Последнее время рынок интернет-рекламы в Беларуси бурно развивается. В конце 2014 года в Google серьезно «взялся» за Беларусь — официально появилось подразделение, которое отвечает за развитие продуктов компании в нашей стране. В начале 2016 года Google практически одновременно запустил программы [The Graduate](https://events.withgoogle.com/the-graduate/glavnaia/) (для подготовки специалистов в сфере интернет-маркетинга) и [Game On](ttps://partnerrewards.withgoogle.com/ru) (для партнеров и рекламных агентств). С учетом того, что в Беларуси поисковая система Google занимает [лидирующее положение](http://gs.statcounter.com/#desktop-search_engine-BY-monthly-201308-201602) по сравнению с другими поисковыми системами, то будет не лишним ознакомиться с возможностями контекстной рекламы от Google AdWords.

*Доля поисковых систем в Беларуси*

Как работает контекстная реклама

Если кратко, то принцип работы контекстной рекламы достаточно прост — рекламные объявления показывается только тогда, когда человек ищет или искал определенный товар или услугу, т.е. в контексте того, что ему интересно или было интересно. Чтобы лучше понять весь механизм работы, рекомендую видео от Google.

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Популярность контекстной рекламы обусловлена следующими причинами:

* **Вы платите только за переходы** (клики) на сайт, а не за показы рекламных объявлений — только за тех, кого заинтересовало ваше объявление и ваше предложение;

* **Не важно на какой позиции сайт** и сколько у него конкурентов — можно вчера сделать сайт, а сегодня уже привлекать клиентов с первого места в поиске;

* Вы сами определяете, сколько вы готовы тратить — нет никаких обязательных платежей или минимального бюджета;

* **Вы сами определяете, сколько вы готовы платить за потенциального клиента** — можно выставить приемлемую для вас стоимость клика, выше которой вы никогда не будете платить;

* Вы сами определяете, для кого и по каким запросам будет показываться ваше предложение — если оказываете услуги электромонтажа, то реклама будет показываться только тем, кому нужны именно эти услуги;

* Вы сами определяете, когда и кому будет показываться ваше объявление — можно показывать рекламу только в рабочее время или, например, только для тех, кто пользуется мобильными устройствами;

* **Вы всегда знаете сколько и на что именно вы потратили** — в рекламном аккаунте видна вся статистика по показам, переходам и их стоимости.

Виды контекстной рекламы

Поисковая

Когда говорят о контекстной рекламе, большинство людей именно с этим подвидом рекламы ассоциируют контекстную рекламу. Как видно из названия, рекламные объявления показывается в зависимости от того, что именно ищут в поисковой системе. Каждый раз, когда кто-то вводит в поиске ключевую фразу, по которой есть рекламные объявления, происходит мгновенный аукцион, и рекламные объявления «сортируются» в зависимости от их ставок и качества. Google постоянно экспериментирует с внешним видом объявлений и количество (совсем недавно их стало 4).

*Разница между контекстной рекламой и естественными результатами поиска практически не заметна.*

Из-за своего местоположения (сразу же под результатами поиска) — поисковая контекстная реклама отлично работает в большинстве случаев, особенно в тех ситуациях, когда важна срочность, например, вызов эвакуатора, вскрытие замков и т.д. Это связано с тем, что на практике люди при поиске редко переходят на вторую и последующие страницы поиска, а большинство кликов и вовсе приходиться только на верхнюю часть первой страницы, где и расположена поисковая контекстная реклама.

Контекстно-медийная

Контекстно-медийная сеть (КМС) — это реклама в виде графических и медийных объявлений, которая показывается на миллионах сайтах партнеров Google — тематических, новостных, блогах и т.д., а так же на ряде ресурсов Google, таких как Gmail и Youtube. Потенциальная аудитория, которая может просмотреть вашу рекламу исчисляется миллиардами людей.

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*Различие между поисковой рекламой и КМС*

Основной принцип КМС — это таргентинг, т.е. способ «нацеливания» на нужную аудиторию в сети. Основные виды таргетинга:

* **Ключевые слова** — список ключевых слов и словосочетаний, по которым хотели бы запустить рекламу. Объявление будет показываться в том случае, если ключевое слово содержится на веб-странице, которую посетил пользователь. По мимо этого, система анализирует в целом список слов и определяет их тематику, что тоже учитывается при показе рекламы;

* **Места размещения** — можно в ручную отобрать список сайтов, на которых мы бы хотели размещать свою рекламу;

* **Темы** — список тематик сайтов. Можно показывать рекламные объявления только на интересующую нас тематику;

* **Интересы** – список интересов пользователей. Объявления будут показаны только тем пользователям, которые на протяжении определённого времени проявляли стойкий интерес к выбранному рекламодателей значению;

* **Демографические данные** — пол, возраст, статус.

Все вышеперечисленные способы таргетинга можно использовать, так по отдельности, так и в различных комбинациях. Например, можно показывать объявления только женщинам в возрасте 34-45 лет, которые посетили сайт с мобильных устройств и интересуются модой.

Отдельно хочется отметить такой инструмент, как **ремаркетинг**, с помощью которого можно «дожимать» потенциальных клиентов, которые уже посетили ваш сайт. Специальным образом сохраняются списки тех, кто посетил сайт и только для них крутиться реклама, например, с дополнительной скидкой.

Возможности для бизнеса

Подводя итог, хочется еще раз отметить преимущества контекстной рекламы по сравнению с другими видами рекламы:

* **Геотаргентиг**

Буквально совсем недавно появилась возможность таргетировать рекламу не только на всю Беларусь, но и на крупные города, а так же в их радиусе;

* **Временной таргетинг**

Показ рекламы можно настроить таким образом, что она работала только, например, в понедельник с 12 до 14 часов дня;

* **Гибкий бюджет**

Для того, чтобы начать пользоваться контекстной рекламой не нужно многомиллионные бюджеты — начать можно даже с 10$.