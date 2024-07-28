Что такое каталоги и для чего они нужны

Каталог — это сайт, на котором размещается огромное количество ссылок на другие ресурсы. Это своего рода база полезных сайтов, разбитых по категориями и тематикам. Каталог является одним из бесплатных способов повлиять на поисковую оптимизацию или SEO.

После создания сайта и подключения домена поисковики не видят его. Им надо сообщить, что в интернете появился новый ресурс. Для этого необходимо правильно заполнить данные в настройках сайта, раздел «Информация» и добавить расширения Яндес.Вебмастер и Google Search Console. Однако, на индексирование сайта и добавление его в поисковики требуется время.

Чтобы поисковым роботам было проще обработать информацию, рекомендуется оставлять ссылки на крупных ресурсах с высоким SEO показателем, одним из таких ресурсов могут стать каталоги.

Плюсы и минусы использования каталогов

Каталоги однозначно беспроигрышный вариант, ведь в них можно бесплатно разместить ссылку на сайт. Другие ресурсы просто так не возьмутся за публикацию сайта без дополнительной оплаты или взаимовыгодного сотрудничества.

Тематические каталоги с узкой специализацией могут способствовать хорошему притоку клиентов.

Как уже писалось выше, они могут повлиять на видимость сайта в поисковиках и его дальнейшем продвижении. Тут важно понимать, что этот пункт сработает только при тщательном подборе каталогов.

Из минусов сразу хочется отметить, что на поиски действительно хорошего каталога, который продвинет сайт, а не сделает хуже, потребуется немало времени. Дело в том, что поисковые системы не любят каталоги из-за большого количества ссылок на одном сайте, поэтому разместив свой сайт не на том ресурсе вы очень сильно рискуете.

Где и как найти каталоги

С этим не должно возникнуть проблем, достаточно в поисковой строке ввести запрос «Каталоги сайтов» или «Белорусские каталоги» и вы получите огромное количество ссылок на различные каталоги. Лучше всего искать в Яндексе, в Google с большой долей вероятности по схожим запросам будет предложена другая информация, например, сатьи.

Как выбрать каталог

Для начала стоит определить какой каталог выбрать. Они бывают двух видов: белые и черные. Белые каталоги — не требуют размещения на вашем сайте сторонних ссылок. Черные, в качества обязательного условия предлагают разместить на вашем ресурсе ссылку на них.

Стоит отдать предпочтение каталогам с высоким индексом качества сайта. Существуют отдельные базы каталогов, которые позволяют проверить этот индекс и дают краткое описание, благодаря которому вы можете определить верить ему или нет.

Лучше всего разместить сайт в крупном каталоге, разделяющемся на категории. Если такой каталог пока не удается найти, то сразу обратите внимание на тематику просмотренных ресурсов, она должна соответствовать тематике вашего сайта. Продавая каркасную мебель и разместив ссылку в каталоге для салонов красоты, вы ничего не получите.

Заострите внимание на регионе. Нет смысла размещать сайт по продаже пирожных в Минске в Гомельском каталоге.

Регистрация в каталогах

К регистрации необходимо подходить очень ответственно, продумав все до мелочей. Вот несколько советов, которые помогут облегчить процесс регистрации сайта: