Работать над продвижением в социальных сетях нужно не интуитивно, а с пониманием всего, что происходит: чтобы продвигать свой бизнес эффективно, нужно иметь данные и анализировать их. SMM-метрики помогают понять, правильно работает ваша стратегия с аудиторией, какие из ваших посты попадают в цель, а какие можно исключить, потому что они расходуют бюджет впустую. Давайте рассмотрим основные показатели, которые стоит регулярно отслеживать малому и крупному бизнесу.

1. Охват и вовлечённость: основа основ

Что такое охват

Охват — это количество людей, которые увидели ваш пост или рекламный материал. В российских соцсетях принято выделять:

Органический охват — просмотры без платного продвижения.

— просмотры без платного продвижения. Рекламный (платный) — полученный за счёт таргетированной рекламы.

— полученный за счёт таргетированной рекламы. Общий охват — сумма двух предыдущих показателей.

Это фундаментальная метрика: чем больше людей увидит ваш контент, тем выше шансы на реакцию.

Что такое вовлечённость

Вовлечённость показывает, насколько активно аудитория взаимодействует с публикациями: лайки, комментарии, репосты, сохранения, клики, реакции в сторис — всё это элементы вовлечённости. Высокие показатели говорят о том, что контент «цепляет».

Как анализировать

Для отслеживания охвата и активности подойдут аналитические панели VK, Telegram, «Одноклассников», Instagram* (при использовании VPN). Если хотите собирать данные в одном месте, используйте специальные сервисы, их огромное количество, право выбора за вами.

2. Прирост и отток подписчиков

Почему важно следить за динамикой

Рост аудитории — отличный показатель того, что контент работает и бренд вызывает интерес. А если подписчики начинают уходить, это тревожный сигнал: возможно, контент устарел, появилось слишком много рекламы или произошла коммуникационная ошибка. В любом случае будет полезно понимать что происходит и почему аудитория растет, это поможет выпускать больше интересного материала, также важно почему подписчики уходят, это поможет остановить отток и сделать контент более интересным.

Как отслеживать

Практически все платформы показывают статистику по новым и ушедшим подписчикам. Важно не просто наблюдать за цифрами, но и анализировать причины. Например:

резкий рост — результат удачной акции или вирусного поста;

снижение — следствие негатива или нерелевантного контента.

3. Вовлечённость на отдельный пост

Зачем считать вовлечённость на публикацию

Этот показатель помогает понять, какой контент реально работает. Иногда один пост или коллаборация с блоггерами может привести больше пользы, чем целая рекламная кампания.

Как считать

Обычно используют формулу:

Вовлечённость (%) = (лайки + комментарии + репосты) / количество подписчиков × 100

Это позволяет сравнивать публикации между собой и видеть, какие форматы заходят лучше.

4. Клики и переходы

Почему клики важны

Если вашей задачей является привести пользователя на сайт, в интернет-магазин или лендинг, то клики, это один из важнейших показателей эффективности. Он показывает реальный интерес, а не просто просмотры.

Как отслеживать переходы

Для отслеживания переходов, используйте:

UTM-метки для определения источника трафика;

для определения источника трафика; Google Analytics, «Яндекс Метрику» или сокращатели ссылок вроде Bitly.

Так вы сможете точно видеть, какая социальная сеть, публикация или реклама приводят людей на сайт.

5. Конверсии: ключевой показатель эффективности

Что считается конверсией

Конверсией может быть любое целевое действие: покупка, заявка, подписка на рассылку, регистрация, скачивание файла и т.д. Тот показатель, который для вас важнее всего.

Как измерять

В аналитических системах Google Analytics или Яндекс Метрика, можно настроить конкретные цели и отслеживать их выполнение. Важно смотреть не только общий объём конверсий, но и то, из какого канала они приходят. Это поможет вам оптимизировать рекламный бюджет и увеличить коверсии.

6. ROI: окупаются ли ваши усилия

Что такое ROI

ROI — это показатель, который помогает понять возвращаются ли деньги, которые вы вложили в рекламу. По сути, он отвечает на вопрос: приносит ли ваш SMM реальную прибыль или только создаёт видимость активности.

Формула для расчета ROI

ROI = (Доход – Расходы) / Расходы × 100%

Например, если кампания стоила 100 000 ₽ и принесла 300 000 ₽, то ROI = 200%.

7. Упоминания и отзывы: работа с репутацией

Почему это важно

Отзывы — это прямая связь с вашей аудиторией. Люди всё чаще доверяют рекомендациям и комментариям больше, чем рекламе. Положительные упоминания повышают доверие, а негатив помогает вовремя заметить проблему и решить её, поэтому не стоит расстраиваться получив негативный отзыв, на самом деле это отличная возможность для роста.

Как мониторить

Используйте инструменты слежения за упоминаниями бренда: Brand Analytics, Mention, Brand24 и другие. Они отслеживают, что говорят о вашей компании в соцсетях, блогах и на форумах.

Почему анализ метрик — ключ к успеху

Регулярный мониторинг SMM-показателей яаляется основой успешной стратегии, а не просто полезная привычка, а метрики показывают:

что работает, а что нет;

на что стоит сделать упор;

как эффективно распределять бюджет;

каким образом улучшить контент и коммуникацию.

Используйте данные, чтобы корректировать направление продвижения, усиливать удачные идеи и отказываться от нерентабельных решений. А если хотите упростить процесс — воспользуйтесь сервисами аналитики, например, 🌱kvitly, где все метрики собираются в удобном формате.