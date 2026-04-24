Клиент всегда прав? Давайте честно

Мы работали с разными бизнесами — от небольших сервисных компаний до крупных b2b-проектов. И каждый раз, когда речь заходит об этой старой мантре «‎Клиент всегда прав», мы видим одно и то же: одни вешают её на стену в переговорной, другие тихо ненавидят.

Давайте разберёмся, что с ней делать в 2026 году.

Откуда вообще эта фраза и почему она до сих пор живёт

Гарри Гордон Селфридж придумал её в начале XX века для своего универмага в Лондоне. Контекст был простой: в то время продавцы откровенно хамили покупателям, и фраза была нужна как внутренний стандарт сервиса — не как философия, а как корпоративный регламент.

Сто лет спустя её вырвали из контекста и превратили в индульгенцию для токсичных клиентов.

Три типа «неправых» клиентов из нашей практики

Клиент-манипулятор. Он знает про фразу «клиент всегда прав» и использует её как оружие. Требует скидку постфактум, угрожает плохими отзывами, давит на сотрудников. Таких в 2026 году стало больше — научились.

Клиент в панике. Он не манипулирует — он реально напуган или растерян. Кричит, грубит, пишет гневные сообщения в 23:00. Но если с ним поговорить нормально, он разворачивается на 180°. Это не токсичный клиент — это клиент, которому нужна помощь прямо сейчас.

Клиент, которому вы просто не подходите. Самый недооценённый тип. Он не плохой, вы не плохие — просто не ваша история. Чем раньше это признаёте, тем лучше для всех.

Что реально работает вместо слепой клиентоориентированности

Современный подход звучит иначе: клиент важен, но не всегда прав — и хороший специалист умеет удержать оба этих тезиса одновременно.

Это значит:

— Не соглашаться с клиентом только потому, что он давит. Но объяснять свою позицию спокойно и с аргументами.

— Не воевать в моменте. Если разговор выходит за рамки — взять паузу, подключить руководителя, вернуться с холодной головой.

— Не копить обиды внутри команды. Сотрудник, которого регулярно «прогибают» под неадекватных клиентов, выгорает за полгода.

Как общаться в 2026-м: канал решает больше, чем вы думаете

Сейчас у нас море инструментов — мессенджеры, почта, звонки, видеосозвоны, голосовые сообщения. И главная ошибка — выбирать канал под своё удобство, а не под ситуацию.

Переписка хороша для сложных вопросов, где важна точность формулировок. Плюс остаётся история — никто потом не скажет «я такого не говорил». Но не пишите длинные письма туда, где нужен живой разговор. Если ваш текст не умещается в три абзаца — звоните.

Звонок закрывает срочные вопросы и снимает напряжение лучше любого текста. Голос — это эмпатия, которую невозможно передать через emoji. Но не звоните без предупреждения по несрочным вещам — в 2026 году это уже воспринимается как вторжение.

Видеосозвон — недооценённый инструмент для первого знакомства и для конфликтных ситуаций. Когда человек видит ваше лицо, уровень агрессии падает кратно. Проверено.

Голосовые в мессенджерах — спорный формат. Одни обожают, другие ненавидят. Уточните у клиента в начале работы, как ему удобнее — и придерживайтесь этого.

Главное, что мы поняли за годы работы с клиентами

Лучшие отношения с клиентами строятся не на том, чтобы всегда соглашаться. Они строятся на честности, скорости реакции и умении признавать ошибки — свои, не чужие.

Клиент чувствует, когда ему говорят правду. И это ценится дороже, чем дежурное «вы абсолютно правы».