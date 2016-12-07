Когда необходим длинный лендинг?

Зачастую многие наши клиенты при создании лендинга задумываются о том, какой длины должен быть лендинг. Кто-то стремиться сделать его длинным, добавляя множество подробностей, а кто-то, наоборот, лишь кратко описывает предлагаемые услуги. Правильного ответа нет, каждый случай индивидуален. Нужно отталкиваться от того, что каждый лендинг или сайт должны содержать столько информации, сколько необходимо для успешных продаж. В этой статье мы решили рассказать, в каких случаях лендинг желательно делать длинным.

1. Высокая стоимость продукта

Когда посетителю предлагается приобрести дорогостоящий товар, он начинает сомневаться в покупке и тщательно изучает предложение. У него возникает масса вопросов и он начинает серьезно относиться к выбору товара или услуги. И чем выше ценник, тем больше у него может быть возражений. Посетитель сайта хочет быть уверен, что он вкладывает средства в действительно качественный продукт, который оправдает его ожидания. Поэтому важно рассказать ваши преимущества и тем самым закрыть все возможные возражения.

2. Сложный товар или услуга

Если вы предлагаете продукт, который отличается некоторыми техническими особенностями или обладает рядом сложных функций, то вам нужно будет детально описать его. К примеру, вы предлагаете несколько моделей футболок на своем сайте. При этом достаточно указать базовую информацию о материале, сроках и стоимости изготовления и загрузить несколько фотографий. Однако, если вы занимаетесь наладкой систем светового ограждения, опишите как можно подробнее, какие именно виды работ вы выполняете, как применять ваш товар и укажите его полные технические характеристики. Хорошим примером послужит подобное описание:

3. Потенциальные клиенты не знают о вашем предложении

Нередко бывает так, что пользователи могут не знать о вашем предложении и о том, как оно может решить их вопрос. А возможно, они даже не осознают, что у них есть ситуации, требующие решения. И в зависимости от уровня их осведомленности, вам необходимо предоставить разную информацию, чтобы они поняли, чем вы можете быть полезны. Отсюда следует, что чем меньше посетитель сайта знает о своей ситуации, тем больше вы должны рассказать о ней.

Выбрав формат длинной посадочной страницы не стоит забывать о некоторых правилах ее создания.

4. Дизайн не должен отвлекать от содержания

Длина лендинга не должна влиять на качество его представления. Внимательно относитесь к его оформлению, ведь это прямо влияет на конверсию. Если пользователю сложно понять, что вы хотите рассказать ему, то необходимо что-то менять. Используйте единый шрифт и цвет текста, не перегружайте страницу элементами, которые не несут на себе смысловой нагрузки. Ведь чем больше деталей на сайте, тем сложнее понять суть предложения. А дизайн должен дополнять содержание.

5. Подведите пользователя к заказу.

Иногда просто хорошего описания товара или услуги бывает недостаточно, чтобы побудить пользователя совершить покупку. Если вы предоставляете большой объем информации, то необходимо рассказать посетителю увлекательную историю, которая привлечет внимание к вашему предложению и удержит его на сайте. Лучше всего в каждом текстовом фрагменте приводить доказательства того, что ваше предложение решит вопросы клиента.

6. Корректно укажите ценность вашего предложения

Встречаются случаи, когда вы доходчиво объяснили преимущества своего продукта или услуг, однако пользователи не обращаются к вам. Причина может быть связана с ценой. Один из наиболее простых способов доступно указать ее — сравнить со стоимостью чего-то более привычного, с тем, чем клиент пользуется регулярно либо разбить ее на несколько этапов.

Может показаться, что такая кропотливая работа над лендингом не оправдает усилий, но, поверьте, наградой за это станет его высокая конверсия.