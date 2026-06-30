Контекстная реклама в Google Ads показывает объявления тем, кто уже ищет ваш товар. На российском рынке по тем же принципам работает Яндекс Директ. Разберём основы контекста, которые важно понимать перед запуском.

Как работает контекстная реклама

Объявления показываются по поисковым запросам пользователей. Вы платите за клик, а не за показ. Чем точнее подобраны ключевые слова и релевантнее объявление, тем дешевле обходится клик и выше позиция.

Ключевые слова и минус-слова

Соберите запросы, по которым ищут ваш товар (удобно через Яндекс Вордстат), и добавьте минус-слова, чтобы отсечь нецелевые показы (например, «бесплатно», «своими руками»). Это экономит бюджет и приводит более тёплую аудиторию.

Объявления и посадочные страницы

Объявление должно отвечать на запрос и вести на релевантную страницу. Если человек ищет конкретный товар, ведите его на страницу этого товара, а не на главную. Соответствие повышает конверсию и снижает цену клика.

Бюджет и оптимизация

Начните с небольшого дневного бюджета, отслеживайте, какие запросы приносят заявки, и перераспределяйте деньги на эффективные. Регулярная чистка кампаний от неработающих ключей экономит расходы.

Google Ads или Яндекс Директ

Принципы у двух систем одинаковые. Для российской аудитории чаще начинают с Яндекс Директа: у него шире охват в Яндексе и его сервисах. Логика настройки — ключи, минус-слова, объявления, посадочные страницы — практически такая же.

Частые вопросы

Сколько стоит контекстная реклама?

Зависит от ниши и конкуренции: вы сами задаёте бюджет и платите за клики. Начать можно с небольшой суммы.

Когда будут первые заявки?

Обычно сразу после запуска и модерации объявлений, в отличие от SEO.

Нужен ли специалист?

Базовую кампанию можно настроить самому, но для сложных ниш специалист окупается.

Коротко о главном

Контекстная реклама — быстрый канал заявок при грамотной настройке. Подготовить посадочную страницу под рекламу можно на 🌱kvitly.