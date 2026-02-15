Если вы создаёте сайты или продвигаете компании клиентов, вам, вероятно, знакома ситуация: вы хотите, чтобы у ваших клиентов была удобная панель управления сайтом, доступ ко всем инструментам маркетинга и аналитике, но при этом — под вашим брендом. Отправлять людей в чужой сервис — значит отдавать часть своего профессионального образа, а вы ведь выстраивали с ними доверительные отношения сами.

Так почему же ваш клиент должен видеть логотип и дизайн другого сервиса вместо вашего?

🌱kvitly разработали white label решение, чтобы это изменить: теперь вы можете использовать мощный инструмент создания сайтов и маркетинга, но уже под своим именем, дизайном и доменом.

Что такое white label от 🌱kvitly?

Представьте, что это ваша собственная версия платформы 🌱kvitly. В основе та же функциональность: AI-ассистент, конструктор сайтов, CRM и другие маркетинговые инструменты, но интерфейс, цвета, логотип и домен — всё под вашим брендом. Клиентам это показывает, что вы предлагаете полноценный инструмент, созданный именно вами.

Кому это подходит

Это решение отлично подойдёт:

владельцам веб-студий, которые хотят усилить доверие клиентов;

консультантам и агентствам, которые продают готовые решения;

предпринимателям, стремящимся запустить свой SaaS-сервис без разработки с нуля.

Как работают платежи

Вы можете сделать так, чтобы ваша версия платформы работала как полноценный SaaS: настроить собственные тарифы и принимать платежи напрямую на ваш счёт. При желании платёжная система (например аккаунт в ТБанке или аналог) подключается прямо к вашей платформе — ваши клиенты платят вам напрямую.

А если вы хотите включать сервис в комплекс предложений для клиентов или выставлять счета отдельно — можно использовать white label просто как брендированный инструмент без прямых платежей через платформу.

Собственные шаблоны и дизайн

Еще одна важная возможность — вставить свои шаблоны и фирменные дизайны. Если у вас есть собственные проверенные макеты для определённой ниши, ваши клиенты смогут сразу стартовать с лучшего варианта и без лишних настроек.

Как проходит настройка

Настройка довольно проста, даже если это кажется сложным на первый взгляд:

1. Вы присылаете логотипы и фирменные цвета.

2. Выбираете домен (например, portal.vash-site.ru). Платформа поможет настроить доменную запись.

3. Если хотите, чтобы встроенный AI говорил “как вы”, можно загрузить свою базу знаний — он будет отвечать в вашем стиле.

4. Мы настраиваем и тестирует систему (обычно 1–2 недели).

5. После тестирования вы запускаете платформу, а в вашей системе появляются логи регистрации и активности в реальном времени.

Почему это выгодно

white label от 🌱kvitly — это шанс быстро и без больших затрат получить готовое технологичное решение, которое выглядит как собственная разработка. Вы получаете мощный инструмент для бизнеса, не тратя годы на создание собственного продукта, но при этом сохраняете полный контроль над брендом и клиентскими отношениями.

Начать можно с небольшого пакета на несколько сайтов, а по мере роста бизнеса расширять функционал и количество ресурсов под вашим брендом.