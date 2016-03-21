Как выбрать шрифт для сайта: подробный гайд по типографике для вашего бизнеса
Наталия Усова для раздела Академия
Доказано: грамотный выбор шрифта увеличивает глубину просмотра до 22%, снижает уровень отказов и помогает удерживать внимание аудитории на сайте.
Почему важно выбрать правильный шрифт при создании сайта
Когда вы решаете создать сайт для бизнеса, важно не только продумать структуру и дизайн, но и грамотно подойти к типографике. Именно шрифт помогает сформировать первое впечатление, выделить ключевые сообщения и создать ту самую атмосферу, в которую хочется возвращаться.
Типографика — не про эстетику, а про смысл. Шрифт говорит за бренд. Он может передавать строгость или лёгкость, уверенность или креатив, технологичность или уют. От этого зависит, как быстро пользователь уловит вашу идею и останется на странице.
Основные типы шрифтов и как выбрать подходящий
Если вы уже начали создавать сайт, следующий шаг — выбор шрифта для сайта, который будет соответствовать целям проекта.
Давайте разберемся какие шрифты вообще бывают.
1. Шрифты с засечками (Serif)
Примеры: Georgia, Merriweather
Подходят для образовательных, юридических, корпоративных сайтов. Воспринимаются как надёжные, классические и «интеллектуальные».
Используйте, если ваш бренд хочет транслировать авторитет и традиции.
2. Без засечек (Sans Serif)
Примеры: Roboto, Inter, Open Sans
Универсальны, современны, хорошо читаются на экранах. Подходят для IT, онлайн-сервисов, маркетплейсов.
Рекомендуем, если создаёте сайт с упором на минимализм и удобство.
3. Декоративные шрифты (Display)
Примеры: Neucha, Oswald
Работают как акценты — в логотипах, баннерах, заголовках. Не используйте для основного текста: ухудшается читаемость.
Выбор для креативных сайтов, ивентов, гастропроектов.
4. Рукописные шрифты (Script)
Примеры: Pacifico, Great Vibes
Добавляют индивидуальности и «души». Подходят для творческих брендов, блогов, нишевых магазинов.
Используйте в умеренных дозах — они не подходят для длинных текстов.
5. Моноширные (Monospaced)
Примеры: Courier, Ubuntu Sans Mono
Ассоциируются с ретро, технологиями, кодом.
Отлично смотрятся в цитатах, карточках, интерфейсных элементах.
Как выбрать шрифт для сайта, чтобы подчеркнуть бренд
Если вы решаете создать сайт на 🌱kvitly, вы уже сделали шаг к быстрому запуску. Теперь — важная деталь: как выбрать шрифт, который усилит восприятие бренда.
1. Совпадение с характером бренда
Шрифт должен транслировать ваши ценности.
Пример: для tech-стартапа хорошо подойдут Montserrat или Inter, а для школы или центра обучения — Merriweather в связке с Source Sans Pro.
2. Использование шрифтовых пар
Комбинируйте разные типы для иерархии:
- заголовки — выразительные Serif-шрифты
- основной текст — лёгкие Sans Serif
Пример удачной пары: Playfair Display + Open Sans.
3. Контраст и визуальные акценты
Выделяйте офферы жирным шрифтом, цитаты — курсивом, применяйте разные размеры. Это помогает управлять вниманием.
Но не злоупотребляйте: максимум 2 начертания на одной странице.
4. Размер имеет значение
Оптимальный размер основного текста: 16–18 px
Заголовки H1: 24–32 px и выше
В 🌱kvitly все тексты имеют нужные размеры, вам остается лишь выбрать подходящий шрифт и сделать акценты в нужных местах (выделить текст жирным или курсивом)
5. Лицензия на шрифт
При создании сайта для бизнеса важно использовать лицензированные или бесплатные шрифты с открытой лицензией.
Используйте Google Fonts здесь собрана отличная коллекция шрифтов и они совершенно бесплатные
Как шрифт влияет на конверсию и производительность сайта
Шрифт может повысить или разрушить эффективность сайта.
Читабельность повышает время, проведенное клиентом на сайте
Чем проще воспринимается текст, тем выше вовлеченность и шанс, что пользователь выполнит целевое действие. Поэтому не стоит использовать кучу цветов в тексте на сайте, самый лучший вариант – писать черным по белому, так текст будет контрастным и легко восприниматься.
Пример: после замены Helvetica на Cereal в Airbnb конверсия выросла на 7%.
Скорость загрузки
Кастомные шрифты (разработанные индивидуально) — тяжёлые. При использовании 2–3 декоративных шрифтов время загрузки может увеличиться, особенно на мобильных устройствах.
Это критично: 1 лишняя секунда = до 7% потерь конверсии.
Используйте оптимизированные web-шрифты, подключенные через Google Fonts.
Резюме: как выбрать шрифт для сайта и не ошибиться
Если вы уже на шаге, где нужно выбрать шрифт для сайта, — поздравляем, это значит, что ваш проект почти готов. Напоминаем ключевые принципы:
- шрифт должен соответствовать бренду
- сочетайте не более двух шрифтовых семейств
- следите за размером и читабельностью
- учитывайте лицензии
- не забывайте про скорость загрузки
На платформе 🌱kvitly вы можете создать сайт с нуля и сразу подобрать оптимальные шрифты, которые будут работать на вашу задачу: от интернет-магазина до портфолио или посадочной страницы. Мы уже подготовили комбинации шрифтов, проверенные на практике, а если этого будет недостаточно, выбирайте свое сочетание в Google fonts
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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