вы решаете создать сайт для бизнеса, важно не только продумать структуру и дизайн, но и грамотно подойти к типографике. Именно шрифт помогает сформировать первое впечатление, выделить ключевые сообщения и создать ту самую атмосферу, в которую хочется возвращаться.

Типографика — не про эстетику, а про смысл. Шрифт говорит за бренд. Он может передавать строгость или лёгкость, уверенность или креатив, технологичность или уют. От этого зависит, как быстро пользователь уловит вашу идею и останется на странице.

Основные типы шрифтов и как выбрать подходящий

Если вы уже начали создавать сайт, следующий шаг — выбор шрифта для сайта, который будет соответствовать целям проекта.

Давайте разберемся какие шрифты вообще бывают.

1. Шрифты с засечками (Serif)

Примеры: Georgia, Merriweather

Подходят для образовательных, юридических, корпоративных сайтов. Воспринимаются как надёжные, классические и «интеллектуальные».

Используйте, если ваш бренд хочет транслировать авторитет и традиции.

2. Без засечек (Sans Serif)

Примеры: Roboto, Inter, Open Sans

Универсальны, современны, хорошо читаются на экранах. Подходят для IT, онлайн-сервисов, маркетплейсов.

Рекомендуем, если создаёте сайт с упором на минимализм и удобство.

3. Декоративные шрифты (Display)

Примеры: Neucha, Oswald

Работают как акценты — в логотипах, баннерах, заголовках. Не используйте для основного текста: ухудшается читаемость.

Выбор для креативных сайтов, ивентов, гастропроектов.

4. Рукописные шрифты (Script)

Примеры: Pacifico, Great Vibes

Добавляют индивидуальности и «души». Подходят для творческих брендов, блогов, нишевых магазинов.

Используйте в умеренных дозах — они не подходят для длинных текстов.

5. Моноширные (Monospaced)

Примеры: Courier, Ubuntu Sans Mono

Ассоциируются с ретро, технологиями, кодом.

Отлично смотрятся в цитатах, карточках, интерфейсных элементах.

Как выбрать шрифт для сайта, чтобы подчеркнуть бренд

Если вы решаете создать сайт на 🌱kvitly, вы уже сделали шаг к быстрому запуску. Теперь — важная деталь: как выбрать шрифт, который усилит восприятие бренда.

1. Совпадение с характером бренда

Шрифт должен транслировать ваши ценности.

Пример: для tech-стартапа хорошо подойдут Montserrat или Inter, а для школы или центра обучения — Merriweather в связке с Source Sans Pro.

2. Использование шрифтовых пар

Комбинируйте разные типы для иерархии:

заголовки — выразительные Serif-шрифты

основной текст — лёгкие Sans Serif

Пример удачной пары: Playfair Display + Open Sans.

3. Контраст и визуальные акценты

Выделяйте офферы жирным шрифтом, цитаты — курсивом, применяйте разные размеры. Это помогает управлять вниманием.

Но не злоупотребляйте: максимум 2 начертания на одной странице.

4. Размер имеет значение

Оптимальный размер основного текста: 16–18 px

Заголовки H1: 24–32 px и выше

В 🌱kvitly все тексты имеют нужные размеры, вам остается лишь выбрать подходящий шрифт и сделать акценты в нужных местах (выделить текст жирным или курсивом)

5. Лицензия на шрифт

При создании сайта для бизнеса важно использовать лицензированные или бесплатные шрифты с открытой лицензией.

Используйте Google Fonts здесь собрана отличная коллекция шрифтов и они совершенно бесплатные

Как шрифт влияет на конверсию и производительность сайта

Шрифт может повысить или разрушить эффективность сайта.

Читабельность повышает время, проведенное клиентом на сайте

Чем проще воспринимается текст, тем выше вовлеченность и шанс, что пользователь выполнит целевое действие. Поэтому не стоит использовать кучу цветов в тексте на сайте, самый лучший вариант – писать черным по белому, так текст будет контрастным и легко восприниматься.

Пример: после замены Helvetica на Cereal в Airbnb конверсия выросла на 7%.

Скорость загрузки

Кастомные шрифты (разработанные индивидуально) — тяжёлые. При использовании 2–3 декоративных шрифтов время загрузки может увеличиться, особенно на мобильных устройствах.

Это критично: 1 лишняя секунда = до 7% потерь конверсии.

Используйте оптимизированные web-шрифты, подключенные через Google Fonts.

Резюме: как выбрать шрифт для сайта и не ошибиться

Если вы уже на шаге, где нужно выбрать шрифт для сайта, — поздравляем, это значит, что ваш проект почти готов. Напоминаем ключевые принципы:

шрифт должен соответствовать бренду

сочетайте не более двух шрифтовых семейств

следите за размером и читабельностью

учитывайте лицензии

не забывайте про скорость загрузки

На платформе 🌱kvitly вы можете создать сайт с нуля и сразу подобрать оптимальные шрифты, которые будут работать на вашу задачу: от интернет-магазина до портфолио или посадочной страницы. Мы уже подготовили комбинации шрифтов, проверенные на практике, а если этого будет недостаточно, выбирайте свое сочетание в Google fonts