Иконки на сайте служат своеобразной навигацией, они сопровождают короткий текст и помогают пользователям быстрее сориентироваться. Подобрать подходящие изображения — это настоящее искусство, ведь необходимо найти иконки в одном стиле, цветовой гамме, одинаково размера, а если они будут еще и бесплатные, то это большая удача! Теперь подобрать иконку и загрузить ее на сайт можно всего за пару минут не выходя из редактора!

Что появилось нового?

Теперь вы можете выбрать иконки в готовой библиотеки, которая для удобства разделена на коллекции;

Чтобы найти определенную иконку, воспользуйтесь строкой поиска;

Выберите наиболее подходящий стиль иконки: обычный, жирный или цветной;

Подберите из палитры цвет иконки, идеально подходящий по дизайну к вашему сайту;

Выберите один из пяти размеров для отображения на сайте.

Чтобы воспользоваться иконками из новой коллекции, добавьте на сайт раздел, в шаблоне которого есть хотя бы одно изображение. Нажмите на изображение или иконку в разделе, чтобы попасть в библиотеку медиа-элементов. Перейдите во вкладку «Коллекция иконок» и выберите нужную тематику.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2021/09/1.png)<p>

Если ищете что-то конкретное, воспользуйтесь поиском иконок по ключевым словам. Обратите внимание, что здесь можно вводить запрос на русском языке.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2021/09/2.png)<p>

Посмотрите как нужная вам иконка выглядит в различных стилях при помощи специальной настройки «Стиль» в правом верхнем углу.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2021/09/4.png)<p>

Определились с иконкой? Теперь можно настроить ее цвет и размер. У вас есть возможность выбрать один из пяти размеров иконки.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2021/09/6.png)<p>

А также воспользоваться палитрой, чтобы подобрать цвет.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2021/09/5.png)<p>

Если вы хотите видеть другие полезные возможности или вам не хватает функционала, обязательно расскажите об этом в письме. Все замечания и пожелания принимаем на почту help@kvitly.com